بزشكيان: أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتخذ فقط مع مراعاة جميع الشروط ومصالح الشعب الإيراني

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتخذ فقط مع مراعاة جميع الشروط المطروحة ومصالح الشعب الإيراني. 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T16:35+0000

وقال بزشكيان خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني: إن "أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتخذ فقط مع مراعاة جميع الشروط المطروحة وفي إطار الحفاظ على العزة والأمن ومصالح الشعب الإيراني العظيم".وأشار عراقجي، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي، إلى أن مضيق هرمز مغلق أمام سفن الأطراف المتورطة في العدوان، محذرًا من أن أي عمل استفزازي إضافي في المضيق سيؤدي إلى تعقيد الأمور وزيادة المخاطر على الملاحة الدولية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم، أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا أقدمت على إغلاق مضيق هرمز بعد نهاية الصراع العسكري الدائر حاليا.‏وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

