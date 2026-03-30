بزشكيان: أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتخذ فقط مع مراعاة جميع الشروط ومصالح الشعب الإيراني
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتخذ فقط مع مراعاة جميع الشروط المطروحة ومصالح الشعب الإيراني.
https://sarabic.ae/20260330/عراقجي-أي-عمل-استفزازي-في-مضيق-هرمز-سيؤدي-إلى-تعقيد-الأمور-1112110046.html
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتخذ فقط مع مراعاة جميع الشروط المطروحة ومصالح الشعب الإيراني.
وقال بزشكيان خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني: إن "أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتخذ فقط مع مراعاة جميع الشروط المطروحة وفي إطار الحفاظ على العزة والأمن ومصالح الشعب الإيراني العظيم".
أكد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، أن "مصدر انعدام الأمن في مضيق هرمز يعود إلى العدوان الأمريكي والإسرائيلي"، مشددا على أن المنطقة تشهد توترًا متصاعدًا نتيجة التدخلات الخارجية.
وأشار عراقجي، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي، إلى أن مضيق هرمز مغلق أمام سفن الأطراف المتورطة في العدوان، محذرًا من أن أي عمل استفزازي إضافي في المضيق سيؤدي إلى تعقيد الأمور وزيادة المخاطر على الملاحة الدولية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم، أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة"
إذا أقدمت على إغلاق مضيق هرمز بعد نهاية الصراع العسكري الدائر حاليا.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".