خبير: السيادة الرقمية في الجزائر مرتبطة بالأمن القومي
في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد مفهوم السيادة مقتصرًا على الحدود الجغرافية أو القدرات العسكرية، بل امتد ليشمل الفضاء الرقمي الذي...
2026-03-31T10:28+0000
جهيدة رمضاني
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد مفهوم السيادة مقتصرًا على الحدود الجغرافية أو القدرات العسكرية، بل امتد ليشمل الفضاء الرقمي الذي أصبح ساحة جديدة للتنافس بين الدول، وقد برزت الجزائر كفاعل طموح يسعى إلى ترسيخ سيادته الرقمية، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مجالات الحياة كافة.
وفي السياق، قال الخبير الجزائري في الرقمنة علي بن ختو، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "السيادة الرقمية في الجزائر ليست مجرد خيار تقني فقط، بل هي حجر الزاوية لحماية الأمن القومي واستقلال القرار السيادي في فضاء معلوماتي لا يعترف بالحدود التقليدية".
وأضاف: "المعركة الحقيقية اليوم تكمن في الانتقال من مرحلة الاستهلاك الرقمي إلى التمكين التكنولوجي، وهذا الأمر لا يتم إلا عبر توطين بيانات الجزائريين والمؤسسات داخل مراكز بيانات موطنة محليا و مؤمنة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة لتقليل التبعية للخارج وذلك بالاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتحصين البنية التحتية الحيوية من جميع التهديدات السيبرانية".
وتابع: "السيادة الرقمية تعني ببساطة أن تمتلك الجزائر مفاتيح بيتها الرقمية، وذلك لضمان أن تظل بيانات الجزائريين محمية، بعيدا عن أي ارتهان تقني يجعلها تحت تصرف قوى معادية".
وبحسب ابن ختو، "تعيش الجزائر تحديات رقمية كبيرة، اليوم، في ظل معطيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي"، موضحًا أن الجزائر "تسعى إلى رسم معالم "استقلال رقمي إفريقي"، يرتكز أساسا على توطين البيانات والتحكم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".
وأردف: "دور الجزائر اليوم لا يتوقف عند حدود البنية التحتية فحسب، بل يمتد لبناء منظومة دفاع رقمية قارية، قادرة على مواجهة التحديات وتمنح القارة أحقية التنافس التكنولوجي العالمي وتحويل القارة إلى قطب رقمي سيادي يمتلك مفاتيح بياناته ويتحكم في خوارزمياته".
وشدد على أن "المعركة الاستراتيجية التي تخوضها الجزائر اليوم، هي معركة تحقيق السيادة الرقمية الفعلية، ولعل قيادة الجزائر لمبادرات قارية رائدة مثل قمة "غلوبال أفريقيا للتكنولوجيا 2026"، هي خير دليل على وعي السلطة ورغبتها في تحويل هذه التحديات إلى فرص للريادة وطنيا وقاريا في مجال الذكاء الاصطناعي بدلا من مجرد البقاء في دائرة المستهلك".
وأردف: "يأتي احتضان الجزائر لقمة أفريقيا للتكنولوجيا ليشكل محطة مفصلية في هذا المسار، حيث يعكس رغبة واضحة في الانخراط الفعّال ضمن المنظومة الرقمية القارية والدولية، هذه القمة ليست مجرد حدث عابر، بل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية".
وأكد ابن ختو أن "قمة "غلوبال أفريقيا للتكنولوجيا 2026"، التي احتضنتها الجزائر مؤخرا، ليست مجرد حدث تقني عابر، بل هي وثيقة استقلال رقمي تريد الجزائر من خلالها أن تضع مفاتيح السيادة التكنولوجية في أيدي الأفارقة، فهي تمثل محطة من محطات التحول نحو صناعة القرار التكنولوجي الأفريقي عبر تأمين المستقبل السيبراني للقارة السمراء في عصر الذكاء الاصطناعي".
وبيّن أن "الجزائر اليوم تؤسس لنموذج سيادي يضمن أن تظل بياناتنا وعقولنا وخوارزمياتنا هي المحرك الأساسي لنهضتنا الوطنية والقارية، بعيدا عن أي ارتهان أو الوصاية التقنية للقوى الخارجية".
وفي ظل صعود الذكاء الاصطناعي، يؤكد ابن ختو أن "التحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية، تتضاعف بدءا من حماية المعطيات الشخصية، مرورا بضمان استخدام أخلاقي للتكنولوجيا، وصولا إلى تقليل التبعية التكنولوجية للخارج ، وهنا تبرز أهمية الاستثمار في البحث العلمي، وتشجيع الابتكار المحلي، ودعم الشركات الناشئة التي يمكن أن تصبح ركيزة لاقتصاد رقمي مستقل".
وختم ابن ختو بالقول: "بناء منظومة تشريعية مرنة ومواكبة للتطورات التكنولوجية يعد ضرورة ملحة، لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، فالسيادة الرقمية لا تتحقق فقط عبر التكنولوجيا، بل أيضًا عبر القوانين التي تنظمها".