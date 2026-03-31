خبير: السيادة الرقمية في الجزائر مرتبطة بالأمن القومي

سبوتنيك عربي

في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد مفهوم السيادة مقتصرًا على الحدود الجغرافية أو القدرات العسكرية، بل امتد ليشمل الفضاء الرقمي الذي... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T10:28+0000

وفي السياق، قال الخبير الجزائري في الرقمنة علي بن ختو، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "السيادة الرقمية في الجزائر ليست مجرد خيار تقني فقط، بل هي حجر الزاوية لحماية الأمن القومي واستقلال القرار السيادي في فضاء معلوماتي لا يعترف بالحدود التقليدية".وتابع: "السيادة الرقمية تعني ببساطة أن تمتلك الجزائر مفاتيح بيتها الرقمية، وذلك لضمان أن تظل بيانات الجزائريين محمية، بعيدا عن أي ارتهان تقني يجعلها تحت تصرف قوى معادية".وأردف: "دور الجزائر اليوم لا يتوقف عند حدود البنية التحتية فحسب، بل يمتد لبناء منظومة دفاع رقمية قارية، قادرة على مواجهة التحديات وتمنح القارة أحقية التنافس التكنولوجي العالمي وتحويل القارة إلى قطب رقمي سيادي يمتلك مفاتيح بياناته ويتحكم في خوارزمياته".وشدد على أن "المعركة الاستراتيجية التي تخوضها الجزائر اليوم، هي معركة تحقيق السيادة الرقمية الفعلية، ولعل قيادة الجزائر لمبادرات قارية رائدة مثل قمة "غلوبال أفريقيا للتكنولوجيا 2026"، هي خير دليل على وعي السلطة ورغبتها في تحويل هذه التحديات إلى فرص للريادة وطنيا وقاريا في مجال الذكاء الاصطناعي بدلا من مجرد البقاء في دائرة المستهلك".وأكد ابن ختو أن "قمة "غلوبال أفريقيا للتكنولوجيا 2026"، التي احتضنتها الجزائر مؤخرا، ليست مجرد حدث تقني عابر، بل هي وثيقة استقلال رقمي تريد الجزائر من خلالها أن تضع مفاتيح السيادة التكنولوجية في أيدي الأفارقة، فهي تمثل محطة من محطات التحول نحو صناعة القرار التكنولوجي الأفريقي عبر تأمين المستقبل السيبراني للقارة السمراء في عصر الذكاء الاصطناعي".وبيّن أن "الجزائر اليوم تؤسس لنموذج سيادي يضمن أن تظل بياناتنا وعقولنا وخوارزمياتنا هي المحرك الأساسي لنهضتنا الوطنية والقارية، بعيدا عن أي ارتهان أو الوصاية التقنية للقوى الخارجية".وختم ابن ختو بالقول: "بناء منظومة تشريعية مرنة ومواكبة للتطورات التكنولوجية يعد ضرورة ملحة، لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، فالسيادة الرقمية لا تتحقق فقط عبر التكنولوجيا، بل أيضًا عبر القوانين التي تنظمها".

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

