تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
دميترييف: ستكون عواقب الصراع في الشرق الأوسط على الاتحاد الأوروبي أسوأ من "كورونا"
دميترييف: ستكون عواقب الصراع في الشرق الأوسط على الاتحاد الأوروبي أسوأ من "كورونا"
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن عواقب الصراع في الشرق... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
كتب دميترييف على منصة "إكس": "سيكون الوضع أسوأ مما كان عليه خلال جائحة "كوفيد" لسبب واحد واضح لا يمكن إنكاره: رفض ألمانيا وأوروبا استخدام الطاقة الروسية".هكذا علق دميترييف على تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن عواقب الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران على ألمانيا وأوروبا ستكون خطيرة مثل جائحة كوفيد-19 إذا استمر التصعيد.صرح دميترييف سابقاً أنه لم يتفاجأ من عدم فهم الاتحاد الأوروبي لخطورة الصدمة الطاقية الوشيكة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
العالم, روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

دميترييف: ستكون عواقب الصراع في الشرق الأوسط على الاتحاد الأوروبي أسوأ من "كورونا"

12:06 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 12:11 GMT 31.03.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن عواقب الصراع في الشرق الأوسط ستكون على الاتحاد الأوروبي أسوأ من جائحة "كوفيد-19".
كتب دميترييف على منصة "إكس": "سيكون الوضع أسوأ مما كان عليه خلال جائحة "كوفيد" لسبب واحد واضح لا يمكن إنكاره: رفض ألمانيا وأوروبا استخدام الطاقة الروسية".

وأضاف أن هذا هو "المصدر الحقيقي الوحيد لأزمة اقتصادية أكثر خطورة من تلك التي حدثت خلال جائحة كوفيد-19".

هكذا علق دميترييف على تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن عواقب الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران على ألمانيا وأوروبا ستكون خطيرة مثل جائحة كوفيد-19 إذا استمر التصعيد.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
الخارجية الروسية: انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا والطاقة
27 مارس, 21:35 GMT
صرح دميترييف سابقاً أنه لم يتفاجأ من عدم فهم الاتحاد الأوروبي لخطورة الصدمة الطاقية الوشيكة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
دميترييف: الصراع في الشرق الأوسط يغير الاتحاد الأوروبي
دميترييف: بريطانيا تفقد القدرة على "الاعتراض" بسبب أزمة الوقود
