دميترييف: ستكون عواقب الصراع في الشرق الأوسط على الاتحاد الأوروبي أسوأ من "كورونا"
سبوتنيك عربي
كتب دميترييف على منصة "إكس": "سيكون الوضع أسوأ مما كان عليه خلال جائحة "كوفيد" لسبب واحد واضح لا يمكن إنكاره: رفض ألمانيا وأوروبا استخدام الطاقة الروسية".هكذا علق دميترييف على تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن عواقب الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران على ألمانيا وأوروبا ستكون خطيرة مثل جائحة كوفيد-19 إذا استمر التصعيد.صرح دميترييف سابقاً أنه لم يتفاجأ من عدم فهم الاتحاد الأوروبي لخطورة الصدمة الطاقية الوشيكة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
https://sarabic.ae/20260327/الخارجية-الروسية-انقسام-داخل-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-أوكرانيا-والطاقة-1112019577.html
12:06 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 12:11 GMT 31.03.2026)
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن عواقب الصراع في الشرق الأوسط ستكون على الاتحاد الأوروبي أسوأ من جائحة "كوفيد-19".
كتب دميترييف على منصة "إكس": "سيكون الوضع أسوأ مما كان عليه خلال جائحة "كوفيد" لسبب واحد واضح لا يمكن إنكاره: رفض ألمانيا وأوروبا استخدام الطاقة الروسية".
وأضاف أن هذا هو "المصدر الحقيقي الوحيد لأزمة اقتصادية أكثر خطورة من تلك التي حدثت خلال جائحة كوفيد-19".
هكذا علق دميترييف على تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن عواقب الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران على ألمانيا وأوروبا ستكون خطيرة مثل جائحة كوفيد-19 إذا استمر التصعيد.
صرح دميترييف سابقاً أنه لم يتفاجأ من عدم فهم الاتحاد الأوروبي لخطورة الصدمة الطاقية الوشيكة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.