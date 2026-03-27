الخارجية الروسية: انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا والطاقة

سبوتنيك عربي

أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، أن الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي بات واضحا، في ظل غياب التوافق بشأن قضايا... 27.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-27T21:35+0000

وقال ماسلينيكوف في تصريحات صحفية: "الانقسام بات واضحا. في جوهره، الأمر الوحيد الذي أظهروا فيه وحدة في القمة الأخيرة هو ترددّهم في الانضمام إلى العمل العسكري حول إيران".وفي السياق ذاته، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي،في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الصراع في الشرق الأوسط سيغير وجه الاتحاد الأوروبي.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

