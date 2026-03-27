الخارجية الروسية: انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا والطاقة
أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، أن الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي بات واضحا، في ظل غياب التوافق بشأن قضايا...
2026-03-27T21:35+0000
أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، أن الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي بات واضحا، في ظل غياب التوافق بشأن قضايا رئيسية، بينها أوكرانيا وملف الطاقة.
وقال ماسلينيكوف في تصريحات صحفية: "الانقسام بات واضحا. في جوهره، الأمر الوحيد الذي أظهروا فيه وحدة في القمة الأخيرة هو ترددّهم في الانضمام إلى العمل العسكري حول إيران".
وأضاف: "لم تُتخذ أي قرارات بشأن الطاقة أو أوكرانيا. وهذا، في جوهره، مؤشر على الانقسام"، وذلك في إشارة إلى القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي،في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الصراع في الشرق الأوسط سيغير وجه الاتحاد الأوروبي
.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "الحرب في إيران ستغير وجه الاتحاد الأوروبي".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".