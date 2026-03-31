عراقجي: ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
الاندماج أو الترحيل: لماذا تتأهب ألمانيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.. بين القانون والسياسة والتصفية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/عراقجي-ما-يحدث-الآن-ليس-مفاوضات-بل-تبادل-للرسائل-1112155419.html
عراقجي: ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لا تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، رغم استمرار تبادل الرسائل عبر قنوات مختلفة، مشددًا على أن هذه...
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/0b/1048335866_0:0:860:485_1920x0_80_0_0_cf53b7171805b4c187f30f947438e979.jpg
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/0b/1048335866_26:0:766:555_1920x0_80_0_0_487db260abd01407a9a7f2d644a68f68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

عراقجي: ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل

18:03 GMT 31.03.2026
© Sputnik . Mohammed Ismailمساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي
مساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© Sputnik . Mohammed Ismail
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لا تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، رغم استمرار تبادل الرسائل عبر قنوات مختلفة، مشددًا على أن هذه الاتصالات لا تعني وجود مسار تفاوضي قائم.
وقال عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام عربية: إنه يتلقى رسائل من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق، موضحًا أن هذه الرسائل تتضمن "تحذيرات أو رؤى متبادلة" وتصل أحيانًا عبر أطراف وسيطة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
ترامب: العملية العسكرية الأميركية ضد إيران لن تدوم طويلا‏
15:57 GMT
وأضاف أن تبادل الرسائل يتم ضمن إطار محدد عبر الحكومة وتحت إشراف مجلس الأمن القومي، نافيًا وجود أي مفاوضات مع جهات معينة داخل إيران، ومؤكدًا أن الاتصالات تدار عبر وزارة الخارجية، إلى جانب تواصل بين الأجهزة الأمنية.
وأوضح عراقجي أن طهران لم ترد على المقترحات الأمريكية الـ15، ولم تقدم في المقابل أي مقترحات أو شروط، مشيرًا إلى أن بلاده لم تتخذ قرارًا بعد بشأن الدخول في مفاوضات، رغم امتلاكها ملاحظات واضحة على الطروحات المطروحة.
وفيما يتعلق بالوضع الميداني، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لا تقبل بوقف إطلاق النار، بل تسعى إلى وقف كامل للحرب، ليس في إيران فحسب، بل في عموم المنطقة.
متطوعون يقومون بإزالة الأنقاض من مبنى سكني تضرر بعد استهداف مركز شرطة قريب، وذلك جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
باحث: خسائر أمريكا في حرب إيران قد تدفع واشنطن لاستخدام القنبلة النووية التكتيكية
14:06 GMT
وأشار إلى أن شروط إيران لإنهاء الحرب تتمثل في ضمان عدم تكرار الاعتداءات، والحصول على تعويضات عن الخسائر، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه "لا يمكن تهديد الشعب الإيراني"، داعيًا الرئيس الأمريكي إلى مخاطبته باحترام.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала