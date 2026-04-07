باحث في الشأن الإقليمي: التصعيد بدأ قبل انتهاء المهلة واستهداف البنى التحتية الإيرانية جريمة حرب

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الإقليمي: التصعيد بدأ قبل انتهاء المهلة واستهداف البنى التحتية الإيرانية جريمة حرب
تناول الباحث في الشأن الإقليمي، حسان عليان، من بيروت، قرب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، وإمكانية تنفيذ التهديدات، مشيرا إلى أن "التصريحات حول إعادة إيران إلى العصر الحجري، تندرج في إطار التهويل الإعلامي".
وقال الباحث: "إن إيران بالمرصاد وترد وفق معادلة الصاع صاعين، وتمتلك قدرات ومفاجآت تُظهرها تباعا وفق مقتضيات المرحلة".
ورأى عليان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "دول المنطقة معنية بما يجري، وقد تواجه حالة من العتمة في حال استهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة والجسور في إيران"، وفق تعبيره، مشددا على أن "استهداف هذه المنشآت يُعد مخالفًا للقانون الدولي ويُصنَّف ضمن جرائم الحرب".
وأشار إلى أن "التصعيد بدأ قبل انتهاء المهلة، من خلال استهداف إسرائيل للجسور ومراكز السكك الحديدية وجزيرة خرج".
وأكد أن "إيران، دولة تتعرض لعدوان، وتتحرك ضمن حق الدفاع عن النفس، وقد دفعتها الولايات المتحدة إلى التحكم بمسار استراتيجي جديد، ومنحتها ورقة قوة إضافية عبر دفعها نحو إغلاق مضيق هرمز، بما يحمله ذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التلويح بإغلاق باب المندب".
وأضاف أن "تهديد إيران بالرد عبر استهداف المنشآت والوجود الأمريكي في بعض دول المنطقة لا يندرج في إطار الانتقام من هذه الدول أو الاعتداء على سيادتها، بل يأتي في سياق الدفاع عن النفس، من خلال استهداف القواعد الأمريكية التي تنطلق منها العمليات العدائية ضدها"، وفق قوله.

ولفت الباحث في الشأن الإقليمي إلى وجود "أوراق ضغط متعددة قد تدفع الولايات المتحدة إلى التراجع عن التهديدات، أبرزها ضغط الداخل الأمريكي مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتصاعد الأصوات التي تعتبر أن هذه الحرب تخدم إسرائيل ونتنياهو ولا تخدم المصالح الأميركية، إلى جانب ضغوط قوى فاعلة داخل دوائر صنع القرار".

وأشار أيضا إلى أن "الدول الأوروبية تبحث عن خيارات وعلاقات جديدة بعيدا عن الولايات المتحدة، في ظل توجه إيران نحو استخدام أدوات اقتصادية، كفرض رسوم عبور في مضيق هرمز بعملات بديلة كاليورو أو اليوان، إضافة إلى أوراق أخرى لم يتم الكشف عنها بعد".
وختم عليان بالتأكيد على أن "المشهد لا يزال سوداويًا، وأن الطرف الأكثر تمسكا بالأرض والجغرافيا سيكون الأكثر حظوة بتسجيل الانتصارات"، مشيرا إلى أن "تداعيات هذه الحرب ستطال أوروبا والولايات المتحدة ودول المنطقة"، ورأى أن "الحرب قد لا تتوقف، حتى في حال إعلان الولايات المتحدة نهايتها، ما لم تتحقق الأهداف الإيرانية".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
