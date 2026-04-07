باحث في الشأن الإقليمي: التصعيد بدأ قبل انتهاء المهلة واستهداف البنى التحتية الإيرانية جريمة حرب
تناول الباحث في الشأن الإقليمي، حسان عليان، من بيروت، قرب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، وإمكانية تنفيذ التهديدات، مشيرا إلى أن... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T18:07+0000
تناول الباحث في الشأن الإقليمي، حسان عليان، من بيروت، قرب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، وإمكانية تنفيذ التهديدات، مشيرا إلى أن "التصريحات حول إعادة إيران إلى العصر الحجري، تندرج في إطار التهويل الإعلامي".
وقال الباحث: "إن إيران
بالمرصاد وترد وفق معادلة الصاع صاعين، وتمتلك قدرات ومفاجآت تُظهرها تباعا وفق مقتضيات المرحلة".
ورأى عليان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "دول المنطقة
معنية بما يجري، وقد تواجه حالة من العتمة في حال استهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة والجسور في إيران"، وفق تعبيره، مشددا على أن "استهداف هذه المنشآت يُعد مخالفًا للقانون الدولي ويُصنَّف ضمن جرائم الحرب".
وأشار إلى أن "التصعيد بدأ قبل انتهاء المهلة، من خلال استهداف إسرائيل للجسور ومراكز السكك الحديدية وجزيرة خرج".
وأكد أن "إيران، دولة تتعرض لعدوان، وتتحرك ضمن حق الدفاع عن النفس، وقد دفعتها الولايات المتحدة
إلى التحكم بمسار استراتيجي جديد، ومنحتها ورقة قوة إضافية عبر دفعها نحو إغلاق مضيق هرمز، بما يحمله ذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التلويح بإغلاق باب المندب".
وأضاف أن "تهديد إيران بالرد عبر استهداف المنشآت والوجود الأمريكي في بعض دول المنطقة لا يندرج في إطار الانتقام من هذه الدول أو الاعتداء على سيادتها، بل يأتي في سياق الدفاع عن النفس، من خلال استهداف القواعد الأمريكية التي تنطلق منها العمليات العدائية ضدها"، وفق قوله.
ولفت الباحث في الشأن الإقليمي إلى وجود "أوراق ضغط متعددة قد تدفع الولايات المتحدة إلى التراجع عن التهديدات، أبرزها ضغط الداخل الأمريكي مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتصاعد الأصوات التي تعتبر أن هذه الحرب تخدم إسرائيل ونتنياهو ولا تخدم المصالح الأميركية، إلى جانب ضغوط قوى فاعلة داخل دوائر صنع القرار".
وأشار أيضا إلى أن "الدول الأوروبية تبحث عن خيارات وعلاقات جديدة بعيدا عن الولايات المتحدة، في ظل توجه إيران نحو استخدام أدوات اقتصادية، كفرض رسوم عبور في مضيق هرمز
بعملات بديلة كاليورو أو اليوان، إضافة إلى أوراق أخرى لم يتم الكشف عنها بعد".
وختم عليان بالتأكيد على أن "المشهد لا يزال سوداويًا، وأن الطرف الأكثر تمسكا بالأرض والجغرافيا سيكون الأكثر حظوة بتسجيل الانتصارات"، مشيرا إلى أن "تداعيات هذه الحرب ستطال أوروبا والولايات المتحدة ودول المنطقة"، ورأى أن "الحرب قد لا تتوقف، حتى في حال إعلان الولايات المتحدة نهايتها، ما لم تتحقق الأهداف الإيرانية".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.