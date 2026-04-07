خبير: جبهة الجنوب اللبناني أجبرت إسرائيل على التراجع عن أهدافها

07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T12:57+0000

وقال أبي رعد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الكلام عن حصرية السلاح مُستهجن في ظل تعرض البلد لضربات كبيرة"، منتقدًا "غياب دور الـ"ميكانيزم" و"يونيفيل" والأمم المتحدة، بما يفسح المجال أمام سيادة منطق القوة". وأشار الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن "إسرائيل تعتمد على سلاح الجو كقوة ضاربة، في مقابل اعتماد المقاومة على عمليات الكر والفر"، لافتًا إلى أن "الحرب الإعلامية والنفسية تؤثر بشكل مباشر في مجريات المعركة، وأن الجهد الإسرائيلي يتركز في محور الخيام نظرًا لأهميته الجغرافية والإستراتيجية، إلا أن الوضع يراوح مكانه منذ اليوم الأول للمواجهات بفعل ضربات المقاومة والمعارك من نقطة صفر". وأضاف: "محور شمع يهدف إلى الوصول إلى القلعة المشرفة على الساحل، في حين يواصل "حزب الله" إثبات قدرته على المقاومة والاستهداف، وإدخال أسلحة جديدة إلى ساحة المعركة، كان آخرها المسيرات الانقضاضية".وختم أبي رعد، حديثه بالقول: "اقتناع لدى إسرائيل بعدم قدرتها على القضاء على "حزب الله"، مع سعيها إلى إنشاء منطقة عازلة لقطع خط الإمداد من سوريا"، لافتًا إلى أن "منطقة البقاع تُعد منطقة حيوية على مستوى الصاروخي، وتشكل قاعدة جغرافية وعسكرية للمقاومة، وأن محاولة قطع طريق المصنع تهدف إلى خنق لبنان اقتصاديا".

