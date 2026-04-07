خبير: جبهة الجنوب اللبناني أجبرت إسرائيل على التراجع عن أهدافها
سبوتنيك عربي
علّق الخبير العسكري والإستراتيجي العميد علي أبي رعد، على آخر التطورات الأمنية والميدانية في لبنان، وخاصة الاستهداف الإسرائيلي الذي طال منطقة عين سعادة، مؤكدًا... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T12:57+0000
لبنان, الاعتداءات الإسرائيلية, الجنوب اللبناني, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري
علّق الخبير العسكري والإستراتيجي العميد علي أبي رعد، على آخر التطورات الأمنية والميدانية في لبنان، وخاصة الاستهداف الإسرائيلي الذي طال منطقة عين سعادة، مؤكدًا أن "قيادة الجيش لا تصدر بيانًا إلا بعد التدقيق والتأكد من المعطيات"، منتقدًا "عمليات الاغتيال التي تُنفذ في مناطق آمنة، وبطريقة تهدد المدنيين وتهدف إلى تأجيج الخلاف الداخلي بين اللبنانيين".
وقال أبي رعد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الكلام عن حصرية السلاح مُستهجن في ظل تعرض البلد لضربات كبيرة"، منتقدًا "غياب دور الـ"ميكانيزم" و"يونيفيل" والأمم المتحدة، بما يفسح المجال أمام سيادة منطق القوة".
وحول واقع الجبهة في الجنوب اللبناني، وصف أبي رعد الوضع بأنه "انتقل من وهم الحسم والتفكيك إلى مرحلة التراجع والإدارة والاحتواء"، معتبرًا أن "ما يجري على الجبهة أجبر إسرائيل على التراجع عن هدفها بالقضاء على "حزب الله"، الذي استغل الفرصة ووجّه ضربات استباقية لإسرائيل".
وأشار الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن "إسرائيل تعتمد على سلاح الجو كقوة ضاربة، في مقابل اعتماد المقاومة على عمليات الكر والفر"، لافتًا إلى أن "الحرب الإعلامية والنفسية تؤثر بشكل مباشر في مجريات المعركة
، وأن الجهد الإسرائيلي يتركز في محور الخيام نظرًا لأهميته الجغرافية والإستراتيجية، إلا أن الوضع يراوح مكانه منذ اليوم الأول للمواجهات بفعل ضربات المقاومة والمعارك من نقطة صفر".
كما أشار أبي رعد إلى "عدم تقدم الجيش الإسرائيلي في محاور الطيبة وبنت جبيل- عيناتا، في مقابل دخوله إلى البياضة الساحلية، التي تبعد نحو 7.9 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، بهدف السيطرة على الرادار المشرف على البحر وتأمين قطعه البحرية، التي لم يتمكن من حمايتها بعد استهداف إحداها".
وأضاف: "محور شمع يهدف إلى الوصول إلى القلعة المشرفة على الساحل، في حين يواصل "حزب الله" إثبات قدرته على المقاومة والاستهداف، وإدخال أسلحة جديدة إلى ساحة المعركة، كان آخرها المسيرات الانقضاضية".
وأكد أبي رعد أن "المطالبة الإسرائيلية بإقالة قائد الجيش (رودولف هيكل) تُعد خرقا للسيادة اللبنانية"، واصفًا هذا الطلب بأنه "سخيف ووقح"، معتبرًا أن "تحديد وطنيته ليس من شأن إسرائيل، وأن هذا المطلب يأتي نتيجة رفض قائد الجيش الدخول في صدام مع "حزب الله".
وختم أبي رعد، حديثه بالقول: "اقتناع لدى إسرائيل بعدم قدرتها على القضاء على "حزب الله
"، مع سعيها إلى إنشاء منطقة عازلة لقطع خط الإمداد من سوريا"، لافتًا إلى أن "منطقة البقاع تُعد منطقة حيوية على مستوى الصاروخي، وتشكل قاعدة جغرافية وعسكرية للمقاومة، وأن محاولة قطع طريق المصنع تهدف إلى خنق لبنان اقتصاديا".