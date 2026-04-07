رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن أمام مفترق طرق استراتيجي في الحرب على إيران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن أمام مفترق طرق استراتيجي في الحرب على إيران
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده أمام مفترق طرق استراتيجي في الحرب المشتركة على إيران. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده أمام مفترق طرق استراتيجي في الحرب المشتركة على إيران.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، نقل فيه عن الجنرال زامير أن "إسرائيل حققت الكثير من الإنجازات الكبيرة في إيران، ونعمل على ترسيخ منطقة دفاع أمامية في لبنان لمنع الاعتداء على بلداتنا الشمالية".
وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أننا "سنواصل العمل في غزة وسوريا والضفة الغربية، وسنواصل توجيه الضربات بحزم ضد النظام الإيراني".
إصابة 411 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب على إيران ولبنان
وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده استهدفت خطوط سكك حديدية وجسورا في إيران.
ونشر نتنياهو كلمة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال خلالها إن "إيران لم تعد كما كانت وكذلك إسرائيل"، مضيفا: "نحن نغير موازين القوى بشكل جذري".
وقال نتنياهو إن "عملياتنا ليست موجهة ضد الشعب الإيراني بل تهدف إلى إضعاف النظام الذي يقمعه، وطيارينا دمروا أمس مروحيات وطائرات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الإيراني"، وفقا له.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الثلاثاء، إصابة 411 جنديا منذ بداية الحرب على إيران ولبنان منهم 27 حالة خطيرة.
وذكر الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا أفاد من خلاله بأن هناك 27 حالة خطيرة و60 متوسطة و324 خفيفة من بين 411 إجمالي عدد المصابين والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على إيران ولبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه إصابة 36 جنديا في معارك لبنان خلال اليومين الماضيين فقط.
فانس: الأهداف العسكرية الأمريكية الرئيسية في إيران قد تحققت
وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات حينها، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
