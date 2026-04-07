رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن أمام مفترق طرق استراتيجي في الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده أمام مفترق طرق استراتيجي في الحرب المشتركة على إيران. 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T18:09+0000

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، نقل فيه عن الجنرال زامير أن "إسرائيل حققت الكثير من الإنجازات الكبيرة في إيران، ونعمل على ترسيخ منطقة دفاع أمامية في لبنان لمنع الاعتداء على بلداتنا الشمالية".وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أننا "سنواصل العمل في غزة وسوريا والضفة الغربية، وسنواصل توجيه الضربات بحزم ضد النظام الإيراني".وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده استهدفت خطوط سكك حديدية وجسورا في إيران.ونشر نتنياهو كلمة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال خلالها إن "إيران لم تعد كما كانت وكذلك إسرائيل"، مضيفا: "نحن نغير موازين القوى بشكل جذري".وقال نتنياهو إن "عملياتنا ليست موجهة ضد الشعب الإيراني بل تهدف إلى إضعاف النظام الذي يقمعه، وطيارينا دمروا أمس مروحيات وطائرات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الإيراني"، وفقا له.وذكر الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا أفاد من خلاله بأن هناك 27 حالة خطيرة و60 متوسطة و324 خفيفة من بين 411 إجمالي عدد المصابين والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على إيران ولبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه إصابة 36 جنديا في معارك لبنان خلال اليومين الماضيين فقط.وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات حينها، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".

