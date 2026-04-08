https://sarabic.ae/20260408/إعلام--قاليباف-يترأس-الوفد-الإيراني-في-المفاوضات-مع-واشنطن--1112376817.html

إعلام : قاليباف يترأس الوفد الإيراني في المفاوضات مع واشنطن

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، سيترأس الوفد التفاوضي الإيراني مع الولايات المتحدة في إسلام آباد يوم الجمعة... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T07:44+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية: "سيتولى رئاسة الفريق التفاوضي الإيراني في محادثات يوم الجمعة، محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، بالمقابل "جي دي فانس نائب رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) سيترأس الوفد الأمريكي".وأعلن ترامب سابقاً موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلاً.وكتب ترامب: "بعد إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير... أوافق على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقفاً ثنائياً لإطلاق النار".رد فعل إيرانأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "النصر" في الحرب ضد الولايات المتحدة عقب تصريح ترامب.وأوضح: "وافقت الولايات المتحدة على ترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، ودفع تعويضات لها، ورفع العقوبات، والسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، وسحب القوات من الشرق الأوسط".وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان في إسلام آباد، باكستان.وقدم الجانب الإيراني مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، وفي ما يلي بنود المقترح الإيراني:موقف إسرائيلأفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تؤيد قرار ترامب بتعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.إنذار ترامبفي تمام الساعة الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت موسكو(غرينتش +3)، كان من المقرر أن ينتهي مهلة إنذار ترامب. طالب الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز، وهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية. ووعدت الجمهورية الإسلامية باتخاذ إجراءات انتقامية إذا نفذ الأمريكيون خطتهم.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.ترامب: إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمارمجلس الأمن القومي الإيراني: مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة لإنهاء الحرب

https://sarabic.ae/20260407/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-عقد-مفاوضات-في-إسلام-آباد-لوضع-اللمسات-الأخيرة-على-تفاصيل-إنهاء-الحرب-1112369213.html

https://sarabic.ae/20260408/نتنياهو-إسرائيل-تعلن-دعمها-لوقف-إطلاق-نار-لا-يشمل-لبنان-1112372119.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

