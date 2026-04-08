باحث في الشأن الإقليمي: الهدنة بين واشنطن وطهران تؤسس لمسار فعلي لوقف الحرب

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث الفلسطيني في الشأن الإقليمي، حمزة البشتاوي، من بيروت، عن التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم

طهران

ترامب

وأوضح البشتاوي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن النقاط العشر التي تم الاتفاق عليها ترتكز على أن الهدنة تشكل مسارا فعليا لوقف الحرب، وفق تعهد أمريكي، وليس مجرد إطار تفاوضي".وحول تفاصيل بنود الاتفاق، أشار الباحث الفلسطيني إلى أن "انتصار إيران يتمثل في صمودها وفشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها منذ بداية الحرب"، لافتا إلى أن "إيران ستجني عوائد اقتصادية إضافية من مضيق هرمز، ما سينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي، إلى جانب رفع العقوبات وفك الحجوزات عن الأصول الإيرانية".وأوضح أن "إدارة مضيق هرمز تشكل نقطة أساسية في الاتفاق، مع وجود تفاصيل فنية تتعلق بآلية المرور وطلب الأذونات خلال فترة الأسبوعين، حيث ستلعب الدول المطلة، لا سيما إيران وسلطنة عُمان، دورا محوريا في تنظيم حركة المرور"، مشيرا إلى أن "إيران ستحصل على رسوم من السفن العابرة، بما يعزز سيادتها الكاملة على المضيق".ورأى البشتاوي أنه "لا يمكن الحديث عن شراكة حقيقية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل وجود موانع ثقافية وتاريخ طويل من الصراعات"، لافتا إلى أن "إيران تسعى إلى تحقيق استقرار إقليمي بدعم من روسيا والصين وعدد من الدول، والعمل على إخراج القوات الأمريكية القتالية من منطقة الخليج".وأشار إلى أن "نتنياهو لا يستطيع خوض حرب من دون دعم الولايات المتحدة، وسيضطر إلى الالتزام بالمسار القائم، في ظل أزماته الداخلية، لا سيما أنه لم يحقق إنجازا يُذكر على جبهة الشمال"، معتبرا أن "تصريحاته حول عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان تهدف إلى التغطية على هذا الفشل، وقد يلجأ إلى التصعيد في قطاع غزة لصرف الأنظار".موسكو: أسهمنا في تسوية الوضع بالشرق الأوسط ونهج الهجوم العدواني غير المبرر مني بالهزيمة

