https://sarabic.ae/20260409/الذاكرة-لا-تموت-بالتقادم-عيد-الشهداء-يعيد-شريط-تاريخ-فرنسا-الدموي-في-تونس-1112413156.html

الذاكرة لا تموت بالتقادم... عيد الشهداء يعيد شريط تاريخ فرنسا الدموي في تونس

الذاكرة لا تموت بالتقادم... عيد الشهداء يعيد شريط تاريخ فرنسا الدموي في تونس

سبوتنيك عربي

تحتفي تونس بذكرى "عيد الشهداء"، التي تأتي تخليدا لأحداث 9 أبريل/نيسان 1938، إحدى أبرز المحطات النضالية في تاريخ الحركة الوطنية في تونس، والتي تحوّلت إلى رمز... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T11:00+0000

2026-04-09T11:00+0000

2026-04-09T11:00+0000

تونس

أخبار فرنسا

الشهداء

الاستعمار الفرنسي

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/94/1014249465_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_b4aeebf728abb2d3d632c86275fa288d.jpg

ويرى مؤرخون أن أحداث 9 أبريل لم تكن مجرد احتجاج عابر، بل كانت تتويجا لمسار طويل من التراكم النضالي، حيث أسهمت في توحيد مختلف مكونات الحركة الوطنية حول هدف الاستقلال، كما أفرزت هذه الأحداث قيادات سياسية لعبت لاحقا دورا محوريا في قيادة البلاد نحو التحرر.أول مواجهة دموية مع الاستعمار الفرنسييؤكد أستاذ التاريخ المعاصر عادل بن يوسف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذه المحطة مثّلت أول مواجهة دموية مباشرة بين السلطات الاستعمارية الفرنسية والمواطنين التونسيين بعد الحرب العالمية الأولى"، مذكّرا بأنها جاءت "امتدادا لمحطات نضالية فارقة، على غرار أحداث "الجلاز "سنة 1911 وأحداث "الترامواي" سنة 1912، قبل أن يتوقف نسبيا بفعل ظروف الحرب وما رافقها من إجراءات استثنائية".وبحسب عادل بن يوسف، برز تباين في المواقف داخل القيادات السياسية بين تيار يدعو إلى التصعيد، يقوده عدد من رموز الديوان السياسي على غرار الحبيب بورقيبة والطاهر سفر والهادي نويرة وسليمان بن سليمان، وآخر يفضل التريث ومتابعة التطورات في فرنسا وفي مقدمتهم المحامي حسونة العياشي ومحمود الماطري.ويضيف: "في خضم هذا التباين، انعقد مؤتمر نهج التريبينال أواخر سنة 1937، حيث تمت الدعوة إلى إضراب عام والانطلاق في عملية حشد واسعة شملت مختلف أنحاء البلاد، لتتسارع بعدها وتيرة الأحداث مع إيقاف عدد من القيادات يوم 6 أبريل 1938، دعا على إثرها الديوان السياسي إلى تنظيم مسيرتين يوم 8 أبريل تتجهان نحو مقر الإقامة العامة، الأولى انطلقت من باب سويقة بالعاصمة يقودها الزعيم المنجي سليم والثانية من ساحة رحبة الغنم بالعاصمة يقودها الزعيم علي البلهوان".ويشير إلى أن "هذه التحركات جاءت وسط مناخ مشحون، خاصة بعد إيقاف الحبيب بورقيبة واتهامه بالتحريض، بالتوازي مع خطابات تعبئة، من أبرزها خطاب زعيم الشباب "علي البلهوان" الذي هاجم فيه المقيم العام الفرنسي بلهجة حادة ونعته بالجبن، مستعملا توصيفات لاذعة للاستعمار"، وهو ما تزامن مع إجراءات استباقية من قبل السلطات الاستعمارية، في ذلك الوقت من بينها "منع رفع الراية التونسية حتى داخل الإدارات، تحسبا لخروج المظاهرات".الشرارة التي فجرت الاحتجاجاتويضيف عادل بن يوسف: "كان قرار إيقاف الزعيم الوطني علي البلهوان يوم 9 أبريل، هو الشرارة التي فجّرت الاحتجاجات على نطاق واسع، وقد واجهت السلطات الاستعمارية الزخم الشعبي باستدعاء أكبر فرقها العسكرية، مع إصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".ويختم عادل بن يوسف حديثه بالتأكيد أن "عودة النشاط السياسي لم تتحقق إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، حيث تم عقد مؤتمر الاستقلال في أغسطس/اَب 1946، الذي جمع مختلف القوى الوطنية، وطرح لأول مرة بشكل صريح مطلب الاستقلال، في امتداد مباشر لأحداث 9 أبريل 1938"، مشددا على أن "إحياء هذه الذكرى يندرج ضمن الحفاظ على الذاكرة الجماعي"، حتى لا تندثر تضحيات الشهداء مع تعاقب الأجيال".منعرج مهم في تاريخ الحركة الوطنية التونسيةبدوره، يقول المؤرخ رياض مرابط، في حديث لـ "سبوتنيك": "يعتبر 9 أبريل منعرجا مهما جدا في تاريخ الحركة الوطنية التونسية، وهو أول المنعرجات المصيرية بعد نشأة الحزب الحر الدستوري الجديد"، مؤكدا أنه "من المستحيل فهم هذه الأحداث خارج سياقها العام".ويضيف: "تمحورت المطالب في البداية حول تحقيق المساواة بين التونسيين والأجانب في إطار نظام الحماية، لتبدأ بذلك ما عُرف بـ"تجربة الحوار" مع السلطات الفرنسية سنة 1936، غير أن هذه التجربة اصطدمت بالأجنحة المتشددة داخل اليسار الفرنسي، إلى جانب التيار الاستعماري الصلب، ما دفع الوطنيين إلى استنتاج أن القضية ليست قضية يسار أو يمين، بل قضية استعمار بالأساس".وبيّن مرابط أن "هذا التحول تجسد ميدانيا من خلال المسيرة التي قادها "زعيم الشباب" علي البلهوان، والتي انطلقت من الحلفاوين في باب سويقة بالعاصمة باتجاه مقر الإقامة العامة، رُفع خلالها لأول مرة شعار "برلمان تونسي"، وهو ما لم يكن وليد الصدفة، إذ تُظهر الصور الموثقة آنذاك لافتات أُعدت مسبقا تحمل عبارة "لا بد من برلمان تونسي"، بما يعكس انتقالا نوعيا في مطالب الحركة الوطنية من مجرد المساواة إلى المطالبة بتمثيلية سياسية فعلية عبر مجلس منتخب، ما يعد تحولا مفصليا في مسار النضال الوطني التونسي في تلك الفترة".ويختم مرابط حديثه: "هذا التحول فتح الباب لاحقا، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، أمام رفع سقف المطالب إلى الاستقلال التام"، مشددا على "ضرورة استحضار هذه الأحداث بعيدا عن أي توظيف سياسي ضيق، باعتبار أن الشهداء "سقطوا في إطار رؤية وطنية واضحة، وليس في سياق ردود فعل عفوية أو لحظات غضب عابرة".

تونس

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

مريم جمال

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تونس, أخبار فرنسا , الشهداء, الاستعمار الفرنسي, تقارير سبوتنيك, حصري