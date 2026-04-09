لماذا ترفض فرنسا التعاطي مع ملف الأموال المنهوبة من الجزائر؟

عربي
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة والوقود الداعمة لقوات كييف- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260409/لماذا-ترفض-فرنسا-التعاطي-مع-ملف-الأموال-المنهوبة-من-الجزائر؟-1112416548.html
لماذا ترفض فرنسا التعاطي مع ملف الأموال المنهوبة من الجزائر؟
لماذا ترفض فرنسا التعاطي مع ملف الأموال المنهوبة من الجزائر؟
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الجزائرية أنها استعادت من سويسرا أكثر من 110 ملايين دولار من الأموال المنهوبة، في الوقت الذي لا تزال فيه فرنسا تتجاهل طلبات استرجاع هذه الأموال،... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T12:03+0000
2026-04-09T12:03+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
سويسرا
استعادة الأموال
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465705_0:123:2352:1446_1920x0_80_0_0_6550f757de64681664cf3754d5114f96.jpg
ووجّهت الجزائر 33 إنابة قضائية إلى سويسرا، تم قبول 20 منها ومعالجة 4 ملفات بشكل نهائي حتى تاريخه، بينما وجّهت الجزائر 61 إنابة قضائية إلى فرنسا لاسترداد الأموال، دون أن تتلقى أي استجابة.وفي السياق، قال البرلماني الجزائري عن حزب "جبهة التحرير الوطني"، علي ربيج، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تعيش العلاقات الجزائرية الفرنسية اليوم واحدة من أصعب المراحل في تاريخها، فيما يتعلق بالتعاون القضائي سواء بتسليم المطلوبين للعدالة الجزائرية أو حتى بداية التحقيقات المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة، من قبل رجال الحكومة السابقين أو المتهمين بالفساد".وتابع: "هذا الرفض أوعدم التعاطي مع هذا الملف والحساس بالنسبة للجزائر، لديه ارتدادات على طبيعة العلاقة التي تمر بها الجزائر وفرنسا الآن، والتي تتميز بالتوتر والحساسية"، مؤكدًا أن "فرنسا تستعمل ملف الهجرة والتعاون القضائي واسترجاع الهاربين كورقة ضغط للجزائر لتقديم تنازلات في مجالات أخرى، في الوقت الذي كان فيه على الجزائر أن تعطي أولوية لفرنسا في مجال الطاقة والمحروقات وغيرها" .وشدد ربيج على أن "رفض فرنسا التعاون مع الجزائر في هذه الملف يعكس تخبط الطرف الفرنسي وعدم قدرته على الفصل بين ماهو سياسي دبلوماسي وما هو قانوني"، وأردف: "كما أن عدم تجاوب فرنسا وتقديمها المساعدة يشكل عقبة وتوتر آخر في العلاقات"، مؤكدا أن "الوضع سيستمر على ما هو عليه ما دام ماكرون موجود في رئاسة فرنسا".وبحسب ربيج: "تستند فرنسا في موقفها إلى تعقيدات قانونية، من بينها ضرورة وجود أحكام قضائية نهائية، وصعوبة تتبع مسارات الأموال عبر شبكات مالية معقدة، غير أن هذه المبررات، رغم وجاهتها من الناحية الشكلية، لا تُقنع الكثير من المتابعين في الجزائر، الذين يرون فيها نوعا من التسويف أو غياب الإرادة السياسية، ففرنسا، التي تعد من الدول الرائدة في مجال الشفافية المالية، تملك من الأدوات القانونية والمؤسساتية ما يسمح لها بالتعاون بشكل أكثر فعالية، إذا ما توفرت الرغبة الحقيقية".وراء هذا التحفظ الفرنسي، تبرز حسابات سياسية لا يمكن تجاهلها، ففتح هذا الملف بشكل جدي قد يفتح الباب أمام قضايا مماثلة مع دول أخرى، كما قد يحرج بعض الأوساط المالية أو السياسية داخل فرنسا، كما أن العلاقات التاريخية المعقدة بين الجزائر وفرنسا تلقي بظلالها على هذا الملف، حيث يصعب فصله عن سياق أوسع من التوترات المتكررة وسوء الفهم المتبادل.
https://sarabic.ae/20260328/توتر-دبلوماسي-متجدد-الجزائر-تتحرك-لحماية-أحد-موظفيها-المحتجزين-في-فرنسا-1112039499.html
https://sarabic.ae/20251225/نائب-جزائري-لـسبوتنيك-قانون-تجريم-الاستعمار-رد-على-محاولات-فرنسا-للتدخل-في-شؤوننا-الداخلية-1108582378.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465705_131:0:2222:1568_1920x0_80_0_0_8867ce7dae229dad7fd3e3bf432c4c09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار فرنسا , سويسرا, استعادة الأموال, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, أخبار فرنسا , سويسرا, استعادة الأموال, تقارير سبوتنيك, حصري

لماذا ترفض فرنسا التعاطي مع ملف الأموال المنهوبة من الجزائر؟

12:03 GMT 09.04.2026
© Sputnik . mohamed Hemidaالعاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
أعلنت الرئاسة الجزائرية أنها استعادت من سويسرا أكثر من 110 ملايين دولار من الأموال المنهوبة، في الوقت الذي لا تزال فيه فرنسا تتجاهل طلبات استرجاع هذه الأموال، ما يزيد من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.
ووجّهت الجزائر 33 إنابة قضائية إلى سويسرا، تم قبول 20 منها ومعالجة 4 ملفات بشكل نهائي حتى تاريخه، بينما وجّهت الجزائر 61 إنابة قضائية إلى فرنسا لاسترداد الأموال، دون أن تتلقى أي استجابة.
ويأتي الملف ضمن جهود أطلقتها الجزائر منذ عام 2019، لاستعادة الأموال المنهوبة، بعد محاكمات طالت مسؤولين ورجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
توتر دبلوماسي متجدد: الجزائر تتحرك لحماية أحد موظفيها المحتجزين في فرنسا
28 مارس, 13:59 GMT
وفي السياق، قال البرلماني الجزائري عن حزب "جبهة التحرير الوطني"، علي ربيج، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تعيش العلاقات الجزائرية الفرنسية اليوم واحدة من أصعب المراحل في تاريخها، فيما يتعلق بالتعاون القضائي سواء بتسليم المطلوبين للعدالة الجزائرية أو حتى بداية التحقيقات المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة، من قبل رجال الحكومة السابقين أو المتهمين بالفساد".
وأضاف: "سويسرا وإسبانيا وإيطاليا تتعاون وتتجاوب مع السلطات الجزائرية، لكن التجاوب شبه معدوم من قبل فرنسا، سواء فيما يتعلق بتسليم المجرمين أو استرجاع الأموال المنهوبة".
وتابع: "هذا الرفض أوعدم التعاطي مع هذا الملف والحساس بالنسبة للجزائر، لديه ارتدادات على طبيعة العلاقة التي تمر بها الجزائر وفرنسا الآن، والتي تتميز بالتوتر والحساسية"، مؤكدًا أن "فرنسا تستعمل ملف الهجرة والتعاون القضائي واسترجاع الهاربين كورقة ضغط للجزائر لتقديم تنازلات في مجالات أخرى، في الوقت الذي كان فيه على الجزائر أن تعطي أولوية لفرنسا في مجال الطاقة والمحروقات وغيرها" .
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
نائب جزائري لـ"سبوتنيك": قانون تجريم الاستعمار رد على محاولات فرنسا للتدخل في شؤوننا الداخلية
25 ديسمبر 2025, 20:42 GMT
وشدد ربيج على أن "رفض فرنسا التعاون مع الجزائر في هذه الملف يعكس تخبط الطرف الفرنسي وعدم قدرته على الفصل بين ماهو سياسي دبلوماسي وما هو قانوني"، وأردف: "كما أن عدم تجاوب فرنسا وتقديمها المساعدة يشكل عقبة وتوتر آخر في العلاقات"، مؤكدا أن "الوضع سيستمر على ما هو عليه ما دام ماكرون موجود في رئاسة فرنسا".
وبحسب ربيج: "تستند فرنسا في موقفها إلى تعقيدات قانونية، من بينها ضرورة وجود أحكام قضائية نهائية، وصعوبة تتبع مسارات الأموال عبر شبكات مالية معقدة، غير أن هذه المبررات، رغم وجاهتها من الناحية الشكلية، لا تُقنع الكثير من المتابعين في الجزائر، الذين يرون فيها نوعا من التسويف أو غياب الإرادة السياسية، ففرنسا، التي تعد من الدول الرائدة في مجال الشفافية المالية، تملك من الأدوات القانونية والمؤسساتية ما يسمح لها بالتعاون بشكل أكثر فعالية، إذا ما توفرت الرغبة الحقيقية".
وراء هذا التحفظ الفرنسي، تبرز حسابات سياسية لا يمكن تجاهلها، ففتح هذا الملف بشكل جدي قد يفتح الباب أمام قضايا مماثلة مع دول أخرى، كما قد يحرج بعض الأوساط المالية أو السياسية داخل فرنسا، كما أن العلاقات التاريخية المعقدة بين الجزائر وفرنسا تلقي بظلالها على هذا الملف، حيث يصعب فصله عن سياق أوسع من التوترات المتكررة وسوء الفهم المتبادل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала