الرئيس الإيراني: استمرار وقف إطلاق النار رهن التزام الطرف الآخر بالتعهدات

سبوتنيك عربي

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار وسبل تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن الرئيسين الإيراني والتركي تبادلا وجهات النظر في اتصال هاتفي حول آخر الأوضاع الناجمة عن الحرب ضد إيران، وإعلان وقف إطلاق النار، وسبل الإنهاء الحاسم للحرب وإرساء الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.وأعرب بزشكيان عن شكره لمساعي بعض الدول الصديقة والمجاورة الرامية لوقف الحرب ضد إيران، مثمنا مواقف تركيا في إدانة العدوان اللأمريكي والإسرائيلي.وشدد الرئيس الإيراني أنه "على الرغم من خيانة أمريكا للدبلوماسية وشنّها هجوما على إيران خلال جولتي المفاوضات السابقتين، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن منطلق روح المسؤولية، لا تزال تقبل طلبات الدول المجاورة والصديقة لوقف الحرب وإقرار وقف إطلاق النار".ودعا إلى ضرورة إنهاء الحرب في الجبهات كافة بما فيها لبنان، مضيفا أن "ممارسات إسرائيل تصب في اتجاه إشعال النيران في المنطقة، وعلى الدول الإسلامية عبر التضامن أن تتصدى لمساعي الكيان الصهيوني في إثارة الحروب وتقويض استقرار وهدوء المنطقة".من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن ارتياحه لوقف الحرب، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الدول الصديقة في المنطقة لمواصلة الجهود الرامية للإنهاء الحاسم للحروب وإقرار الأمن المستدام في المنطقة.وأدان الرئيس التركي "الممارسات العدوانية لإسرائيل التي تُعد مصداقا للانتهاك الصارخ للقانون الدولي"، مطالبا بـ"محاسبة إسرائيل على جرائمها واعتداءاتها ضد دول المنطقة، وضرورة الاستفادة القصوى من طاقات المفاوضات الدولية".وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

