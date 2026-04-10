الرئيس الإيراني: استمرار وقف إطلاق النار رهن التزام الطرف الآخر بالتعهدات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الإيراني: استمرار وقف إطلاق النار رهن التزام الطرف الآخر بالتعهدات
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار وسبل تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة. 10.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار تركيا اليوم
العالم
الأخبار
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن الرئيسين الإيراني والتركي تبادلا وجهات النظر في اتصال هاتفي حول آخر الأوضاع الناجمة عن الحرب ضد إيران، وإعلان وقف إطلاق النار، وسبل الإنهاء الحاسم للحرب وإرساء الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.وأعرب بزشكيان عن شكره لمساعي بعض الدول الصديقة والمجاورة الرامية لوقف الحرب ضد إيران، مثمنا مواقف تركيا في إدانة العدوان اللأمريكي والإسرائيلي.وشدد الرئيس الإيراني أنه "على الرغم من خيانة أمريكا للدبلوماسية وشنّها هجوما على إيران خلال جولتي المفاوضات السابقتين، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن منطلق روح المسؤولية، لا تزال تقبل طلبات الدول المجاورة والصديقة لوقف الحرب وإقرار وقف إطلاق النار".ودعا إلى ضرورة إنهاء الحرب في الجبهات كافة بما فيها لبنان، مضيفا أن "ممارسات إسرائيل تصب في اتجاه إشعال النيران في المنطقة، وعلى الدول الإسلامية عبر التضامن أن تتصدى لمساعي الكيان الصهيوني في إثارة الحروب وتقويض استقرار وهدوء المنطقة".من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن ارتياحه لوقف الحرب، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الدول الصديقة في المنطقة لمواصلة الجهود الرامية للإنهاء الحاسم للحروب وإقرار الأمن المستدام في المنطقة.وأدان الرئيس التركي "الممارسات العدوانية لإسرائيل التي تُعد مصداقا للانتهاك الصارخ للقانون الدولي"، مطالبا بـ"محاسبة إسرائيل على جرائمها واعتداءاتها ضد دول المنطقة، وضرورة الاستفادة القصوى من طاقات المفاوضات الدولية".وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
الرئيس الإيراني: استمرار وقف إطلاق النار رهن التزام الطرف الآخر بالتعهدات

07:52 GMT 10.04.2026
بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار وسبل تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن الرئيسين الإيراني والتركي تبادلا وجهات النظر في اتصال هاتفي حول آخر الأوضاع الناجمة عن الحرب ضد إيران، وإعلان وقف إطلاق النار، وسبل الإنهاء الحاسم للحرب وإرساء الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.
وأعرب بزشكيان عن شكره لمساعي بعض الدول الصديقة والمجاورة الرامية لوقف الحرب ضد إيران، مثمنا مواقف تركيا في إدانة العدوان اللأمريكي والإسرائيلي.
وشدد الرئيس الإيراني أنه "على الرغم من خيانة أمريكا للدبلوماسية وشنّها هجوما على إيران خلال جولتي المفاوضات السابقتين، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن منطلق روح المسؤولية، لا تزال تقبل طلبات الدول المجاورة والصديقة لوقف الحرب وإقرار وقف إطلاق النار".
ودعا إلى ضرورة إنهاء الحرب في الجبهات كافة بما فيها لبنان، مضيفا أن "ممارسات إسرائيل تصب في اتجاه إشعال النيران في المنطقة، وعلى الدول الإسلامية عبر التضامن أن تتصدى لمساعي الكيان الصهيوني في إثارة الحروب وتقويض استقرار وهدوء المنطقة".
من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن ارتياحه لوقف الحرب، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الدول الصديقة في المنطقة لمواصلة الجهود الرامية للإنهاء الحاسم للحروب وإقرار الأمن المستدام في المنطقة.
وأدان الرئيس التركي "الممارسات العدوانية لإسرائيل التي تُعد مصداقا للانتهاك الصارخ للقانون الدولي"، مطالبا بـ"محاسبة إسرائيل على جرائمها واعتداءاتها ضد دول المنطقة، وضرورة الاستفادة القصوى من طاقات المفاوضات الدولية".
وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
