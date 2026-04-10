"طلبوا منهم المغادرة"... تقارير تكشف فشل زيلينسكي في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام غربية أن إرسال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خبراء دفاع جوي أوكرانيين إلى الشرق الأوسط، قد انتهى بالفشل، بعدما طُلب منهم المغادرة.

وقالت صحيفة "لانتي ديبلوماتيكو" الإيطالية، في تقرير لها: "بعد عرض زيلينسكي تقديم "المساعدة" في نزاع الخليج العربي، طلب مسؤولون عرب من خبراء الدفاع الجوي الأوكرانيين مغادرة المنطقة، بعدما تبيّن أن المنشآت الخمس التي كانوا يتولون حمايتها قد تعرضت للتدمير".وأضافت: "هذه التطورات أدت إلى تصاعد التوتر بين كييف وطهران، حيث نفذت إيران ضربات استهدفت قاعدة أوكرانية ومستودعات للطائرات المسيّرة في دولة الإمارات"، مؤكدة أنه "تم تدمير المستودعات، فيما لم يعد 21 "متخصصا" أوكرانيًا إلى بلادهم".وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

