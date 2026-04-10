"طلبوا منهم المغادرة"... تقارير تكشف فشل زيلينسكي في الشرق الأوسط

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"طلبوا منهم المغادرة"... تقارير تكشف فشل زيلينسكي في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام غربية أن إرسال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خبراء دفاع جوي أوكرانيين إلى الشرق الأوسط، قد انتهى بالفشل، بعدما طُلب منهم المغادرة. 10.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت صحيفة "لانتي ديبلوماتيكو" الإيطالية، في تقرير لها: "بعد عرض زيلينسكي تقديم "المساعدة" في نزاع الخليج العربي، طلب مسؤولون عرب من خبراء الدفاع الجوي الأوكرانيين مغادرة المنطقة، بعدما تبيّن أن المنشآت الخمس التي كانوا يتولون حمايتها قد تعرضت للتدمير".وأضافت: "هذه التطورات أدت إلى تصاعد التوتر بين كييف وطهران، حيث نفذت إيران ضربات استهدفت قاعدة أوكرانية ومستودعات للطائرات المسيّرة في دولة الإمارات"، مؤكدة أنه "تم تدمير المستودعات، فيما لم يعد 21 "متخصصا" أوكرانيًا إلى بلادهم".وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
13:02 GMT 10.04.2026
أكدت وسائل إعلام غربية أن إرسال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خبراء دفاع جوي أوكرانيين إلى الشرق الأوسط، قد انتهى بالفشل، بعدما طُلب منهم المغادرة.
وقالت صحيفة "لانتي ديبلوماتيكو" الإيطالية، في تقرير لها: "بعد عرض زيلينسكي تقديم "المساعدة" في نزاع الخليج العربي، طلب مسؤولون عرب من خبراء الدفاع الجوي الأوكرانيين مغادرة المنطقة، بعدما تبيّن أن المنشآت الخمس التي كانوا يتولون حمايتها قد تعرضت للتدمير".

وأشارت الصحيفة إلى أن "صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية أصابت ناطحتي سحاب في الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "هذه التطورات أدت إلى تصاعد التوتر بين كييف وطهران، حيث نفذت إيران ضربات استهدفت قاعدة أوكرانية ومستودعات للطائرات المسيّرة في دولة الإمارات"، مؤكدة أنه "تم تدمير المستودعات، فيما لم يعد 21 "متخصصا" أوكرانيًا إلى بلادهم".

وكان المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية، إبراهيم ذو الفقاري، أعلن في وقت سابق، أن القوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قصفت مستودعًا عسكريًا في دبي كان يوجد فيه أكثر من 20 أوكرانيًا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
