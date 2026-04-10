"طلبوا منهم المغادرة"... تقارير تكشف فشل زيلينسكي في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام غربية أن إرسال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خبراء دفاع جوي أوكرانيين إلى الشرق الأوسط، قد انتهى بالفشل، بعدما طُلب منهم المغادرة. 10.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260403/زاخاروفا-تسخر-من-اقتراح-زيلينسكي-المساعدة-بفتح-مضيق-هرمز--1112256113.html
https://sarabic.ae/20260404/موسكو-زيلينسكي-محور-الفساد-ولن-يترك-منصبه-طواعية--1112288166.html
أكدت وسائل إعلام غربية أن إرسال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خبراء دفاع جوي أوكرانيين إلى الشرق الأوسط، قد انتهى بالفشل، بعدما طُلب منهم المغادرة.
وقالت صحيفة "لانتي ديبلوماتيكو" الإيطالية، في تقرير لها: "بعد عرض زيلينسكي تقديم "المساعدة" في نزاع الخليج العربي، طلب مسؤولون عرب من خبراء الدفاع الجوي الأوكرانيين مغادرة المنطقة، بعدما تبيّن أن المنشآت الخمس التي كانوا يتولون حمايتها قد تعرضت للتدمير".
وأشارت الصحيفة إلى أن "صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية أصابت ناطحتي سحاب في الإمارات العربية المتحدة".
وأضافت: "هذه التطورات أدت إلى تصاعد التوتر بين كييف وطهران، حيث نفذت إيران ضربات استهدفت قاعدة أوكرانية ومستودعات للطائرات المسيّرة في دولة الإمارات"، مؤكدة أنه "تم تدمير المستودعات، فيما لم يعد 21 "متخصصا" أوكرانيًا إلى بلادهم".
وكان المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية، إبراهيم ذو الفقاري، أعلن في وقت سابق، أن القوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قصفت مستودعًا عسكريًا في دبي كان يوجد فيه أكثر من 20 أوكرانيًا.
وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد
، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.