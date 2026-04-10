هل يتحول التقارب الجزائري الهندي في الطاقة إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد؟

سبوتنيك عربي

في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، خاصة في منطقة الخليج العربي، تبرز الجزائر كخيار موثوق لما تمتلكه من موارد طاقة هائلة، تمنحها ميزة... 10.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-10T16:35+0000

وقد أدت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى اضطراب سلاسل التوريد، ما دفع دولا كبرى كالهند إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الطاقوية، والتوجه نحو الجزائر وعقد الاجتماعات والتوصل إلى تفاهمات حول شراكة تبدو كفرصة حقيقية لإعادة رسم خريطة التعاون، فالهند بحاجة إلى موردين موثوقين، والجزائر تمتلك الإمكانيات لتكون في صدارة الجاذبين الموثوقين.وأضاف: "الجزائر شريك طاقوي يمكن أن يكون عنوانا لشراكة ممتازة بين الطرفين، فالجزائر مصدر مهم للمعادن والطاقة التي تحتاجها الهند لاستكمال برامجها التنموية، والجزائر بإمكانها توطيد هذه الشراك ، كبداية سلسلة شراكات في ميادين علمية وتقنية وطاقوية تحتاج الجزائر لها".وتابع: "الجزائر أيضا بحاجة لشراكة تقنية وعلمية مع الهند، لتنمية معارف إطاراتها في ميادين عدة مرتبطة أساسا بالتنمية المستدامة، كتسيير المشاريع، التعاون الصيدلاني، التعاون العسكري، إدارة المخاطر، وغيرها من المشاريع التي ترعاها الوكالة الهندية للتعاون التقني".لقاءات رفيعة المستوى بين البلدينولا يقتصر التعاون بين البلدين على الأسمدة، بل يمتد أيضًا إلى غاز البترول المسال (LPG)، الذي يشهد طلبا متزايدا في الهند نتيجة للنمو السكاني والبرامج الحكومية الرامية إلى تعميم استخدام الطاقة النظيفة في المنازل.ورغم أن الطاقة تمثل العمود الفقري لهذه العلاقة، إلا أن آفاق التعاون بين الجزائر والهند تتجاوز ذلك لتشمل تطوير البنية التحتية، والاستثمار في الصناعات التحويلية، وتعزيز التبادل التكنولوجي. وهو ما يعكس رغبة البلدين في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد قائمة على المصالح المتبادلة.حليف استراتيجيبدوره، قال الخبير في العلاقات الدولية عمار سيغة، في حديث لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن خريطة الطريق الجديدة للتعاون الاستراتيجي الذي تخوضه دولة الهند بالتنسيق مع الجزائر يمكن أن يتجاوز في أبعاده مجرد صفقات تجارية عابرة، ويرقى إلى شراكة في البنية الاقتصادية والطاقوية، في ظل سعي الهند باعتباره ثالث اكبر مستهلك للطاقة عالميا إلى تنويع مصادر توريد الطاقة والأسمدة الزراعية التي تدخل في جهود الهند لتأمين غذائها".وأكد سيغة، أن "هذا التقارب الاستراتيجي لا يقتصر فقط على الغاز المسال، بل يمتد لقطاعات أخرى ذات الاحتياجات في سوق الهند خاصة ما يتعلق بالأسمدة والمعدات الزراعية، وهو الملف الذي يحظى بالأهمية القصوى في السلطات الهندية لضمان الأمن الغذائي".وأضاف: "باعتبار الجزائر رقم مهم وفاعل في سوق الفوسفات العالمي، لامتلاكها أكثر من 2,2 مليار طن من احتياطي الفوسفات العالمي ، فإن هذه الشراكة من شأنها إعطاء دفعة قوية لمشاريع استغلال واستثمار مادة الفوسفات التي تراهن عليها البلاد لرفع إنتاجها إلى ما يقارب عشرة ملايين طن من هذه المادة الكيماوية التي تدخل في التكنولوجيا الزراعية".وتابع سيغة: "تطمح الجزائر لتجاوز 5 مليار دولار كمداخيل وكصفقات تعاون اقتصادي وتجاري مع الهند في آفاق خطة استشرافية لنهاية عام 2027 ، وهذا سيمنح للجزائر الفرصة لتبوء مكانة طاقوية واقتصادية في منطقة المحيط عبر بوابة الهند ويؤكد إستراتيجية الجزائر لتعدد الأقطاب وتقليل التبعية للسوق الأوروبية".وأضاف: "الأمر الذي يعكس الحراك الاقتصادي الجزائري ، والذي سيكون له أثر بالغ من خلال رفع إيرادات البلاد من العملة الصعبة بعيدا عن تقلبات الطاقة وأسعار النفط في السوق الدولية، وهذا سيستقطب مجالات أخرى للاستثمار ما سيساهم في توفير فرص عمل دائمة وتطوير البنية الصناعية الجزائرية ويحول البلاد إلى قطب صناعي مهم دوليا".

https://sarabic.ae/20260404/الجزائر-تونس-شراكة-رفيعة-المستوى-والطاقة-عنوانها-الأبرز-1112289712.html

https://sarabic.ae/20260402/6-دول-تستورد-الغاز-الجزائري-خلال-شهر-هل-تقتنص-الجزائر-فرصة-حرب-إيران؟-1112208052.html

https://sarabic.ae/20260330/بعد-أزمة-الغاز-في-أوروبا-الحكومة-الإسبانية-تعلن-زيادة-إمداداتها-من-الجزائر--1112088432.html

https://sarabic.ae/20260406/الجزائر-موريتانيا-شراكة-تتجاوز-الطاقة-نحو-نقل-التكنولوجيا-وبناء-سيادة-إقليمية-جديدة-1112339106.html

https://sarabic.ae/20260405/الجزائر-تدخل-قائمة-أكبر-10-مناجم-رصاص-وزنك-في-العالم-كيف-رسّخت-موقعها-بين-الكبار-1112295227.html

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, أخبار الهند اليوم, شراكة, قطاع الطاقة, تقارير سبوتنيك, حصري