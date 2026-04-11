https://sarabic.ae/20260411/الوفد-الروسي-يتلقى-النور-المقدس-في-كنيسة-القيامة-بالقدس-1112470642.html
الوفد الروسي يتلقى "النور المقدس" في كنيسة القيامة بالقدس
تلقى وفد من مؤسسة "القديس أندراوس"، "النور المقدس" (النار المقدسة) في كنيسة القيامة بالقدس، ضمن شعائر الاحتفال بيوم "سبت النور" المقدس لدى الكنيسة الأرثوذكسية... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T12:11+0000
روسيا
العالم
سبت النور
القدس
كنيسة القيامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/11/1075997550_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e0747379378a2d1002b3098f2efb1af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/11/1075997550_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c616af5fd71f3b45e8791915c633483.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تلقى وفد من مؤسسة "القديس أندراوس"، "النور المقدس" (النار المقدسة) في كنيسة القيامة بالقدس، ضمن شعائر الاحتفال بيوم "سبت النور" المقدس لدى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
وقال الوفد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه تلقى "النار المقدسة" ويتجه الآن إلى المطار لتسليمها إلى روسيا في الوقت المناسب لعيد الفصح.
وتظهر "النار المقدسة" سنويا ظهر يوم "سبت النور"، عشية احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد في كنيسة القيامة بالقدس، ومنذ عام 2003، تقوم مؤسسة "أندراوس المدعو أولا" سنويًا بنقل "النار المقدسة" من كنيسة القيامة إلى موسكو بمناسبة عيد الفصح.
وتخطط المؤسسة لنقل "النار المقدسة" إلى موسكو
في مطار فنوكوفو مساء اليوم السبت، بدعم من شركة النقل الحكومية، على متن طائرة "فالنتينا تيريشكوفا" التابعة لمؤسسة "روسكوسموس" الحكومية.
وبحسب التقاليد، سيتم إحضار النار إلى كاتدرائية "المسيح المُخلّص" في العاصمة موسكو، وذلك لإقامة قداس الفصح البطريركي الليلي، الذي يقام هذا العام في ليلة 12 نيسان/أبريل.