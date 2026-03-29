المطران عطا الله حنا يدين منع بطريرك اللاتين من دخول كنيسة "القيامة" ويكشف عن ترتيبات الأعياد

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
المطران عطا الله حنا يدين منع بطريرك اللاتين من دخول كنيسة "القيامة" ويكشف عن ترتيبات الأعياد
المطران عطا الله حنا يدين منع بطريرك اللاتين من دخول كنيسة "القيامة" ويكشف عن ترتيبات الأعياد
سبوتنيك عربي
أعرب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس عن رفضه واستنكاره وشجبه الشديد لما حدث اليوم من منع غبطة بطريرك اللاتين، وحارس الأراضي... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T18:06+0000
2026-03-29T18:11+0000
حصري
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك": إن "هذا الإجراء لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، ولا يندرج ضمن إطار حماية المصلِّين التي تحرص عليها الكنائس في ظل ظروف الحرب القائمة". وقال المطران حنا: إن "الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل اليوم بأحد الشعانين، والأحد القادم بعيد الفصح (القيامة)، بينما تبدأ الكنائس الأرثوذكسية احتفالاتها بأحد الشعانين الأحد القادم، يليه سبت النور وأحد القيامة، رافعًا الدعاء من أجل توقف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها".وأضاف رئيس الأساقفة أنه لا يجوز منع رجال الدين والمؤمنين من الوصول إلى مقدساتهم وكنائسهم، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات السلامة العامة التي تتخذها المؤسسات الدينية لحماية المصلين، خاصة في ظل وجود شظايا وقطع من الصواريخ التي سقطت في القدس مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الكنيسة حريصة جدًا على سلامة الناس وتأمين وصولهم الآمن.وأكد المطران حنا أن الطقوس الكنسية ستقام في كنيسة القيامة كما يجب خلال الأيام القادمة، لاستقبال أسبوع الآلام وسبت النور والقيامة حسب التقويم الشرقي، معربًا عن أمله في انتهاء الحرب قبل حلول تلك المواعيد.وأعلنت بطريركية اللاتين في القدس، اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية منعت البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس.وقالت البطريركية في بيان على موقعها الرسمي: "منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك القدس اللاتيني، صاحب الغبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، برفقة حارس الأراضي المقدسة، الأب فرانشيسكو إيلبو، الفرنسيسكاني، الحارس الرسمي لكنيسة القيامة، من دخول كنيسة القيامة في القدس، أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين".وأضاف البيان: "تم إيقافهما في الطريق، بينما كانا يسيران بشكل فردي ودون أي مظاهر احتفالية أو طقوسية، وأُجبرا على العودة، ونتيجة لذلك، ولأول مرة منذ قرون، مُنع رئيسا الكنيسة من الاحتفال بقداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة".وأردف البيان: "لقد تصرف رؤساء الكنائس بمسؤولية كاملة، والتزموا منذ بداية الحرب بجميع القيود المفروضة: فقد أُلغيت التجمعات العامة، ومُنع الحضور، ووُضعت الترتيبات اللازمة لبث الاحتفالات لمئات الملايين من المؤمنين حول العالم، الذين يتجهون بأنظارهم خلال أيام عيد الفصح هذه إلى القدس وكنيسة القيامة".وجاء في البيان: "إن منع دخول الكاردينال والحارس، اللذين يتحملان أعلى مسؤولية كنسية عن الكنيسة الكاثوليكية والأماكن المقدسة، يُعد إجراءً غير معقول بشكل واضحًا ومفرطًا للغاية".وحذر البيان من أن هذا القرار "المتسرع والمعيب بجوهره...، ويمثل خروجًا صارخًا عن المبادئ الأساسية للعقلانية وحرية العبادة واحترام الوضع الراهن".وأعربت البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة عن أسفهما العميق للمؤمنين المسيحيين في الأراضي المقدسة وفي جميع أنحاء العالم لمنع الصلاة في أحد أقدس أيام التقويم المسيحي.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع غبطة البطريرك اللاتيني للقدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة، الأب فرانشيسكو إيلبو، من الوصول إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة لأداء قداس أحد الشعانين، في سابقة خطيرة تمس بحرية العبادة وتستهدف الوجود المسيحي الأصيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وحذرت الوزارة من خطورة هذه السابقة، التي تمثل تعديًا من الاحتلال على الالتزامات القائمة، وتكشف عن نهج تصعيدي في مدينة القدس المحتلة يهدف إلى تهجير أبناء شعبنا وتهويد المدينة المقدسة، ويهدد بحرمان المؤمنين من ممارسة شعائرهم الدينية، حتى في أكثر المناسبات قدسية.وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته، باتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الجريمة والنهج التصعيدي للاحتلال في القدس المحتلة، بما يشمل الضغط على الحكومة المتطرفة للاحتلال وتكثيف الوجود الدولي في الميدان للحفاظ على الوجود المسيحي الفلسطيني، وعدم حرمانهم من حقوقهم وضمان احترام حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. كما دعت الوزارة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولمقدساته الإسلامية والمسيحية، في ظل استمرار الاعتداءات والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، الممنهجة وواسعةَ النطاق.
المطران عطا الله حنا يدين منع بطريرك اللاتين من دخول كنيسة "القيامة" ويكشف عن ترتيبات الأعياد

18:06 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 18:11 GMT 29.03.2026)
© Photoالمطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس مارس 2026
حصري
أعرب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس عن رفضه واستنكاره وشجبه الشديد لما حدث اليوم من منع غبطة بطريرك اللاتين، وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة من أجل الصلاة، وإقامة قداس أحد الشعانين.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك": إن "هذا الإجراء لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، ولا يندرج ضمن إطار حماية المصلِّين التي تحرص عليها الكنائس في ظل ظروف الحرب القائمة".
وقال المطران حنا: إن "الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل اليوم بأحد الشعانين، والأحد القادم بعيد الفصح (القيامة)، بينما تبدأ الكنائس الأرثوذكسية احتفالاتها بأحد الشعانين الأحد القادم، يليه سبت النور وأحد القيامة، رافعًا الدعاء من أجل توقف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها".
وحذر من استغلال إسرائيل للحرب والإجراءات الاحترازية والإغلاقات الحالية ومنع الحركة، لفرض واقع جديد في مدينة القدس يستهدف كنيسة القيامة والمسجد الأقصى.
وأضاف رئيس الأساقفة أنه لا يجوز منع رجال الدين والمؤمنين من الوصول إلى مقدساتهم وكنائسهم، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات السلامة العامة التي تتخذها المؤسسات الدينية لحماية المصلين، خاصة في ظل وجود شظايا وقطع من الصواريخ التي سقطت في القدس مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الكنيسة حريصة جدًا على سلامة الناس وتأمين وصولهم الآمن.
كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
لأول مرة منذ قرون... إسرائيل تمنع إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس
11:11 GMT
وأكد المطران حنا أن الطقوس الكنسية ستقام في كنيسة القيامة كما يجب خلال الأيام القادمة، لاستقبال أسبوع الآلام وسبت النور والقيامة حسب التقويم الشرقي، معربًا عن أمله في انتهاء الحرب قبل حلول تلك المواعيد.
وأوضح أنه في حال استمرار الحرب فستكون هناك إجراءات خاصة بحضور عدد محدد من رجال الدين، يضم غبطة البطريرك، وعددًا من الآباء والحضور لضمان إتمام المراسيم والطقوس الدينية المعتادة.
وأعلنت بطريركية اللاتين في القدس، اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية منعت البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس.
وقالت البطريركية في بيان على موقعها الرسمي: "منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك القدس اللاتيني، صاحب الغبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، برفقة حارس الأراضي المقدسة، الأب فرانشيسكو إيلبو، الفرنسيسكاني، الحارس الرسمي لكنيسة القيامة، من دخول كنيسة القيامة في القدس، أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين".
احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس في 15 أبريل 2023 عشية عيد الفصح الأحد. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
إغلاق الأقصى وكنيسة القيامة وسط قيود إسرائيلية مشددة على حرية العبادة في القدس
17 مارس, 21:41 GMT
وأضاف البيان: "تم إيقافهما في الطريق، بينما كانا يسيران بشكل فردي ودون أي مظاهر احتفالية أو طقوسية، وأُجبرا على العودة، ونتيجة لذلك، ولأول مرة منذ قرون، مُنع رئيسا الكنيسة من الاحتفال بقداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة".
وتابع البيان: "يمثل هذا الحادث سابقة خطيرة، وتجاهلًا لمشاعر مليارات البشر حول العالم الذين يتطلعون، خلال هذا الأسبوع، إلى القدس".
وأردف البيان: "لقد تصرف رؤساء الكنائس بمسؤولية كاملة، والتزموا منذ بداية الحرب بجميع القيود المفروضة: فقد أُلغيت التجمعات العامة، ومُنع الحضور، ووُضعت الترتيبات اللازمة لبث الاحتفالات لمئات الملايين من المؤمنين حول العالم، الذين يتجهون بأنظارهم خلال أيام عيد الفصح هذه إلى القدس وكنيسة القيامة".
وجاء في البيان: "إن منع دخول الكاردينال والحارس، اللذين يتحملان أعلى مسؤولية كنسية عن الكنيسة الكاثوليكية والأماكن المقدسة، يُعد إجراءً غير معقول بشكل واضحًا ومفرطًا للغاية".
وحذر البيان من أن هذا القرار "المتسرع والمعيب بجوهره...، ويمثل خروجًا صارخًا عن المبادئ الأساسية للعقلانية وحرية العبادة واحترام الوضع الراهن".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
موسكو تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
24 مارس, 22:39 GMT
وأعربت البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة عن أسفهما العميق للمؤمنين المسيحيين في الأراضي المقدسة وفي جميع أنحاء العالم لمنع الصلاة في أحد أقدس أيام التقويم المسيحي.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع غبطة البطريرك اللاتيني للقدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة، الأب فرانشيسكو إيلبو، من الوصول إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة لأداء قداس أحد الشعانين، في سابقة خطيرة تمس بحرية العبادة وتستهدف الوجود المسيحي الأصيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة أن هذا المنع التعسفي الذي لم يحصل منذ قرون للقيادات الكنسية من أداء شعائرها الدينية يشكل جريمة وإجراءً عسكريًا غير قانوني، ويعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حرية العبادة، كما يمثل استخفافًا بمشاعر مئات الملايين من البشر حول العالم، ويمس بمشاعر المسيحيين والمسلمين الذين يشتركون في قدسية مدينة القدس ومكانتها الدينية والتاريخية، وانتهاكًا للوضع القانوني والتاريخي الراهن.
28 عائلة مقدسية تنتظر الوثائق والاتفاقيات المصدقة لملكية الأرض والمنازل في حي الشيخ جراح في القدس، فلسطين 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
محافظة القدس: قانون تسوية "الأراضي الإسرائيلي" يهدد بتهجير المقدسيين من منازلهم
3 فبراير, 21:39 GMT
وحذرت الوزارة من خطورة هذه السابقة، التي تمثل تعديًا من الاحتلال على الالتزامات القائمة، وتكشف عن نهج تصعيدي في مدينة القدس المحتلة يهدف إلى تهجير أبناء شعبنا وتهويد المدينة المقدسة، ويهدد بحرمان المؤمنين من ممارسة شعائرهم الدينية، حتى في أكثر المناسبات قدسية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته، باتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الجريمة والنهج التصعيدي للاحتلال في القدس المحتلة، بما يشمل الضغط على الحكومة المتطرفة للاحتلال وتكثيف الوجود الدولي في الميدان للحفاظ على الوجود المسيحي الفلسطيني، وعدم حرمانهم من حقوقهم وضمان احترام حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
كما دعت الوزارة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولمقدساته الإسلامية والمسيحية، في ظل استمرار الاعتداءات والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، الممنهجة وواسعةَ النطاق.
