بنسبة 98%... إعادة انتخاب رئيس جيبوتي لولاية سادسة بعد تعديل يتعلق بسن الترشيح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260411/بنسبة-98-إعادة-انتخاب-رئيس-جيبوتي-لولاية-سادسة-بعد-تعديل-يتعلق-بسن-الترشيح-1112463491.html
بنسبة 98%... إعادة انتخاب رئيس جيبوتي لولاية سادسة بعد تعديل يتعلق بسن الترشيح
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام رسمية في جيبوتي، اليوم السبت، فوز الرئيس إسماعيل عمر جيله، بولاية سادسة في الانتخابات التي جرت يوم 10 نيسان/أبريل الجاري بعد حصوله على نحو 98... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
جيبوتي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0b/1112463348_0:0:1033:582_1920x0_80_0_0_319526820e018aadd97ff03e5e4c0de5.jpg
وأفادت وكالة جيبوتي للأنباء بأن "الرئيس المنتهية ولايته ومرشح حزب الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، إسماعيل عمر جيله، هو الفائز الواضح في الانتخابات، حيث حصل على 97.81 في المئة من الأصوات مقابل 2.19 في المئة لمنافسه محمد فرح سمتر، مرشح حزب المركز الديمقراطي الموحد".ويذكر أن الانتخابات الرئاسية في جيبوتي جرت في 10 نيسان/أبريل 2026، وشارك في مراقبتها كل من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.ويتولى إسماعيل عمر جيله الذي يعتبر ثاني رئيس لجمهورية جيبوتي مقاليد الحكم منذ نيسان/أبريل 1999، بعد الرئيس السابق حسن جوليد الذي تولى الرئاسة في الفترة بين حزيران/يونيو 1977 وآذار/مارس 1999.
https://sarabic.ae/20260109/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-اتفاقية-مع-جيبوتي-بشأن-التعاون-القانوني-في-المسائل-الجنائية-للمصادقة-عليها-1109057534.html
جيبوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0b/1112463348_116:0:1033:688_1920x0_80_0_0_feec29a332f06b7a20a8ece88f5476d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
06:22 GMT 11.04.2026
© AP Photo / Guirreh Mouminالرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، يدلي بصوته في مركز الاقتراع ببلدية المدينة خلال الانتخابات الرئاسية في مولود، جيبوتي، 10 نيسان/ أبريل 2026
الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، يدلي بصوته في مركز الاقتراع ببلدية المدينة خلال الانتخابات الرئاسية في مولود، جيبوتي، 10 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
© AP Photo / Guirreh Moumin
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام رسمية في جيبوتي، اليوم السبت، فوز الرئيس إسماعيل عمر جيله، بولاية سادسة في الانتخابات التي جرت يوم 10 نيسان/أبريل الجاري بعد حصوله على نحو 98 في المئة من أصوات الناخبين، وذلك بعد أن تم إلغاء الحد الأقصى لسن الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأفادت وكالة جيبوتي للأنباء بأن "الرئيس المنتهية ولايته ومرشح حزب الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، إسماعيل عمر جيله، هو الفائز الواضح في الانتخابات، حيث حصل على 97.81 في المئة من الأصوات مقابل 2.19 في المئة لمنافسه محمد فرح سمتر، مرشح حزب المركز الديمقراطي الموحد".

وأردفت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسة "بلغت 80.4 في المئة من الناخبين المسجلين بأصواتهم".

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية في جيبوتي جرت في 10 نيسان/أبريل 2026، وشارك في مراقبتها كل من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وكان برلمان جيبوتي، قد صوّت بالإجماع، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على إلغاء الحد الأقصى لسن الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، وسمحت هذه الخطوة لرئيس جيبوتي الحالي إسماعيل عمر جيله (78 عاما) من الترشح لولاية أخرى، بعدما كان الحد الأقصى لسن الترشح عند 75 عاما.

ويتولى إسماعيل عمر جيله الذي يعتبر ثاني رئيس لجمهورية جيبوتي مقاليد الحكم منذ نيسان/أبريل 1999، بعد الرئيس السابق حسن جوليد الذي تولى الرئاسة في الفترة بين حزيران/يونيو 1977 وآذار/مارس 1999.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала