بنسبة 98%... إعادة انتخاب رئيس جيبوتي لولاية سادسة بعد تعديل يتعلق بسن الترشيح

أعلنت وسائل إعلام رسمية في جيبوتي، اليوم السبت، فوز الرئيس إسماعيل عمر جيله، بولاية سادسة في الانتخابات التي جرت يوم 10 نيسان/أبريل الجاري بعد حصوله على نحو 98...

وأفادت وكالة جيبوتي للأنباء بأن "الرئيس المنتهية ولايته ومرشح حزب الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، إسماعيل عمر جيله، هو الفائز الواضح في الانتخابات، حيث حصل على 97.81 في المئة من الأصوات مقابل 2.19 في المئة لمنافسه محمد فرح سمتر، مرشح حزب المركز الديمقراطي الموحد".ويذكر أن الانتخابات الرئاسية في جيبوتي جرت في 10 نيسان/أبريل 2026، وشارك في مراقبتها كل من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.ويتولى إسماعيل عمر جيله الذي يعتبر ثاني رئيس لجمهورية جيبوتي مقاليد الحكم منذ نيسان/أبريل 1999، بعد الرئيس السابق حسن جوليد الذي تولى الرئاسة في الفترة بين حزيران/يونيو 1977 وآذار/مارس 1999.

https://sarabic.ae/20260109/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-اتفاقية-مع-جيبوتي-بشأن-التعاون-القانوني-في-المسائل-الجنائية-للمصادقة-عليها-1109057534.html

