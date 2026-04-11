مقر "خاتم الأنبياء" ينفي مزاعم "سنتكوم" بشأن تحركات بحرية أمريكية في "هرمز"

سبوتنيك عربي

نفى المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، صحة ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بشأن اقتراب ودخول قطع بحرية...

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن المتحدث قوله، في بيان، إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً رفضه لتصريحات قائد "سنتكوم" حول تحركات بحرية أمريكية في المنطقة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء اتخاذ إجراءات تمهيدية لإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، بالتزامن مع تنفيذ مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة عمليات عسكرية في المنطقة.وأوضحت، في بيان عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن المدمّرتين “يو إس إس فرانك إي. بيترسون” و“يو إس إس مايكل مورفي” عبرتا مضيق هرمز ونفذتا مهام في الخليج العربي، في إطار عملية أوسع تهدف إلى ضمان خلو الممر الملاحي من الألغام التي يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني قام بزرعها.وأضافت القيادة أنه من المتوقع أن تنضم قوات أمريكية إضافية، بينها طائرات مسيّرة تحت الماء، إلى عمليات إزالة الألغام خلال الأيام المقبلة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

https://sarabic.ae/20260411/ماكرون-وأردوغان-يؤكدان-أهمية-احترام-وقف-إطلاق-النار-في-إيران-وتنفيذه-في-لبنان-1112471271.html

https://sarabic.ae/20260411/ترامب-المفاوضات-بين-أمريكا-وإيران-في-إسلام-آباد-بدأت-رسميا-1112470898.html

https://sarabic.ae/20260411/البحرين-تعلن-حصيلة-اعتراض-وتدمير-الصواريخ-والطائرات-المسيرة-منذ-بدء-الحرب-في-إيران-1112468241.html

https://sarabic.ae/20260411/وزير-إسرائيلي-أسبق-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-يكشف-هزيمة-استراتيجية-لنتنياهو-وترامب-1112467813.html

