https://sarabic.ae/20260411/نتنياهو-طهران-لم-تعد-تمتلك-أي-منشأة-لتخصيب-اليورانيوم-1112480018.html

نتنياهو: طهران لم تعد تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن الحرب مع إيران لم تنته بعد، زاعما أنه لم تعد إيران تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم. 11.04.2026, سبوتنيك عربي

لبنان

أخبار لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة: "المعركة مع إيران لم تنته بعد ولدينا المزيد لنفعله، ووصلنا إلى وضع لم تعد إيران تمتلك فيه أي منشأة لتخصيب اليورانيوم".وتابع: "دمرنا عشرات من مقار الحرس الثوري الإيراني، ما زالت لدى إيران كميات من اليورانيوم المخصب فإما أن يتم إخراجها باتفاق أو بطرق أخرى".وأضاف: "لبنان توجه إلينا مرات عدة لإجراء محادثات سلام مباشرة ونحن نريد اتفاق سلام حقيقي يصمد لأجيال".وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران