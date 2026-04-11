https://sarabic.ae/20260411/نتنياهو-طهران-لم-تعد-تمتلك-أي-منشأة-لتخصيب-اليورانيوم-1112480018.html
نتنياهو: طهران لم تعد تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم
نتنياهو: طهران لم تعد تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن الحرب مع إيران لم تنته بعد، زاعما أنه لم تعد إيران تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم. 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T18:33+0000
2026-04-11T18:33+0000
2026-04-11T18:33+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة: "المعركة مع إيران لم تنته بعد ولدينا المزيد لنفعله، ووصلنا إلى وضع لم تعد إيران تمتلك فيه أي منشأة لتخصيب اليورانيوم".وتابع: "دمرنا عشرات من مقار الحرس الثوري الإيراني، ما زالت لدى إيران كميات من اليورانيوم المخصب فإما أن يتم إخراجها باتفاق أو بطرق أخرى".وأضاف: "لبنان توجه إلينا مرات عدة لإجراء محادثات سلام مباشرة ونحن نريد اتفاق سلام حقيقي يصمد لأجيال".وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_129:0:1154:769_1920x0_80_0_0_7aba62c921e9d2caa7508439a7f46a7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
نتنياهو: طهران لم تعد تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن الحرب مع إيران لم تنته بعد، زاعما أنه لم تعد إيران تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم.
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة: "المعركة مع إيران لم تنته بعد ولدينا المزيد لنفعله، ووصلنا إلى وضع لم تعد إيران تمتلك فيه أي منشأة لتخصيب اليورانيوم".
وأضاف أنه "لو لم نشن الحرب ضد إيران لامتلكت بالفعل قنابل نووية لقد أبعدنا تهديدا وجوديا".
وتابع: "دمرنا عشرات من مقار الحرس الثوري الإيراني، ما زالت لدى إيران كميات من اليورانيوم المخصب فإما أن يتم إخراجها باتفاق أو بطرق أخرى".
وأضاف: "لبنان توجه إلينا مرات عدة لإجراء محادثات سلام مباشرة ونحن نريد اتفاق سلام حقيقي يصمد لأجيال".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.
وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.