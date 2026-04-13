بدء الحصار الأمريكي على إيران
بث مباشر
البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتقدم له مذكرة احتجاج بشأن هجمات بطائرات مسيرة
استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته "إدانة واستنكار المنامة الشديدين... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته "إدانة واستنكار المنامة الشديدين...
13:44 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 13:46 GMT 13.04.2026)
© REUTERS Hamad I Mohammedمبنى تضرر جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في الجفير، المنامة، البحرين، 1 مارس/ آذار 2026
استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته "إدانة واستنكار المنامة الشديدين لاستمرار الاعتداءات الآثمة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية باتجاه البحرين".
وبحسب بيان رسمي، "سلّم السفير الشيخ عبد الله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، مذكرة احتجاج إلى الدبلوماسي العراقي، شددت على ضرورة قيام الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة ومسؤولة لمعالجة هذه التهديدات، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
وأكدت الوزارة أن "مملكة البحرين تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة".
وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، السبت الماضي، الحصيلة الإجمالية لعمليات الاعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الضربات الإيرانية على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد طهران.
وقالت إن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي، مؤكدة أنها منذ بدء الضربات الإيرانية تمكنت من اعتراض وتدمير 194 صاروخا و516 طائرة مسيّرة استهدفت مملكة البحرين.
وتابعت القيادة العامة أنها "تهيب بالجميع ضرورة توخي الحذر من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الاعتداءات"، مع التشديد على "عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف"، وفقا لوكالة الأنباء الحرينية.
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "وحدات هندسة الميدان الملكية في جاهزية كاملة للتعامل الآمن مع هذه الأجسام بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين".
وشددت على "اعتزازها بما يبديه رجال قوة الدفاع من جاهزية قتالية ويقظة عالية في أداء واجبهم الوطني لحماية الوطن وصون مكتسباته".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
