https://sarabic.ae/20260414/متحدثة-الحكومة-الإيرانية-التهديدات-بتدمير-الحضارة-الإيرانية-لا-طائل-منها-1112568298.html
متحدثة الحكومة الإيرانية: التهديدات بتدمير الحضارة الإيرانية لا طائل منها
صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، بأن التهديدات الأمريكية بتدمير الحضارة الإيرانية لا طائل منها ولن تُفضي إلى أي نتيجة، وذلك بعد تهديد... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
الحكومة الإيرانية
إيران
أخبار إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_38469003843201c89e18eeb02dcd2f67.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_55d955dc078272332387c330849ff369.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحكومة الإيرانية, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، بأن التهديدات الأمريكية بتدمير الحضارة الإيرانية لا طائل منها ولن تُفضي إلى أي نتيجة، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي بتدمير الحضارة الإيرانية.
طهران – سبوتنيك. وقالت مهاجراني خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "لقد ولّى عهد التهديدات. يسعى العالم منذ سنوات طويلة إلى التواصل بلغة الاحترام والتفاهم المتبادل، ولذلك فإن التهديدات، بما فيها تلك الموجهة للحضارات، ولا سيما التهديدات الموجهة لحضارة كالحضارة الإيرانية، التي تُعدّ من أقدم الحضارات، لا طائل منها".
وأضافت متحدثة الحكومة الإيرانية أن "جهود الحكومة والتدابير الضرورية للحياة، بما في ذلك توفير المياه والكهرباء والغذاء في المتاجر، والتي يحتاجها السكان، تُظهر تنسيقًا جيدًا بين القطاعين الحكومي والعسكري"، مؤكدة أن الحياة اليومية للشعب الإيراني مستمرة، وأصبحت أكثر تماسكًا.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس
أفاد بأن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف ظلت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية.
ومن جانبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور.