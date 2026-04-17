https://sarabic.ae/20260417/موسكو-محكمة-العدل-الدولية-تحولت-إلى-ساحة-حرب-قانونية-لتقديم-ادعاءات-عبثية-ضد-روسيا---1112631152.html
موسكو: محكمة العدل الدولية تحولت إلى ساحة "حرب قانونية" لتقديم ادعاءات عبثية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن محكمة العدل الدولية أصبحت مؤخراً مسرحاً لـ"حرب قانونية"، حيث تتم إساءة استخدام اختصاصها لرفع دعاوى سخيفة ضد روسيا.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بمناسبة الذكرى الثمانين لبدء عمل محكمة العدل الدولية: "للأسف، أصبحت المحكمة (العدل الدولية) مؤخراً ساحة حرب قانونية، وتتم إساءة استخدام اختصاصها بشكل صارخ لتقديم ادعاءات سخيفة بشكل واضح ضد روسيا ". وأضافت زاخاروفا، بأن الدول الغربية تتدخل في الإجراءات القانونية في محاولة لإجبار محكمة العدل الدولية على إصدار أحكام معادية لروسيا. وأشارت إلى أن 33 دولة أعلنت انضمامها إلى القضية الروسية الأوكرانية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ما يعني فعلياً وقوفها إلى جانب كييف، إلا أن هذه المحاولة للضغط على المحكمة باءت بالفشل، وتم رفض الاتهامات الباطلة الموجهة ضد روسيا. وأكدت زاخاروفا قائلة: "لقد فشلت محاولات الضغط على المحكمة، ورفضت المحكمة الاتهامات الباطلة الموجهة ضد روسيا الاتحادية بتهم "إرهاب الدولة" و"تمويل الإرهاب" و"التمييز العنصري" وانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن محكمة العدل الدولية أصبحت مؤخراً مسرحاً لـ"حرب قانونية"، حيث تتم إساءة استخدام اختصاصها لرفع دعاوى سخيفة ضد روسيا.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بمناسبة الذكرى الثمانين لبدء عمل محكمة العدل الدولية: "للأسف، أصبحت المحكمة (العدل الدولية) مؤخراً ساحة حرب قانونية، وتتم إساءة استخدام اختصاصها بشكل صارخ لتقديم ادعاءات سخيفة بشكل واضح ضد روسيا ".
وأضافت زاخاروفا، بأن الدول الغربية تتدخل في الإجراءات القانونية في محاولة لإجبار محكمة العدل الدولية على إصدار أحكام معادية لروسيا.
وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: في محاولة لإجبار المحكمة على إصدار أحكام معادية لروسيا، تتدخل الدول الغربية بشكل مكثف في الإجراءات القانونية.
26 سبتمبر 2025, 17:04 GMT
وأشارت إلى أن 33 دولة أعلنت انضمامها إلى القضية الروسية الأوكرانية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ما يعني فعلياً وقوفها إلى جانب كييف، إلا أن هذه المحاولة للضغط على المحكمة باءت بالفشل، وتم رفض الاتهامات الباطلة الموجهة ضد روسيا.
وأكدت زاخاروفا قائلة: "لقد فشلت محاولات الضغط على المحكمة، ورفضت المحكمة الاتهامات الباطلة الموجهة ضد روسيا الاتحادية بتهم "إرهاب الدولة" و"تمويل الإرهاب" و"التمييز العنصري" وانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".