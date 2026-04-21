https://sarabic.ae/20260421/الخارجية-الإيرانية-أمريكا-تتحمل-المسؤولية-الكاملة-عن-تدهور-الأوضاع-في-المنطقة-1112732561.html
الخارجية الإيرانية: أمريكا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بشدة الهجوم الذي نفذه الجيش الأمريكي على السفينة الإيرانية "توسكا"، معتبرةً أن احتجاز طاقمها يمثل "قرصنة بحرية... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T06:35+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وحذّرت طهران من عواقب وخيمة جراء استمرار احتجاز السفينة، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها وعن طاقمها، مؤكدة أنها ستوظف كافة قدراتها للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وكرامة شعبها.وحمّلت الخارجية الإيرانية، في بيانها، الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة، في وقت يُخشى فيه من تصعيد جديد يزيد من حدة التوترات الإقليمية.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من يوم الأحد الفائت، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.من جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد.
https://sarabic.ae/20260420/باحث-سياسي-باكستاني-احتجاز-سفينة-إيرانية-واستمرار-الحصار-يعيق-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-1112721601.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بشدة الهجوم الذي نفذه الجيش الأمريكي على السفينة الإيرانية "توسكا"، معتبرةً أن احتجاز طاقمها يمثل "قرصنة بحرية وعملًا إرهابيًا وانتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار".
وحذّرت طهران من عواقب وخيمة جراء استمرار احتجاز السفينة، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها وعن طاقمها، مؤكدة أنها ستوظف كافة قدراتها للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وكرامة شعبها.
وحمّلت الخارجية الإيرانية، في بيانها، الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة، في وقت يُخشى فيه من تصعيد جديد يزيد من حدة التوترات الإقليمية.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من يوم الأحد الفائت، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية
"توسكا"، التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.
من جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد.