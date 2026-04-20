باحث سياسي باكستاني: احتجاز سفينة إيرانية واستمرار الحصار يعيق الجولة الثانية من المفاوضات

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث سياسي باكستاني: احتجاز سفينة إيرانية واستمرار الحصار يعيق الجولة الثانية من المفاوضات
سبوتنيك عربي
كشف الدكتور عبد الكريم شاه، مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، عن عقبات تواجه انطلاق جولة المفاوضات المرتقبة بين واشنطن... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال الدكتور عبد الكريم شاه لـ "سبوتنيك": إن الوقد الإيراني حتى هذه اللحظة، لم يؤكد قدومه للمشاركة في المفاوضات، إذ قدّم في اللحظات الأخيرة أعذارا تتعلق باحتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية بالأمس، بالإضافة إلى الحصار المفروض عليهم في البحر العربي، وهو ما دفع الجانب الإيراني للمطالبة برفع هذا الحصار كشرط للمشاركة.
كشف الدكتور عبد الكريم شاه، مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، عن عقبات تواجه انطلاق جولة المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران، المقرر عقدها مساء الغد الثلاثاء.
وقال الدكتور عبد الكريم شاه لـ "سبوتنيك": إن الوقد الإيراني حتى هذه اللحظة، لم يؤكد قدومه للمشاركة في المفاوضات، إذ قدّم في اللحظات الأخيرة أعذارا تتعلق باحتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية بالأمس، بالإضافة إلى الحصار المفروض عليهم في البحر العربي، وهو ما دفع الجانب الإيراني للمطالبة برفع هذا الحصار كشرط للمشاركة.
وأضاف شاه أنه على الرغم من وصول الفرق الأمنية واللوجستية التابعة للوفد الأمريكي بالأمس، إلا أن الموقف الإيراني لا يزال معلقا، إذ تشترط إيران الحصول على خارطة طريق مكتملة الجوانب قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولا ترغب في الاكتفاء بالوعود العامة.
وعن الوساطة الباكستانية، أوضح شاه، أن باكستان تبذل جهودا جبارة لتقريب وجهات النظر، وأن قائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، أمضى ثلاثة أيام متتالية في محاولات لإقناع الجانب الإيراني، وتوضيح كافة التفاصيل لهم، وأن الخارجية الباكستانية والسفير الإيراني في إسلام آباد على تواصل دائم وعلى مدار الساعة لتجاوز هذه العقبات.
وحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار مدير مركز إسلام آباد للدراسات، إلى أن ترامب لديه رغبة قوية، في الوصول إلى اتفاق، لكنه في الوقت ذاته يصر على بعض الإملاءات والشروط التي ترفضها طهران حتى الآن.

واستطرد بقوله: "في حال فشل هذه الجولة، فإننا قد نكون أمام مواجهة جديدة ستؤدي للأسف إلى دمار شامل، لكنني رغم ذلك أرى أن الوساطة قادرة على تمديد المهلة والوصول إلى حلول وسطى".

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الحفاظ على مرور السفن بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الاثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال شي: "إن الصين تدعم وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار، وتتمسك بحل الصراعات في الشرق الأوسط عبر القنوات السياسية والدبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
يأتي هذا التطور، بعدما أعربت بكين، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء احتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أكدت في وقت سابق من اليوم، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول كسر الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان.
ووفقا لـ"سنتكوم"، فإن السفينة تخضع الآن للسيطرة الأمريكية.
فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصول وفد أمريكي، يضم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى إسلام آباد مساء اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع إيران، مشيرًا إلى جدية الطرفين في هذا الشأن.
وقال ترامب لصحيفة أمريكية: "إنهم في طريقهم إلى هناك بالفعل... وسيصلون مساء اليوم (بتوقيت إسلام آباد)".
وأشار إلى أن الوفد يضم فانس، بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مضيفا: "علينا التفاوض... لذا لا أعتقد أن أحدًا يماطل في الوقت الراهن".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران لا تخطط حاليًا لعقد جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة.
