باحث سياسي باكستاني: احتجاز سفينة إيرانية واستمرار الحصار يعيق الجولة الثانية من المفاوضات

كشف الدكتور عبد الكريم شاه، مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، عن عقبات تواجه انطلاق جولة المفاوضات المرتقبة بين واشنطن... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال الدكتور عبد الكريم شاه لـ "سبوتنيك": إن الوقد الإيراني حتى هذه اللحظة، لم يؤكد قدومه للمشاركة في المفاوضات، إذ قدّم في اللحظات الأخيرة أعذارا تتعلق باحتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية بالأمس، بالإضافة إلى الحصار المفروض عليهم في البحر العربي، وهو ما دفع الجانب الإيراني للمطالبة برفع هذا الحصار كشرط للمشاركة.وأضاف شاه أنه على الرغم من وصول الفرق الأمنية واللوجستية التابعة للوفد الأمريكي بالأمس، إلا أن الموقف الإيراني لا يزال معلقا، إذ تشترط إيران الحصول على خارطة طريق مكتملة الجوانب قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولا ترغب في الاكتفاء بالوعود العامة.وعن الوساطة الباكستانية، أوضح شاه، أن باكستان تبذل جهودا جبارة لتقريب وجهات النظر، وأن قائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، أمضى ثلاثة أيام متتالية في محاولات لإقناع الجانب الإيراني، وتوضيح كافة التفاصيل لهم، وأن الخارجية الباكستانية والسفير الإيراني في إسلام آباد على تواصل دائم وعلى مدار الساعة لتجاوز هذه العقبات.وحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار مدير مركز إسلام آباد للدراسات، إلى أن ترامب لديه رغبة قوية، في الوصول إلى اتفاق، لكنه في الوقت ذاته يصر على بعض الإملاءات والشروط التي ترفضها طهران حتى الآن.من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الحفاظ على مرور السفن بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الاثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وقال شي: "إن الصين تدعم وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار، وتتمسك بحل الصراعات في الشرق الأوسط عبر القنوات السياسية والدبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أكدت في وقت سابق من اليوم، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول كسر الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان.ووفقا لـ"سنتكوم"، فإن السفينة تخضع الآن للسيطرة الأمريكية.فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصول وفد أمريكي، يضم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى إسلام آباد مساء اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع إيران، مشيرًا إلى جدية الطرفين في هذا الشأن.وقال ترامب لصحيفة أمريكية: "إنهم في طريقهم إلى هناك بالفعل... وسيصلون مساء اليوم (بتوقيت إسلام آباد)".وأشار إلى أن الوفد يضم فانس، بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مضيفا: "علينا التفاوض... لذا لا أعتقد أن أحدًا يماطل في الوقت الراهن".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران لا تخطط حاليًا لعقد جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة.

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

