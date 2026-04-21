علماء روس يطورون جهازا لتنقية المياه بالاعتماد على مغناطيس

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
علماء روس يطورون جهازا لتنقية المياه بالاعتماد على مغناطيس
علماء روس يطورون جهازا لتنقية المياه بالاعتماد على مغناطيس
طوّر فريق من العلماء في جامعة "إيمانويل كانط" البلطيقية الفيدرالية الروسية مادة مبتكرة قادرة على امتصاص الأصباغ الصناعية من مياه الصرف بكفاءة عالية، وتمتاز هذه...
وأشار العلماء إلى أن الأصباغ العضوية المستخدمة في صناعات الأغذية والنسيج والأدوية تتحلل ببطء شديد في البيئة وبكفاءة محدودة، وقد نُشرت هذه النتائج في مجلة "فيزياء المعادن وعلم المعادن".وأوضح سالنيكوف قائلاً: "إن طرق التنقية الحالية (البيولوجية والكيميائية) إما مكلفة، أو غير فعالة عند تركيزات الصبغة العالية، أو أنها تولد نفايات ثانوية. أما الكربون المنشط، وهو أكثر المواد الماصة الصناعية شيوعاً، فيمتص الأصباغ بكفاءة متوسطة ويتطلب تجديدا معقدا أو التخلص منه".وترجع هذه الكفاءة العالية التي تفوق المواد المماثلة بعشرة إلى مئة مرة، إلى تآزر خصائص ثلاثة مكونات، حيث يؤدي تأثيرها المشترك إلى نتائج تتجاوز مجموع قدرات كل مكون على حدة.وأوضح سالنيكوف قائلاً: "تتكون المادة الجديدة من أكسيد الحديد المغناطيسي، وكربونات الكالسيوم (معدن طبيعي يشبه الطباشير، يُكوّن سطحا مساميا متفرعا)، وبوليمر خاص هو حمض البولي أكريليك (الذي يربط البنية ويوفر "مصائد" إضافية لجزيئات الصبغة). والنتيجة هي مادة ماصة أفضل بعشر مرات من الكربون المنشط، وأكثر فعالية بمئة وتسعة وعشرين مرة من كربونات الكالسيوم النقية".ويعمل العلماء حاليا على اختبار فعالية هذه التقنية باستخدام صبغة الميثيلين الأزرق، وهي صبغة تُستخدم لإكساب الصوف والقطن والحرير لونا أزرق مائلًا إلى الأخضر. كما يخطط الفريق مستقبلا لدراسة إمكانية تطبيق هذه المادة في إزالة أنواع أخرى من الأصباغ العضوية من المياه. وحظيت هذه الدراسة بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.
08:13 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 08:14 GMT 21.04.2026)
© Photo / БФУ имени И.Канта/Валерия Колесниковаعلماء روس يطورون يطورون جهازا لتنقية المياه بالاعتماد على مغناطيس
طوّر فريق من العلماء في جامعة "إيمانويل كانط" البلطيقية الفيدرالية الروسية مادة مبتكرة قادرة على امتصاص الأصباغ الصناعية من مياه الصرف بكفاءة عالية، وتمتاز هذه المادة بقدرتها على امتصاص 645 مليغرامًا من الصبغة لكل غرام من وزنها، كما يمكن فصلها بسهولة من الماء باستخدام مغناطيس عادي.
وأشار العلماء إلى أن الأصباغ العضوية المستخدمة في صناعات الأغذية والنسيج والأدوية تتحلل ببطء شديد في البيئة وبكفاءة محدودة، وقد نُشرت هذه النتائج في مجلة "فيزياء المعادن وعلم المعادن".
ووفقًا لتقديرات منظمات بيئية عالمية، فإن قطاع صناعة النسيج وحده يطرح سنويًا ما بين 70,000 و200,000 طن من الأصباغ في المسطحات المائية، وهو ما يعادل وزن مئات الطائرات، كما أكد فيتالي سالنيكوف، الباحث في مختبر النانو والمغناطيسية الدقيقة بالجامعة.
وأوضح سالنيكوف قائلاً: "إن طرق التنقية الحالية (البيولوجية والكيميائية) إما مكلفة، أو غير فعالة عند تركيزات الصبغة العالية، أو أنها تولد نفايات ثانوية. أما الكربون المنشط، وهو أكثر المواد الماصة الصناعية شيوعاً، فيمتص الأصباغ بكفاءة متوسطة ويتطلب تجديدا معقدا أو التخلص منه".

وفي هذا السياق، اقترح العلماء مادة جديدة تتميز بقدرتها على امتصاص 645 مليغراما من الصبغة لكل غرام من كتلتها.

وترجع هذه الكفاءة العالية التي تفوق المواد المماثلة بعشرة إلى مئة مرة، إلى تآزر خصائص ثلاثة مكونات، حيث يؤدي تأثيرها المشترك إلى نتائج تتجاوز مجموع قدرات كل مكون على حدة.
وأوضح سالنيكوف قائلاً: "تتكون المادة الجديدة من أكسيد الحديد المغناطيسي، وكربونات الكالسيوم (معدن طبيعي يشبه الطباشير، يُكوّن سطحا مساميا متفرعا)، وبوليمر خاص هو حمض البولي أكريليك (الذي يربط البنية ويوفر "مصائد" إضافية لجزيئات الصبغة). والنتيجة هي مادة ماصة أفضل بعشر مرات من الكربون المنشط، وأكثر فعالية بمئة وتسعة وعشرين مرة من كربونات الكالسيوم النقية".
ويُسهم إدخال المكون المغناطيسي في تسهيل عملية استرجاع المادة الماصة بعد تشبعها بالصبغة. ووفقًا للباحثين، تُعد مرحلة الفصل، أي إزالة المادة الماصة من الماء النقي من أكثر مراحل المعالجة تكلفة تقليديا، إلا أن استخدام المجال المغناطيسي بدلا من الترشيح أو الطرد المركزي يمكن أن يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة في هذه المرحلة.
ويعمل العلماء حاليا على اختبار فعالية هذه التقنية باستخدام صبغة الميثيلين الأزرق، وهي صبغة تُستخدم لإكساب الصوف والقطن والحرير لونا أزرق مائلًا إلى الأخضر. كما يخطط الفريق مستقبلا لدراسة إمكانية تطبيق هذه المادة في إزالة أنواع أخرى من الأصباغ العضوية من المياه. وحظيت هذه الدراسة بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.
