علماء روس يطورون جهازا لتنقية المياه بالاعتماد على مغناطيس

طوّر فريق من العلماء في جامعة "إيمانويل كانط" البلطيقية الفيدرالية الروسية مادة مبتكرة قادرة على امتصاص الأصباغ الصناعية من مياه الصرف بكفاءة عالية، وتمتاز هذه...

2026-04-21T08:13+0000

وأشار العلماء إلى أن الأصباغ العضوية المستخدمة في صناعات الأغذية والنسيج والأدوية تتحلل ببطء شديد في البيئة وبكفاءة محدودة، وقد نُشرت هذه النتائج في مجلة "فيزياء المعادن وعلم المعادن".وأوضح سالنيكوف قائلاً: "إن طرق التنقية الحالية (البيولوجية والكيميائية) إما مكلفة، أو غير فعالة عند تركيزات الصبغة العالية، أو أنها تولد نفايات ثانوية. أما الكربون المنشط، وهو أكثر المواد الماصة الصناعية شيوعاً، فيمتص الأصباغ بكفاءة متوسطة ويتطلب تجديدا معقدا أو التخلص منه".وترجع هذه الكفاءة العالية التي تفوق المواد المماثلة بعشرة إلى مئة مرة، إلى تآزر خصائص ثلاثة مكونات، حيث يؤدي تأثيرها المشترك إلى نتائج تتجاوز مجموع قدرات كل مكون على حدة.وأوضح سالنيكوف قائلاً: "تتكون المادة الجديدة من أكسيد الحديد المغناطيسي، وكربونات الكالسيوم (معدن طبيعي يشبه الطباشير، يُكوّن سطحا مساميا متفرعا)، وبوليمر خاص هو حمض البولي أكريليك (الذي يربط البنية ويوفر "مصائد" إضافية لجزيئات الصبغة). والنتيجة هي مادة ماصة أفضل بعشر مرات من الكربون المنشط، وأكثر فعالية بمئة وتسعة وعشرين مرة من كربونات الكالسيوم النقية".ويعمل العلماء حاليا على اختبار فعالية هذه التقنية باستخدام صبغة الميثيلين الأزرق، وهي صبغة تُستخدم لإكساب الصوف والقطن والحرير لونا أزرق مائلًا إلى الأخضر. كما يخطط الفريق مستقبلا لدراسة إمكانية تطبيق هذه المادة في إزالة أنواع أخرى من الأصباغ العضوية من المياه. وحظيت هذه الدراسة بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.روسيا تعمل على تطوير شبكة ليزر كمومية تحل مشكلة الاتصالات في المناطق النائيةبتقنيات حماية متقدمة... روسيا تطور نظاما للاتصال اللاسلكي والخدمات الرقمية للطيران المدني

