علماء روس يطورون تقنية ترفع استقرار "الطاقة الخضراء" بنسبة 24%

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260419/علماء-روس-يطورون-تقنية-ترفع-استقرار-الطاقة-الخضراء-بنسبة-24-1112683644.html
علماء روس يطورون تقنية ترفع استقرار "الطاقة الخضراء" بنسبة 24%
سبوتنيك عربي
طوّر علماء الطاقة من جامعة تومسك التقنية الروسية، بالتعاون مع زملائهم من أوزبكستان، منهجا تقنيًا لدمج أنظمة تخزين طاقة الهيدروجين في شبكات الطاقة. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
علوم
روسيا
جامعات روسية
الهيدروجين
قطاع الطاقة
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/04/1050622146_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c24fa3eedeb7482795fa48d72dfd0ef7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/04/1050622146_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3ea358d4c46f56c2806a9d36a55f4b9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, جامعات روسية, الهيدروجين, قطاع الطاقة
علوم, روسيا, جامعات روسية, الهيدروجين, قطاع الطاقة

© Depositphotos.com / Aa-wطاقة الهيدروجين
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
© Depositphotos.com / Aa-w
تابعنا عبر
طوّر علماء الطاقة من جامعة تومسك التقنية الروسية، بالتعاون مع زملائهم من أوزبكستان، منهجا تقنيًا لدمج أنظمة تخزين طاقة الهيدروجين في شبكات الطاقة.
ووفقا للمهندسين، تُمكّن هذه التقنية تجميع فائض الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ما يزيد من استقرار الشبكة بنسبة تصل إلى 24%. ونُشرت نتائج أبحاث العلماء في المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين.
وتعتمد أنظمة الطاقة الحديثة بشكل متزايد على "الطاقة الخضراء" (مصادر الطاقة المتجددة). ومع ذلك، يُشكّل التقطع في توليد هذه الطاقة تحدياتٍ خطيرة لاستقرار نظام الطاقة ككل.
وتُقدّم أنظمة تخزين طاقة الهيدروجين (HESS) حلًا واعدًا لهذه المشكلة، إذ توفر سعة تخزين طويلة الأجل، وإمكانية الموازنة الموسمية، ومرونة أكبر في دمجها مع الشبكة. ومع ذلك، لا يزال تأثيرها على الاستقرار الديناميكي لنظام الطاقة غير مفهوم بشكل كافٍ.

ويعتمد المنهج على النموذج الرياضي لأنظمة تخزين الهيدروجين، مع التركيز على نظام التحكم في محوّل الطاقة.

وأشار إيغور أومانكسي، طالب ماجستير في كلية هندسة الطاقة بجامعة تومسك التقنية الروسية، وأحد مؤلفي الدراسة، إلى أن "إحدى السمات المميزة لمنهجنا المقترح هي استخدام خوارزمية تزامن متقدمة مع سلسلة ترشيح مسبق (PMAF-PLL)".
وأظهرت المحاكاة الحاسوبية أنه بالمقارنة مع الحل التقليدي، الحساب في نظام إحداثيات متزامن مع تغذية راجعة (SRF-PLL)، فإن الخوارزمية الجديدة تتزامن مع الشبكة بشكل أسرع، وتقلل من سعة تقلبات الجهد، وتعمل بموثوقية أكبر في حالات الطوارئ، مثل انخفاض الجهد أو ارتفاع التردد المفاجئ.

وأظهرت نتائج المحاكاة أن منهج جامعة تومسك، يسمح بإعادة توزيع الأحمال والحفاظ على إمداد طاقة مستقر طوال اليوم. علاوة على ذلك، وبحسب تكوين الشبكة (طول الخط، سعة النقل)، يُحسّن تطبيق نظام تخزين الطاقة الهجين (HESS) في نظام الطاقة من مرونة الإشارة الصغيرة (قدرة النظام على العودة إلى التشغيل المتزامن بعد اضطرابات طفيفة)، بنسبة تصل إلى 24.8% مقارنةً بتكوين لا يتضمن نظام تخزين الطاقة الهجين.

وأضاف الباحث الروسي: "بفضل زيادة مرونة نظام الطاقة مع تطبيق نظام تخزين الطاقة الهجين، يُمكنه التعامل مع حالات الطوارئ بسرعة أكبر، حيث يُسرّع استقرار الشبكة، ما يُقلل من خطر الأعطال الجسيمة. وتُعدّ هذه الأنظمة ذات أهمية خاصة للمناطق التي تشهد تقلبات موسمية في الطلب".

وفي المستقبل، يُمكن أن تُشكّل تقنية تخزين الطاقة الهجينة أساسًا لتوليد طاقة مستقرة وبأسعار معقولة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، دون ارتفاعات مفاجئة في الجهد أو انقطاعات مفاجئة.

وشارك في الدراسة علماء من قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كلية هندسة الطاقة بجامعة تومسك التقنية الروسية، وجامعة كارشي التقنية الحكومية (أوزبكستان).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала