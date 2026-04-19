علماء روس يطورون تقنية ترفع استقرار "الطاقة الخضراء" بنسبة 24%
طوّر علماء الطاقة من جامعة تومسك التقنية الروسية، بالتعاون مع زملائهم من أوزبكستان، منهجا تقنيًا لدمج أنظمة تخزين طاقة الهيدروجين في شبكات الطاقة. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260413/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-قد-تغير-طريقة-التعامل-مع-النفايات-النووية-عالميا-1112533083.html
https://sarabic.ae/20260418/علماء-روس-يطورون-نموذجا-دقيقا-للتنبؤ-بالطقس-الفضائي-وتأثيره-على-الأقمار-الصناعية-1112664110.html
ووفقا للمهندسين، تُمكّن هذه التقنية تجميع فائض الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ما يزيد من استقرار الشبكة بنسبة تصل إلى 24%. ونُشرت نتائج أبحاث العلماء في المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين.
وتعتمد أنظمة الطاقة الحديثة بشكل متزايد على "الطاقة الخضراء" (مصادر الطاقة المتجددة). ومع ذلك، يُشكّل التقطع في توليد هذه الطاقة تحدياتٍ خطيرة لاستقرار نظام الطاقة ككل.
وتُقدّم أنظمة تخزين طاقة الهيدروجين (HESS) حلًا واعدًا لهذه المشكلة، إذ توفر سعة تخزين طويلة الأجل، وإمكانية الموازنة الموسمية، ومرونة أكبر في دمجها مع الشبكة. ومع ذلك، لا يزال تأثيرها على الاستقرار الديناميكي لنظام الطاقة غير مفهوم بشكل كافٍ.
ويعتمد المنهج على النموذج الرياضي لأنظمة تخزين الهيدروجين، مع التركيز على نظام التحكم في محوّل الطاقة.
وأشار إيغور أومانكسي، طالب ماجستير في كلية هندسة الطاقة بجامعة تومسك التقنية الروسية، وأحد مؤلفي الدراسة، إلى أن "إحدى السمات المميزة لمنهجنا المقترح هي استخدام خوارزمية تزامن متقدمة مع سلسلة ترشيح مسبق (PMAF-PLL)".
وأظهرت المحاكاة الحاسوبية أنه بالمقارنة مع الحل التقليدي، الحساب في نظام إحداثيات متزامن مع تغذية راجعة (SRF-PLL)، فإن الخوارزمية الجديدة تتزامن مع الشبكة بشكل أسرع، وتقلل من سعة تقلبات الجهد، وتعمل بموثوقية أكبر في حالات الطوارئ، مثل انخفاض الجهد أو ارتفاع التردد المفاجئ.
وأظهرت نتائج المحاكاة أن منهج جامعة تومسك، يسمح بإعادة توزيع الأحمال والحفاظ على إمداد طاقة مستقر طوال اليوم. علاوة على ذلك، وبحسب تكوين الشبكة (طول الخط، سعة النقل)، يُحسّن تطبيق نظام تخزين الطاقة الهجين (HESS) في نظام الطاقة من مرونة الإشارة الصغيرة (قدرة النظام على العودة إلى التشغيل المتزامن بعد اضطرابات طفيفة)، بنسبة تصل إلى 24.8% مقارنةً بتكوين لا يتضمن نظام تخزين الطاقة الهجين.
وأضاف الباحث الروسي: "بفضل زيادة مرونة نظام الطاقة مع تطبيق نظام تخزين الطاقة الهجين، يُمكنه التعامل مع حالات الطوارئ بسرعة أكبر، حيث يُسرّع استقرار الشبكة، ما يُقلل من خطر الأعطال الجسيمة. وتُعدّ هذه الأنظمة ذات أهمية خاصة للمناطق التي تشهد تقلبات موسمية في الطلب".
وفي المستقبل، يُمكن أن تُشكّل تقنية تخزين الطاقة الهجينة أساسًا لتوليد طاقة مستقرة وبأسعار معقولة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، دون ارتفاعات مفاجئة في الجهد أو انقطاعات مفاجئة.
وشارك في الدراسة علماء من قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كلية هندسة الطاقة بجامعة تومسك التقنية الروسية، وجامعة كارشي التقنية الحكومية (أوزبكستان).