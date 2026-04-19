علماء روس يطورون تقنية ترفع استقرار "الطاقة الخضراء" بنسبة 24%

علماء روس يطورون تقنية ترفع استقرار "الطاقة الخضراء" بنسبة 24%

سبوتنيك عربي

طوّر علماء الطاقة من جامعة تومسك التقنية الروسية، بالتعاون مع زملائهم من أوزبكستان، منهجا تقنيًا لدمج أنظمة تخزين طاقة الهيدروجين في شبكات الطاقة.

2026-04-19T08:56+0000

2026-04-19T08:56+0000

2026-04-19T08:56+0000

ووفقا للمهندسين، تُمكّن هذه التقنية تجميع فائض الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ما يزيد من استقرار الشبكة بنسبة تصل إلى 24%. ونُشرت نتائج أبحاث العلماء في المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين.وتعتمد أنظمة الطاقة الحديثة بشكل متزايد على "الطاقة الخضراء" (مصادر الطاقة المتجددة). ومع ذلك، يُشكّل التقطع في توليد هذه الطاقة تحدياتٍ خطيرة لاستقرار نظام الطاقة ككل. وتُقدّم أنظمة تخزين طاقة الهيدروجين (HESS) حلًا واعدًا لهذه المشكلة، إذ توفر سعة تخزين طويلة الأجل، وإمكانية الموازنة الموسمية، ومرونة أكبر في دمجها مع الشبكة. ومع ذلك، لا يزال تأثيرها على الاستقرار الديناميكي لنظام الطاقة غير مفهوم بشكل كافٍ. وأشار إيغور أومانكسي، طالب ماجستير في كلية هندسة الطاقة بجامعة تومسك التقنية الروسية، وأحد مؤلفي الدراسة، إلى أن "إحدى السمات المميزة لمنهجنا المقترح هي استخدام خوارزمية تزامن متقدمة مع سلسلة ترشيح مسبق (PMAF-PLL)". وأظهرت المحاكاة الحاسوبية أنه بالمقارنة مع الحل التقليدي، الحساب في نظام إحداثيات متزامن مع تغذية راجعة (SRF-PLL)، فإن الخوارزمية الجديدة تتزامن مع الشبكة بشكل أسرع، وتقلل من سعة تقلبات الجهد، وتعمل بموثوقية أكبر في حالات الطوارئ، مثل انخفاض الجهد أو ارتفاع التردد المفاجئ. وأضاف الباحث الروسي: "بفضل زيادة مرونة نظام الطاقة مع تطبيق نظام تخزين الطاقة الهجين، يُمكنه التعامل مع حالات الطوارئ بسرعة أكبر، حيث يُسرّع استقرار الشبكة، ما يُقلل من خطر الأعطال الجسيمة. وتُعدّ هذه الأنظمة ذات أهمية خاصة للمناطق التي تشهد تقلبات موسمية في الطلب". وشارك في الدراسة علماء من قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كلية هندسة الطاقة بجامعة تومسك التقنية الروسية، وجامعة كارشي التقنية الحكومية (أوزبكستان). علماء يحركون الضوء باستخدام محور نانوي ذهبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, روسيا, جامعات روسية, الهيدروجين, قطاع الطاقة