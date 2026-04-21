https://sarabic.ae/20260421/مصدر-لـسبوتنيك-أردوغان-يشدد-على-ضرورة-استئناف-المحادثات-بشأن-تسوية-الصراع-حول-أوكرانيا-1112735927.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يشدد على ضرورة استئناف المحادثات بشأن تسوية الصراع حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر حكومي تركي بأن رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، يشدد خلال اتصالاته مع دول الغرب على ضرورة استئناف المحادثات بشأن تسوية الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg
https://sarabic.ae/20260320/الرئاسة-التركية-موعد-الجولة-الجديدة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-غير-معروف--1111683960.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_e8dc0f7f6d3fc5d185d07c46a2faa3b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن مصدر حكومي تركي بأن رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، يشدد خلال اتصالاته مع دول الغرب على ضرورة استئناف المحادثات بشأن تسوية الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وأفاد المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الرئيس (أردوغان) يستخدم بنشاط الدبلوماسية الهاتفية، بما في ذلك مع القادة الغربيين، ليؤكد بشكل مستمر ضرورة العودة إلى عملية التفاوض بشأن أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على القنوات الدبلوماسية مفتوحة".
وأكدت الرئاسية التركية، في 20 مارس/ آذار، أن الجانب التركي "ليس لديه أي معلومات محددة بشأن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا".
ويذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات
بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، عُقدت في جنيف يومي 17- 18 فبراير/شباط الماضي.
كما كانت إسطنبول تستعد لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية في 11 مارس/ آذار الجاري، غير أن هذه الجولة تأجلت على خلفية التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط.
وقالت إدارة الرئاسة التركية في تصريح لـ"سبوتنيك": "في الوقت الراهن، لا يملك الجانب التركي معلومات محددة بشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات حول أوكرانيا. نواصل التواصل مع المشاركين في العملية ونراقب عن كثب تطورات الوضع".