مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يشدد على ضرورة استئناف المحادثات بشأن تسوية الصراع حول أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يشدد على ضرورة استئناف المحادثات بشأن تسوية الصراع حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر حكومي تركي بأن رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، يشدد خلال اتصالاته مع دول الغرب على ضرورة استئناف المحادثات بشأن تسوية الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T09:07+0000
2026-04-21T09:07+0000
وأفاد المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الرئيس (أردوغان) يستخدم بنشاط الدبلوماسية الهاتفية، بما في ذلك مع القادة الغربيين، ليؤكد بشكل مستمر ضرورة العودة إلى عملية التفاوض بشأن أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على القنوات الدبلوماسية مفتوحة".وأكدت الرئاسية التركية، في 20 مارس/ آذار، أن الجانب التركي "ليس لديه أي معلومات محددة بشأن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا".ويذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، عُقدت في جنيف يومي 17- 18 فبراير/شباط الماضي.وقالت إدارة الرئاسة التركية في تصريح لـ"سبوتنيك": "في الوقت الراهن، لا يملك الجانب التركي معلومات محددة بشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات حول أوكرانيا. نواصل التواصل مع المشاركين في العملية ونراقب عن كثب تطورات الوضع".
https://sarabic.ae/20260320/الرئاسة-التركية-موعد-الجولة-الجديدة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-غير-معروف--1111683960.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_e8dc0f7f6d3fc5d185d07c46a2faa3b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا

مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يشدد على ضرورة استئناف المحادثات بشأن تسوية الصراع حول أوكرانيا

09:07 GMT 21.04.2026
أعلن مصدر حكومي تركي بأن رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، يشدد خلال اتصالاته مع دول الغرب على ضرورة استئناف المحادثات بشأن تسوية الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وأفاد المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الرئيس (أردوغان) يستخدم بنشاط الدبلوماسية الهاتفية، بما في ذلك مع القادة الغربيين، ليؤكد بشكل مستمر ضرورة العودة إلى عملية التفاوض بشأن أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على القنوات الدبلوماسية مفتوحة".
وأكدت الرئاسية التركية، في 20 مارس/ آذار، أن الجانب التركي "ليس لديه أي معلومات محددة بشأن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا".
رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا في تركيا فلاديمير ميدينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئاسة التركية: موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا غير معروف
20 مارس, 02:29 GMT
ويذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، عُقدت في جنيف يومي 17- 18 فبراير/شباط الماضي.
كما كانت إسطنبول تستعد لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية في 11 مارس/ آذار الجاري، غير أن هذه الجولة تأجلت على خلفية التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط.
وقالت إدارة الرئاسة التركية في تصريح لـ"سبوتنيك": "في الوقت الراهن، لا يملك الجانب التركي معلومات محددة بشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات حول أوكرانيا. نواصل التواصل مع المشاركين في العملية ونراقب عن كثب تطورات الوضع".
الكرملين: روسيا ترحب برغبة تركيا الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
