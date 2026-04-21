مقر "خاتم الأنبياء": نحن على أهبة الاستعداد للرد الحاسم على نكث العدو بوعوده

أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء"، أن "الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة للرد الحاسم والفوري على أي خرق من قبل العدو"

وشدد القائد العسكري، في تصريحات له، على أن الشعب الإيراني يفتخر بقدرات قواته الدفاعية واستعدادها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة أسهمت في إنهاك العدو ودفعه إلى طلب وقف إطلاق النار.وأشار إلى أن القوات الإيرانية لن تسمح للولايات المتحدة باستغلال الأوضاع الميدانية أو نشر روايات مضللة، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي انتهاك للتفاهمات سيُقابل برد مناسب.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من يوم الأحد الفائت، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.من جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد.وكالة: ناقلة نفط إيرانية تعبر الحصار الأمريكي وتصل إلى المياه الإيرانيةمصر وباكستان: نتطلع لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

