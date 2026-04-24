أسعار النفط تواصل انخفاضها

أسعار النفط تواصل انخفاضها

سبوتنيك عربي

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث انخفض الخام الأمريكي بأكثر من 2.50 دولار للبرميل، مسجلًا مستوى 93.31 دولار. 24.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-24T16:37+0000

2026-04-24T16:37+0000

2026-04-24T16:37+0000

باكستان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

ويأتي هذا التراجع عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال مبعوثين، من بينهم ويتكوف وكوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى. كما أعلن ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

باكستان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران