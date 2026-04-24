https://sarabic.ae/20260424/إعلام-إيراني-عراقجي-يجري-جولة-دبلوماسية-تشمل-إسلام-آباد-ومسقط-وموسكو-1112845789.html
إعلام إيراني: عراقجي يجري جولة دبلوماسية تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيترأس وفدًا رسميًا في زيارة إلى باكستان وسلطنة عُمان وروسيا. 24.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
روسيا
سلطنة عمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112493473_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1393e4837cc21906a9652d14b1016ef2.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112493473_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_ea570bb3ff89fb22bc24704af2b2f2db.jpg
إعلام إيراني: عراقجي يجري جولة دبلوماسية تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيترأس وفدًا رسميًا في زيارة إلى باكستان وسلطنة عُمان وروسيا.
ووفقا للوكالة
، من المقرر أن يبدأ عراقجي، اليوم الجمعة، جولة دبلوماسية تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو.
وبحسب الوكالة، تهدف الزيارة إلى عقد مشاورات ثنائية ومناقشة التطورات الجارية في المنطقة، إضافة إلى بحث آخر المستجدات المتعلقة بالحرب التي تقول إيران إن الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي يشنّانها ضدها.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران
إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.
كما أعلن ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار
".
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية
على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات
في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.