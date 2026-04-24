خبير: الغرب يوظف الأصول السيادية كأداة ضغط سياسية واقتصادية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260424/خبير-الغرب-يوظف-الأصول-السيادية-كأداة-ضغط-سياسية-واقتصادية---1112848072.html
خبير: الغرب يوظف الأصول السيادية كأداة ضغط سياسية واقتصادية
سبوتنيك عربي
أفاد دميتري سوسلوف، نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية في المدرسة العليا للاقتصاد ونائب مدير الأبحاث في المجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاعية، بأن... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T14:48+0000
2026-04-24T19:48+0000
https://sarabic.ae/20260422/خبير-العقوبات-والديون-سلاح-الاستعمار-الجديد-وروسيا-نموذج-لمواجهته-1112771897.html
https://sarabic.ae/20260331/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-مبلغا-إضافيا-قدره-80-مليون-يورو-لأوكرانيا-من-أرباح-الأصول-الروسية-1112163806.html
https://sarabic.ae/20260227/المفوضية-الأوروبية-لا-نتفق-مع-وزير-الخارجية-الألماني-بشأن-استخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-1110835090.html
14:48 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 19:48 GMT 24.04.2026)
أفاد دميتري سوسلوف، نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية في المدرسة العليا للاقتصاد ونائب مدير الأبحاث في المجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاعية، بأن لجوء الاتحاد الأوروبي إلى استخدام العوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة يعد انتهاكا للقانون الدولي، وشكلا من أشكال المصادرة غير المشروعة.
وقال سوسلوف لوكالة "سبوتنيك": "مصادرة الاتحاد الأوروبي لعائدات الأصول السيادية الروسية المودعة لدى "يوروكلير"، وتحويل هذه العائدات إلى أوكرانيا، يعد بلا شك قرصنة، وانتهاكا للقانون الدولي، وسرقة صريحة. بل إن هذه السرقة أصبحت سياسة رسمية للاتحاد الأوروبي، بل وسياسة مشروعة، إذ سن تشريعات تجيز استخدام عائدات الأصول السيادية الروسية لتمويل أوكرانيا. وهذا، بطبيعة الحال، يقوِض الثقة في "يوروكلير" كجهة إيداع، وفي الاتحاد الأوروبي كفاعل دولي".

وأضاف: "من القضايا الأخرى أن الاتحاد الأوروبي يحاول التقليل من الأضرار برفضه، بفضل بلجيكا بالدرجة الأولى، مصادرة الجزء الأكبر من الأصول الروسية المودعة لدى "يوروكلير"، نظرا للمخاوف من أن العديد من الدول الأخرى التي تحتفظ بأموال في يوروكلير، بما فيها الأنظمة الملكية العربية، وربما الصين، ودول نامية أخرى، ستبدأ بسحب أموالها بسرعة، مما سيؤدي إلى إفلاس "يوروكلير" وتوجيه ضربة قوية للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو".

الجيش الروسي - قوات الجيش الروسي تستخدم قذائف آر بي جي مضادة للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
خبير: العقوبات والديون سلاح "الاستعمار الجديد" وروسيا نموذج لمواجهته
22 أبريل, 10:52 GMT
وأكمل: "لذلك، وبفضل بلجيكا، لم تلجأ هذه الدول إلى مصادرة الأموال بالكامل، بل لجأت إلى اختلاس جزئي مرتبط بمصادرة العائدات المتأتية من الأصول الروسية، والغطاء الأخلاقي والسياسي لهذا الإجراء هو، بطبيعة الحال، الحرب الهجينة ضد روسيا، وحقيقة أن هدف الاتحاد الأوروبي وضرورته الأساسية هي إلحاق أكبر قدر من الضرر الاقتصادي بروسيا ودعم أوكرانيا، التي ترى المفوضية الأوروبية أنها يجب أن تستمر في القتال ضد روسيا لمصلحة الطرف الأوروبي المحارب".

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن استخدام الأصول المجمدة كأداة تفاوض ليس جديدا، مستشهدا بحالات سابقة مثل إيران وليبيا، حيث يتم ربط الإفراج الجزئي عن الأموال بتنازلات سياسية.

وقال: "تجميد الأموال السيادية للدول الأجنبية ثم استخدامها كورقة ضغط ضدها، كنوع من المساومة، ليس ممارسة جديدة على الغرب. فقد استخدمها مع إيران، وقبلها مع عدة دول أخرى تربطها بالغرب علاقات متوترة، مثل ليبيا وكوريا الشمالية، وغيرها، لفترة طويلة".
مجلس الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية
31 مارس, 22:01 GMT
وأكمل: "اليوم، يستخدم الغرب الممارسة نفسها في علاقاته مع روسيا، لأن الاتحاد الأوروبي يشترط أيضا إعادة الأموال الروسية بعد استسلام روسيا فعليا في النزاع الحالي ودفعها تعويضات لأوكرانيا، ومن حيث المبدأ، تستخدم مسألة رفع العقوبات وإعادة الأموال الروسية المجمدة بصورة غير قانونية كورقة ضغط في المفاوضات".

واعتبر أن هذه الممارسة تعكس اعتماد الغرب على سيطرته على البنية التحتية المالية العالمية، بما في ذلك هيمنة الدولار والمؤسسات المالية الكبرى.

وفيما يتعلق بتمويل أوكرانيا، رأى سوسلوف أن العوائد الناتجة عن الأصول المجمدة تحوّلت إلى مصدر تمويل مهم، معتبرا أن ذلك يشكل نموذجا لـتمويل الحروب بالوكالة، حيث تتحمل أطراف مختلفة التكاليف بشكل غير مباشر.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
المفوضية الأوروبية: لا نتفق مع وزير الخارجية الألماني بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة
27 فبراير, 16:27 GMT
وقال: "بالطبع، يفضل كل من الاتحاد الأوروبي وأمريكا خوض الحروب بالوكالة، تخوض أوكرانيا المعارك نيابة عنهما، وتغطي أمريكا، إن صح التعبير، تكاليفها على حساب أوروبا، بعبارة أخرى، تشتري أوروبا بالفعل أسلحة أمريكية لأوكرانيا، بأسعار باهظة، وترغب أمريكا في تعويض تكاليف إدارة بايدن في أوكرانيا من خلال صفقة موارد مع أوكرانيا".

وفي السياق ذاته، تطرق الخبير إلى دور مجموعة "بريكس" في بناء نظام مالي بديل، وقال: "تعد "بريكس" حاليا الرابطة المركزية والرئيسية المصممة لخلق بديل للهيمنة المالية الغربية، والمؤسسة المركزية التي تقوض ما تبقى من عناصر وأسس الاستعمار الجديد الغربي، ومن حيث المبدأ، الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "بريكس هي القوة الدافعة وراء العالم متعدد الأقطاب وتسريع ظهوره، وبالمناسبة، اقترحت روسيا، خلال رئاستها عام 2024، عدة مشاريع مماثلة، من بينها "بريكس كلير"، إنشاء مستودع بريكس كبديل ليوروكلير.
وختم بالقول: "تعمل بريكس على إنشاء منظومة جديدة من العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية، مستقلة عن الغرب، وتتشكل حولها، وبمجرد ترسيخ هذه المنظومة الجديدة، ستنتهي الهيمنة الغربية وقدرتها على السيطرة على التمويل العالمي والتأمين العالمي، وما إلى ذلك، وستكون تلك هي النهاية، وسيصبح العالم مكانا أفضل وأكثر عدلا".
بيسكوف: بعض الدول الأوروبية تدرك العواقب الحتمية الناجمة عن مصادرة الأصول الروسية
"يوروكلير" تحقق عوائد تبلغ 17 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة
