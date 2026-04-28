العراق... تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد مسيرة مجهولة فوق بغداد

العراق... تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد مسيرة مجهولة فوق بغداد

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاع الجوي في معسكر "الشرف" التابع لوزارة الدفاع العراقية رصد طائرة مسيّرة مجهولة الهوية فوق أجواء المنطقة... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T18:34+0000

2026-04-28T18:34+0000

2026-04-28T18:34+0000

ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني أن "منظومات الدفاع تم تفعيلها باتجاه الهدف بعد رصده، ولم يتم تسجيل إسقاط الطائرة حتى الآن".وفي سياق متصل، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أمس الاثنين، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الوضع الأمني داخل البلاد.وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن "العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل في شؤونه الداخلية"، مؤكدًا على أهمية "منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار"، ووصف البيان أي استهداف ينطلق من داخل العراق بأنه "عمل إرهابي"، مشددًا على ضرورة التزام الدول المجاورة بـ"عدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق، في إطار احترام السيادة المتبادلة بين الدول".وختم المجلس الوزاري للأمن القومي العراقي، بالتأكيد على حق العراق في الدفاع عن نفسه، والعمل على منع استهداف أراضيه أو استخدامها في أي أنشطة تهدد أمنه أو أمن المنطقة.واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، الشهر الماضي، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته "إدانة واستنكار المنامة الشديدين لاستمرار الاعتداءات الآثمة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية باتجاه البحرين".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم العربي, الأخبار, العراق