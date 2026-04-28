عضو غرفة تجارة وصناعة عمان لـ"سبوتنيك": روسيا شريك استراتيجي والتعاون الاقتصادي يمتد لمشاريع عالمية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
عضو غرفة تجارة وصناعة عمان لـ"سبوتنيك": روسيا شريك استراتيجي والتعاون الاقتصادي يمتد لمشاريع عالمية
أكد خلفان الطوقي، عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان، عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية. 28.04.2026, سبوتنيك عربي
أكد خلفان الطوقي، عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان، عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن موسكو شريك استراتيجي وتجاري فاعل، والتعاون بين البلدين يتجاوز الحدود الجغرافية ليشمل استثمارات دولية واسعة.
وأوضح الطوقي، أن مجالات التعاون المشترك تشمل كافة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة والغاز، حيث يستفيد الجانب العُماني من الخبرات الروسية المتقدمة، بالإضافة إلى قطاعات التعدين، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والقطاع المالي والمصرفي.
وأشار الطوقي إلى وجود كيانات اقتصادية مشتركة تعمل برؤوس أموال عُمانية وروسية، مؤكدا أن العمل جار على تطوير مشاريع استثمارية ضخمة.
ويرى أن التعاون لا يقتصر على الاستثمار داخل السلطنة فحسب، بل يمتد إلى استثمارات مباشرة في دول عديدة حول العالم، يتم تنسيقها عبر الصناديق السيادية العُمانية والروسية وبمساهمة من رؤوس الأموال الخاصة.
رؤية استراتيجية بعيدة المدى
وشدد عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن الجانب العُماني ينظر بجدية واهتمام بالغ للشراكة مع روسيا، والتوجه العُماني يركز على الاستفادة من تجارب روسيا الناجحة كونها واحدة من القوى الاقتصادية العالمية الكبرى.
وأشار إلى أن هذا التعاون، الذي يبدأ بقوة في القطاعين المالي والعقاري ويمتد لكافة أوجه الاستثمار الأخرى، يمثل "تحالفا استراتيجيا طويل المدى" يعزز من مكانة البلدين على خارطة الاقتصاد الدولي.
وفي وقت سابق استقبل رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبد السلام بن محمد المرشدي، وفدا من روسيا برئاسة ماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية لروسيا، الذي يزور سلطنة عُمان حاليا.
واستعرض الجانبان آفاق العمل المشترك والإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة بما يلبي أولويات سلطنة عُمان وروسيا.
كما ناقش الطرفان مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وسبل تعزيز الشراكة في المجالات الاستثمارية، من أبرزها الطاقة، والبنية الأساسية، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وتقنية المعلومات.
وتطرّق الجانبان إلى أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.
