ترامب يهدد بغزو كوبا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا، ملمحًا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
قال ترامب خلال فعالية في فلوريدا: "سنرسل إحدى سفننا الكبيرة، ربما حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم. ستأتي وتتوقف على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون: "شكراً جزيلاً، نحن نستسلم".وأوضح أن كوبا لديها مشاكل.في الأشهر الأخيرة، هدد الرئيس الأمريكي بشكل منتظم باتخاذ إجراءات ضد السلطات الكوبية.في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يجيز فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول المصدرة للنفط إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بسبب ما زعمه من تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي. وادّعت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستخدم الحصار الطاقي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تطاق لشعبها.ويشير الأمر، الذي نشره البيت الأبيض، إلى أن واشنطن "لا تزال تعتبر كوبا تهديداً خطيراً... للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية".البرازيل وإسبانيا والمكسيك تدعو إلى تقديم المساعدة لكوباروسيا: مستعدون لدعم كوبا بإمدادات نفط إضافية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا، ملمحًا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من الساحل.
وقد أشار ترامب سابقًا إلى أن كوبا قد تصبح الهدف التالي للولايات المتحدة بعد حل النزاع مع إيران.
