الحرس الثوري الإيراني: ردنا المقبل سيكون "حازما وقويا"
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، أن "الجمهورية الإسلامية تمتلك زمام المبادرة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية"، مشددًا على أن القوات المسلحة...
2026-05-07T05:34+0000
أكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، أن "الجمهورية الإسلامية تمتلك زمام المبادرة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية "في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تحرك عدائي"، وفق تعبيره.
وقال العميد حسين معروفي، نائب قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية والإعلامية، إن "أي عمل يستهدف إيران سيُواجَه برد حازم وقوي، في ظل وقوف الشعب الإيراني بثبات أمام مختلف التهديدات"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وكشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران
من التوصل إلى مذكرة تفاهم، من صفحة واحدة، لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد خلال 48 ساعة. وقالت التقارير: "يعتقد البيت الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً".
وتابعت: "الصورة العامة، تتوقع الولايات المتحدة ردودًا إيرانية على نقاط رئيسية عدة، خلال الـ48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".
وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن "إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض".
وبحسب المسؤول الأمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي، تدريجيًا، خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يومًا.
وزعم مصدران مطّلعان أيضًا أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو "أولوية" أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن. وقال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو "نقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة".