المركز الوطني لمكافحة الأمراض: لا إصابات بفيروس "هانتا" في ليبيا والوضع الوبائي مستقر

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
المركز الوطني لمكافحة الأمراض: لا إصابات بفيروس "هانتا" في ليبيا والوضع الوبائي مستقر
سبوتنيك عربي
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
حصري
وأوضح المركز، في بيان توضيحي، أنه يواصل متابعة التطورات الوبائية العالمية المتعلقة بالفيروس عبر منظومة الترصد الوبائي والمنافذ الصحية ومكاتب الرقابة الصحية التابعة له، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية المختصة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة لحماية الصحة العامة.وأشار البيان إلى أن فيروس "هانتا" يُعد من الفيروسات المعروفة علميًا منذ سنوات، ويرتبط غالبًا بالقوارض وبيئاتها، وينتقل إلى الإنسان عبر التعرض لإفرازات القوارض المصابة أو الأماكن الملوثة بها، فيما تظل احتمالية انتقاله بين البشر محدودة ونادرة للغاية.وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمراره في متابعة الوضع الوبائي العالمي على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المعايير العلمية المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية الدكتور علي المبروك بوقرين، إن فيروس "هانتا" عاد إلى واجهة الاهتمام العلمي والإعلامي عقب تداول تقارير عن إصابات ووفيات مشتبه بها على متن سفينة سياحية، مؤكدًا أن الفيروس ليس جديدًا بل معروف علميًا منذ عقود وينتمي إلى مجموعة فيروسات حيوانية المنشأ مرتبطة بالقوارض.وأشار إلى أن أعراض المرض تبدأ بحمى وإرهاق وآلام عضلية وقد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تشمل فشلًا رئويًا أو كلويًا، لافتًا إلى عدم وجود لقاح أو علاج نوعي مباشر للفيروس حتى الآن، وأن العلاج يعتمد على الرعاية الداعمة داخل وحدات العناية المركزة.وأكد أن الوقاية تبقى الوسيلة الأهم لمواجهة الفيروس، عبر مكافحة القوارض وتحسين النظافة العامة واتباع إجراءات السلامة عند تنظيف الأماكن المغلقة أو المهجورة، إلى جانب تعزيز أنظمة المراقبة الصحية والبيئية.
ماهر الشاعري
ماهر الشاعري
20:51 GMT 08.05.2026
سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس "هانتا" داخل ليبيا حتى الآن، مشددًا على أن الوضع الوبائي في البلاد مستقر وآمن.
وأوضح المركز، في بيان توضيحي، أنه يواصل متابعة التطورات الوبائية العالمية المتعلقة بالفيروس عبر منظومة الترصد الوبائي والمنافذ الصحية ومكاتب الرقابة الصحية التابعة له، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية المختصة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة لحماية الصحة العامة.
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
الصحة العالمية: تفشي فيروس "هانتا" على سفينة سياحية لا يشير إلى جائحة
07:40 GMT
وأشار البيان إلى أن فيروس "هانتا" يُعد من الفيروسات المعروفة علميًا منذ سنوات، ويرتبط غالبًا بالقوارض وبيئاتها، وينتقل إلى الإنسان عبر التعرض لإفرازات القوارض المصابة أو الأماكن الملوثة بها، فيما تظل احتمالية انتقاله بين البشر محدودة ونادرة للغاية.
ودعا المركز المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحثّهم على الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمراره في متابعة الوضع الوبائي العالمي على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المعايير العلمية المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
فيروس هانتا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
إسرائيل تسجل أول إصابة بفيروس "هانتا"
أمس, 19:41 GMT
من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية الدكتور علي المبروك بوقرين، إن فيروس "هانتا" عاد إلى واجهة الاهتمام العلمي والإعلامي عقب تداول تقارير عن إصابات ووفيات مشتبه بها على متن سفينة سياحية، مؤكدًا أن الفيروس ليس جديدًا بل معروف علميًا منذ عقود وينتمي إلى مجموعة فيروسات حيوانية المنشأ مرتبطة بالقوارض.

وأوضح بوقرين، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن انتقال الفيروس إلى الإنسان يحدث غالبًا عبر استنشاق أو ملامسة إفرازات القوارض الملوثة، فيما يظل انتقاله بين البشر نادرًا للغاية مقارنة بفيروسات تنفسية مثل "كوفيد-19" والإنفلونزا.

وأشار إلى أن أعراض المرض تبدأ بحمى وإرهاق وآلام عضلية وقد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تشمل فشلًا رئويًا أو كلويًا، لافتًا إلى عدم وجود لقاح أو علاج نوعي مباشر للفيروس حتى الآن، وأن العلاج يعتمد على الرعاية الداعمة داخل وحدات العناية المركزة.
وأكد أن الوقاية تبقى الوسيلة الأهم لمواجهة الفيروس، عبر مكافحة القوارض وتحسين النظافة العامة واتباع إجراءات السلامة عند تنظيف الأماكن المغلقة أو المهجورة، إلى جانب تعزيز أنظمة المراقبة الصحية والبيئية.
