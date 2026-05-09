إعلام إسرائيلي: ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن اليورانيوم الإيراني

ذكر مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم التنازل عن ملف اليورانيوم الإيراني.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤول إسرائيلي لم تذكره أن هذا التعهد يأتي في وقت تتواصل فيه المشاورات المكثفة في إسرائيل بشأن مستقبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.وأفاد المسؤول أن "إسرائيل تتابع عن كثب تطورات الموقف الأمريكي من إيران، والقيادة في إسرائيل لا تسعى لإظهار حالة من الذعر حتى لا تبدو وكأنها تضغط باتجاه تصعيد عسكري على إيران".وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء الماضي، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

