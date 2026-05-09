السعودية تؤكد دعمها الكامل لإجراءات البحرين بمواجهة نشاطات تمس أمنها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/السعودية-تؤكد-دعمها-الكامل-لإجراءات-البحرين-بمواجهة-نشاطات-تمس-أمنها-1113268540.html
السعودية تؤكد دعمها الكامل لإجراءات البحرين بمواجهة نشاطات تمس أمنها
السعودية تؤكد دعمها الكامل لإجراءات البحرين بمواجهة نشاطات تمس أمنها
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني، وتستهدف زعزعة... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T15:16+0000
2026-05-09T15:16+0000
البحرين
السعودية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107556551_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_e77e09dc331e2f136ad0d774a8e4ae7f.jpg
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن السعودية أشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني.وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت وكالة الأنباء ​البحرينية عن وزارة الداخلية في البلا، قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم ‌بأنهم على ‌صلة ​بالحرس ‌الثوري ⁠الإيراني.وأوضحت ​وزارة الداخلية ⁠أنها "تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بـ(الحرس الثوري) الإيراني وفكر ولاية الفقيه"، مضيفة ⁠أن تحقيقات النيابة ‌العامة ‌تضمنت أيضا ​قضايا ‌بشأن ما وصفته بـ"التعاطف ‌مع العدوان الإيراني السافر".وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأربعاء الماضي، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.وقال بيزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260508/الخارجية-الروسية-موسكو-تدعو-أطراف-الصراع-حول-إيران-إلى-تجنب-التصعيد-1113224325.html
البحرين
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107556551_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_95de24c6dbfdd05d3692b542367fa01d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البحرين, السعودية, العالم العربي, الأخبار
البحرين, السعودية, العالم العربي, الأخبار

السعودية تؤكد دعمها الكامل لإجراءات البحرين بمواجهة نشاطات تمس أمنها

15:16 GMT 09.05.2026
© Photo / Unsplash/ Ondrej Bocek البحرين
البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© Photo / Unsplash/ Ondrej Bocek
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني، وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن السعودية أشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت وكالة الأنباء ​البحرينية عن وزارة الداخلية في البلا، قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم ‌بأنهم على ‌صلة ​بالحرس ‌الثوري ⁠الإيراني.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف الصراع حول إيران إلى تجنب التصعيد
أمس, 15:00 GMT
وأوضحت ​وزارة الداخلية ⁠أنها "تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بـ(الحرس الثوري) الإيراني وفكر ولاية الفقيه"، مضيفة ⁠أن تحقيقات النيابة ‌العامة ‌تضمنت أيضا ​قضايا ‌بشأن ما وصفته بـ"التعاطف ‌مع العدوان الإيراني السافر".
وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأربعاء الماضي، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.
وقال بيزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала