السعودية تؤكد دعمها الكامل لإجراءات البحرين بمواجهة نشاطات تمس أمنها
سبوتنيك عربي
09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T15:16+0000
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني، وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن السعودية أشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزارة الداخلية في البلا، قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها "تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بـ(الحرس الثوري) الإيراني وفكر ولاية الفقيه"، مضيفة أن تحقيقات النيابة العامة تضمنت أيضا قضايا بشأن ما وصفته بـ"التعاطف مع العدوان الإيراني السافر".
وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأربعاء الماضي، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز
، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.
وقال بيزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران
، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.