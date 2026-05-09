https://sarabic.ae/20260509/السعودية-تؤكد-دعمها-الكامل-لإجراءات-البحرين-بمواجهة-نشاطات-تمس-أمنها-1113268540.html

السعودية تؤكد دعمها الكامل لإجراءات البحرين بمواجهة نشاطات تمس أمنها

السعودية تؤكد دعمها الكامل لإجراءات البحرين بمواجهة نشاطات تمس أمنها

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني، وتستهدف زعزعة... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T15:16+0000

2026-05-09T15:16+0000

2026-05-09T15:16+0000

البحرين

السعودية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107556551_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_e77e09dc331e2f136ad0d774a8e4ae7f.jpg

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن السعودية أشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني.وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت وكالة الأنباء ​البحرينية عن وزارة الداخلية في البلا، قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم ‌بأنهم على ‌صلة ​بالحرس ‌الثوري ⁠الإيراني.وأوضحت ​وزارة الداخلية ⁠أنها "تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بـ(الحرس الثوري) الإيراني وفكر ولاية الفقيه"، مضيفة ⁠أن تحقيقات النيابة ‌العامة ‌تضمنت أيضا ​قضايا ‌بشأن ما وصفته بـ"التعاطف ‌مع العدوان الإيراني السافر".وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأربعاء الماضي، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.وقال بيزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260508/الخارجية-الروسية-موسكو-تدعو-أطراف-الصراع-حول-إيران-إلى-تجنب-التصعيد-1113224325.html

البحرين

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البحرين, السعودية, العالم العربي, الأخبار