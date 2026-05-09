ترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من إيطاليا: لم تكن إلى جانبنا عندما احتجنا إليها

سبوتنيك عربي

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية إعادة تموضع القوات الأمريكية المتمركزة في إيطاليا، في تصريحات حملت انتقادات مباشرة لروما على خلفية مواقفها من القضايا...

2026-05-09T18:20+0000

وانتقد الرئيس الأمريكي، في تصريحات لصحيفة إيطالية، موقف إيطاليا، قائلا إنها "لم تكن موجودة حين احتجنا إليها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وقفت دائمًا إلى جانب إيطاليا في مختلف المواقف.وفي سياق آخر، قال ترامب إنه لا يرغب في التعليق حاليًا على الرد الإيراني، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالأزمة في الشرق الأوسط.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منتصف الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة لإيطاليا بعد أن رفضت روما مساعدة واشنطن، دون أن يخوض في تفاصيل محددة.وأرفق ترامب مع منشوره رابطًا لمقال في صحيفة بريطانية يتحدث عن رفض إيطاليا وضع قاعدتها الجوية في صقلية تحت تصرف الطائرات العسكرية الأمريكية المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن بعض أعضاء الحلف كانوا "بطيئين بعض الشيء" في دعم الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، مُعللًا ذلك بأنهم فوجئوا لأن ترامب لم يُبلغ الحلفاء مُسبقًا.ومع ذلك، أضاف روته أن جميع الحلفاء تقريبًا يُقدمون الآن الدعم الذي طلبته واشنطن.وفي 1 نيسان/أبريل، قال ترامب إنه يُفكّر جديًا في سحب الولايات المتحدة من حلف "الناتو" بعد رفض الحلفاء الانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيرًا إلى أنه لم يعد ينظر إلى أوروبا كشريك دفاعي موثوق به بعد أن رفض الأوروبيون دعوته لإرسال سفن حربية إلى الممر المائي الاستراتيجي.

