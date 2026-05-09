ترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من إيطاليا: لم تكن إلى جانبنا عندما احتجنا إليها

عربي
بوتين يستعرض نتائج لقاءاته مع القادة المشاركين في الذكرى الـ81 للنصر
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/ترامب-يلوح-بنقل-قوات-أمريكية-من-إيطاليا-لم-تكن-إلى-جانبنا-عندما-احتجنا-إليها-1113281790.html
ترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من إيطاليا: لم تكن إلى جانبنا عندما احتجنا إليها
ترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من إيطاليا: لم تكن إلى جانبنا عندما احتجنا إليها
سبوتنيك عربي
لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية إعادة تموضع القوات الأمريكية المتمركزة في إيطاليا، في تصريحات حملت انتقادات مباشرة لروما على خلفية مواقفها من القضايا... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T18:20+0000
2026-05-09T18:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيطاليا
أخبار العالم الآن
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111263837_0:0:1362:767_1920x0_80_0_0_76456508cebc3b90445c3b9ce6d86987.jpg
وانتقد الرئيس الأمريكي، في تصريحات لصحيفة إيطالية، موقف إيطاليا، قائلا إنها "لم تكن موجودة حين احتجنا إليها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وقفت دائمًا إلى جانب إيطاليا في مختلف المواقف.وفي سياق آخر، قال ترامب إنه لا يرغب في التعليق حاليًا على الرد الإيراني، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالأزمة في الشرق الأوسط.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منتصف الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة لإيطاليا بعد أن رفضت روما مساعدة واشنطن، دون أن يخوض في تفاصيل محددة.وأرفق ترامب مع منشوره رابطًا لمقال في صحيفة بريطانية يتحدث عن رفض إيطاليا وضع قاعدتها الجوية في صقلية تحت تصرف الطائرات العسكرية الأمريكية المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن بعض أعضاء الحلف كانوا "بطيئين بعض الشيء" في دعم الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، مُعللًا ذلك بأنهم فوجئوا لأن ترامب لم يُبلغ الحلفاء مُسبقًا.ومع ذلك، أضاف روته أن جميع الحلفاء تقريبًا يُقدمون الآن الدعم الذي طلبته واشنطن.وفي 1 نيسان/أبريل، قال ترامب إنه يُفكّر جديًا في سحب الولايات المتحدة من حلف "الناتو" بعد رفض الحلفاء الانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيرًا إلى أنه لم يعد ينظر إلى أوروبا كشريك دفاعي موثوق به بعد أن رفض الأوروبيون دعوته لإرسال سفن حربية إلى الممر المائي الاستراتيجي.
https://sarabic.ae/20260430/ترامب-يؤكد-أنه-قد-يبحث-في-سحب-بعض-القوات-الأميركية-من-إسبانيا-وإيطاليا-1113020637.html
https://sarabic.ae/20251003/ميلوني-إيطاليا-تدعم-جهود-ترامب-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة-أولوية-للجميع-1105597816.html
https://sarabic.ae/20260421/ترامب-الناتو-نمر-من-ورق-ولسنا-بحاجته-1112748752.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيطاليا
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111263837_0:0:1210:907_1920x0_80_0_0_64e4983c40cfd215c7bc003466a78658.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إيطاليا, أخبار العالم الآن, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إيطاليا, أخبار العالم الآن, أخبار إيران

ترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من إيطاليا: لم تكن إلى جانبنا عندما احتجنا إليها

18:20 GMT 09.05.2026
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية إعادة تموضع القوات الأمريكية المتمركزة في إيطاليا، في تصريحات حملت انتقادات مباشرة لروما على خلفية مواقفها من القضايا الدولية الراهنة.
وانتقد الرئيس الأمريكي، في تصريحات لصحيفة إيطالية، موقف إيطاليا، قائلا إنها "لم تكن موجودة حين احتجنا إليها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وقفت دائمًا إلى جانب إيطاليا في مختلف المواقف.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
ترامب يؤكد أنه قد يبحث في سحب بعض القوات الأميركية من إسبانيا وإيطاليا
30 أبريل, 20:47 GMT

وكشف ترامب أنه لا يزال يدرس إمكانية نقل القوات الأمريكية من القواعد العسكرية داخل الأراضي الإيطالية.

وفي سياق آخر، قال ترامب إنه لا يرغب في التعليق حاليًا على الرد الإيراني، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالأزمة في الشرق الأوسط.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
ميلوني: إيطاليا تدعم جهود ترامب.. ووقف إطلاق النار في غزة أولوية للجميع
3 أكتوبر 2025, 22:35 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منتصف الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة لإيطاليا بعد أن رفضت روما مساعدة واشنطن، دون أن يخوض في تفاصيل محددة.
وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إيطاليا لم تدعمنا، ونحن لن ندعمهم".
وأرفق ترامب مع منشوره رابطًا لمقال في صحيفة بريطانية يتحدث عن رفض إيطاليا وضع قاعدتها الجوية في صقلية تحت تصرف الطائرات العسكرية الأمريكية المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
ترامب: الناتو "نمر من ورق" ولسنا بحاجته
21 أبريل, 13:28 GMT
وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن بعض أعضاء الحلف كانوا "بطيئين بعض الشيء" في دعم الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، مُعللًا ذلك بأنهم فوجئوا لأن ترامب لم يُبلغ الحلفاء مُسبقًا.
ومع ذلك، أضاف روته أن جميع الحلفاء تقريبًا يُقدمون الآن الدعم الذي طلبته واشنطن.
وفي 1 نيسان/أبريل، قال ترامب إنه يُفكّر جديًا في سحب الولايات المتحدة من حلف "الناتو" بعد رفض الحلفاء الانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيرًا إلى أنه لم يعد ينظر إلى أوروبا كشريك دفاعي موثوق به بعد أن رفض الأوروبيون دعوته لإرسال سفن حربية إلى الممر المائي الاستراتيجي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала