دراسة علمية: قهوة الصباح قد تنشط آليات خلوية مرتبطة بطول العمر

كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها باحثون من جامعة "كوين ماري" في لندن، أن الكافيين لا يقتصر تأثيره على تعزيز اليقظة والنشاط، بل قد يسهم أيضًا في تنشيط آليات... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

ووفقًا لما نشره موقع "سايتيك ديلي" العلمي نقلًا عن مجلة "Microbial Cell" (مجلة علمية شهرية مرموقة مفتوحة الوصول)، توصل الباحثون إلى أن الكافيين يؤثر في طريقة تعامل الخلايا مع الطاقة والإجهاد والبقاء، عبر تنشيط أنظمة خلوية ترتبط بعمليات الشيخوخة وطول العمر.واعتمدت الدراسة على "خميرة الانشطار"، وهي كائن حي يُستخدم بكثرة في أبحاث الشيخوخة بسبب تشابه بعض آلياته البيولوجية مع الخلايا البشرية. وأوضح الباحثون أن تأثير الكافيين يتم بصورة غير مباشرة من خلال تنشيط نظام يُعرف باسم "AMPK"، وهو أحد أهم أنظمة استشعار الطاقة داخل الخلايا، حيث يساعدها على التكيف مع نقص الطاقة والضغوط البيئية، كما يرتبط بتنظيم عمليات الأيض والإصلاح الخلوي.ورغم النتائج الإيجابية، حذر الباحثون من أن تأثير الكافيين ليس بسيطًا بالكامل، إذ قد يزيد في بعض الحالات من حساسية الخلايا لتلف الحمض النووي عند التعرض لعوامل إجهاد إضافية، مؤكدين أن الدراسة لا تثبت بشكل مباشر أن الكافيين يطيل عمر الإنسان، وإنما تشير إلى وجود ارتباط بيولوجي محتمل بين استهلاكه وبعض المسارات المرتبطة بالشيخوخة الصحية.وأشار الفريق العلمي إلى أن نظام "AMPK" يُعد هدفًا رئيسيًا لأدوية تخضع حاليًا لأبحاث الشيخوخة، من بينها "الميتفورمين"، ما يمنح النتائج أهمية إضافية لفهم تأثير العادات الغذائية اليومية على الصحة وطول العمر.وفي دراسة متابعة نُشرت عام 2026 على منصة "بيوركسيف"، حدد الباحثون بروتينًا جديدًا يُعرف باسم "Bro1"، يلعب دورًا في انتقال الخلايا من مرحلة النمو إلى مرحلة الصيانة والإصلاح، وهي عملية ترتبط بزيادة متوسط عمر الخلايا، مع التأكيد على أن هذه النتائج ما تزال ضمن نطاق الدراسات المخبرية وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث السريرية لإثبات تأثيرها المباشر على البشر.

