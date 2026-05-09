دراسة علمية: قهوة الصباح قد تنشط آليات خلوية مرتبطة بطول العمر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة علمية: قهوة الصباح قد تنشط آليات خلوية مرتبطة بطول العمر
دراسة علمية: قهوة الصباح قد تنشط آليات خلوية مرتبطة بطول العمر
كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها باحثون من جامعة "كوين ماري" في لندن، أن الكافيين لا يقتصر تأثيره على تعزيز اليقظة والنشاط، بل قد يسهم أيضًا في تنشيط آليات... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
ووفقًا لما نشره موقع "سايتيك ديلي" العلمي نقلًا عن مجلة "Microbial Cell" (مجلة علمية شهرية مرموقة مفتوحة الوصول)، توصل الباحثون إلى أن الكافيين يؤثر في طريقة تعامل الخلايا مع الطاقة والإجهاد والبقاء، عبر تنشيط أنظمة خلوية ترتبط بعمليات الشيخوخة وطول العمر.واعتمدت الدراسة على "خميرة الانشطار"، وهي كائن حي يُستخدم بكثرة في أبحاث الشيخوخة بسبب تشابه بعض آلياته البيولوجية مع الخلايا البشرية. وأوضح الباحثون أن تأثير الكافيين يتم بصورة غير مباشرة من خلال تنشيط نظام يُعرف باسم "AMPK"، وهو أحد أهم أنظمة استشعار الطاقة داخل الخلايا، حيث يساعدها على التكيف مع نقص الطاقة والضغوط البيئية، كما يرتبط بتنظيم عمليات الأيض والإصلاح الخلوي.ورغم النتائج الإيجابية، حذر الباحثون من أن تأثير الكافيين ليس بسيطًا بالكامل، إذ قد يزيد في بعض الحالات من حساسية الخلايا لتلف الحمض النووي عند التعرض لعوامل إجهاد إضافية، مؤكدين أن الدراسة لا تثبت بشكل مباشر أن الكافيين يطيل عمر الإنسان، وإنما تشير إلى وجود ارتباط بيولوجي محتمل بين استهلاكه وبعض المسارات المرتبطة بالشيخوخة الصحية.وأشار الفريق العلمي إلى أن نظام "AMPK" يُعد هدفًا رئيسيًا لأدوية تخضع حاليًا لأبحاث الشيخوخة، من بينها "الميتفورمين"، ما يمنح النتائج أهمية إضافية لفهم تأثير العادات الغذائية اليومية على الصحة وطول العمر.وفي دراسة متابعة نُشرت عام 2026 على منصة "بيوركسيف"، حدد الباحثون بروتينًا جديدًا يُعرف باسم "Bro1"، يلعب دورًا في انتقال الخلايا من مرحلة النمو إلى مرحلة الصيانة والإصلاح، وهي عملية ترتبط بزيادة متوسط عمر الخلايا، مع التأكيد على أن هذه النتائج ما تزال ضمن نطاق الدراسات المخبرية وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث السريرية لإثبات تأثيرها المباشر على البشر.
دراسة علمية: قهوة الصباح قد تنشط آليات خلوية مرتبطة بطول العمر

كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها باحثون من جامعة "كوين ماري" في لندن، أن الكافيين لا يقتصر تأثيره على تعزيز اليقظة والنشاط، بل قد يسهم أيضًا في تنشيط آليات بيولوجية مرتبطة بإبطاء الشيخوخة وتحسين صحة الخلايا.
ووفقًا لما نشره موقع "سايتيك ديلي" العلمي نقلًا عن مجلة "Microbial Cell" (مجلة علمية شهرية مرموقة مفتوحة الوصول)، توصل الباحثون إلى أن الكافيين يؤثر في طريقة تعامل الخلايا مع الطاقة والإجهاد والبقاء، عبر تنشيط أنظمة خلوية ترتبط بعمليات الشيخوخة وطول العمر.
واعتمدت الدراسة على "خميرة الانشطار"، وهي كائن حي يُستخدم بكثرة في أبحاث الشيخوخة بسبب تشابه بعض آلياته البيولوجية مع الخلايا البشرية.
وأظهرت النتائج أن الكافيين لا يعمل فقط كمنبه للجهاز العصبي، بل يؤثر أيضًا في أنظمة التحكم الخلوي المسؤولة عن تنظيم الطاقة والانقسام والاستجابة للإجهاد.
وأوضح الباحثون أن تأثير الكافيين يتم بصورة غير مباشرة من خلال تنشيط نظام يُعرف باسم "AMPK"، وهو أحد أهم أنظمة استشعار الطاقة داخل الخلايا، حيث يساعدها على التكيف مع نقص الطاقة والضغوط البيئية، كما يرتبط بتنظيم عمليات الأيض والإصلاح الخلوي.
وبيّنت الدراسة أن تنشيط هذا النظام يدفع الخلايا إلى تحسين استجابتها للإجهاد وإعادة تنظيم استهلاك الطاقة، ما يساعدها على البقاء لفترات أطول، خاصة في المراحل التي تتوقف فيها عن الانقسام، والمعروفة بـ"العمر الزمني للخلايا".

ورغم النتائج الإيجابية، حذر الباحثون من أن تأثير الكافيين ليس بسيطًا بالكامل، إذ قد يزيد في بعض الحالات من حساسية الخلايا لتلف الحمض النووي عند التعرض لعوامل إجهاد إضافية، مؤكدين أن الدراسة لا تثبت بشكل مباشر أن الكافيين يطيل عمر الإنسان، وإنما تشير إلى وجود ارتباط بيولوجي محتمل بين استهلاكه وبعض المسارات المرتبطة بالشيخوخة الصحية.
وأشار الفريق العلمي إلى أن نظام "AMPK" يُعد هدفًا رئيسيًا لأدوية تخضع حاليًا لأبحاث الشيخوخة، من بينها "الميتفورمين"، ما يمنح النتائج أهمية إضافية لفهم تأثير العادات الغذائية اليومية على الصحة وطول العمر.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، شارالامبوس راليس، إن الكافيين "لا يقتصر دوره على إبقاء الإنسان مستيقظًا، بل يعيد برمجة كيفية استخدام الخلايا للطاقة واستجابتها للضغوط".

وفي دراسة متابعة نُشرت عام 2026 على منصة "بيوركسيف"، حدد الباحثون بروتينًا جديدًا يُعرف باسم "Bro1"، يلعب دورًا في انتقال الخلايا من مرحلة النمو إلى مرحلة الصيانة والإصلاح، وهي عملية ترتبط بزيادة متوسط عمر الخلايا، مع التأكيد على أن هذه النتائج ما تزال ضمن نطاق الدراسات المخبرية وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث السريرية لإثبات تأثيرها المباشر على البشر.
