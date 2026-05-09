ليخاتشوف يرجح إجراء مشاورات بين روسيا والوكالة الذرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/ليخاتشوف-يرجح-إجراء-مشاورات-بين-روسيا-والوكالة-الذرية-1113257967.html
ليخاتشوف يرجح إجراء مشاورات بين روسيا والوكالة الذرية
ليخاتشوف يرجح إجراء مشاورات بين روسيا والوكالة الذرية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، اليوم السبت، أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المشاورات بين الوفود الروسية ووفود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T12:43+0000
2026-05-09T12:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
روساتوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111441145_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_f27213c72481f91088c1044502a0d434.jpg
وصرح ليخاتشوف للصحفيين في الكرملين: "نحن بصدد التحضير لمشاورات مشتركة بين الوكالات. آمل أن نعقد في النصف الأول من شهر يوليو، ضمن إطار مشترك بين الوكالات، وبمشاركة وزاراتنا وهيئاتنا، وبمشاركة وفد متعدد التخصصات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشاورات في روسيا حول المرحلة المقبلة من تعاوننا".وتابع ليخاتشوف أن بدء التشغيل الفعلي للوحدة 7 في محطة تيانوان النووية الصينية، التي بنيت بمشاركة روسية، مخطط له في أيار/مايو الجاري.وبيّن ليخاتشوف أن المؤسسة تعلن وقف تعاونها مع شركة "سيمنز" الألمانية، واصفًا إياها بأنها تصرفت تصرفًا "غير لائق" كمورد.وكشف ليخاتشوف للصحفيين في الكرملين: "الألمان، بعد أن تخلوا عن طاقتهم النووية، فقدوا أي دور لهم في السوق العالمية في المستقبل المنظور. كما أنهم "بسلوكهم غير اللائق" كموردين أفسدوا الأمر تماماً... وأعني بذلك سيمنز".وأضاف: "لن نتعاون معهم بعد الآن. وجدنا بديلاً في بلدنا وفي الدول الصديقة، وأصبحت مجموعة الحلول الكاملة لأنظمة التحكم، وأنظمة التحكم الآلي للعمليات التكنولوجية، والمعدات الكهربائية، ونظام إخراج الطاقة، سواء في بلدنا أو في الخارج، موجهة إلى حلول لا علاقة لها بشركة سيمنز"."روساتوم": الوضع بمحطة "بوشهر" في إيران هادئ عموما
https://sarabic.ae/20260420/ليخاتشوف-روساتوم-تعتزم-استئناف-العمل-في-محطة-بوشهر-النووية-بمجرد-استتباب-السلام-1112722771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111441145_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_cfd78b176429ed41a3e7ff0f86f0bed9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم

ليخاتشوف يرجح إجراء مشاورات بين روسيا والوكالة الذرية

12:43 GMT 09.05.2026
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
المدير العام لـروساتوم أليكسي ليخاتشوف، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس مؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، اليوم السبت، أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المشاورات بين الوفود الروسية ووفود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في روسيا، خلال النصف الأول من شهر يوليو/تموز.
وصرح ليخاتشوف للصحفيين في الكرملين: "نحن بصدد التحضير لمشاورات مشتركة بين الوكالات. آمل أن نعقد في النصف الأول من شهر يوليو، ضمن إطار مشترك بين الوكالات، وبمشاركة وزاراتنا وهيئاتنا، وبمشاركة وفد متعدد التخصصات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشاورات في روسيا حول المرحلة المقبلة من تعاوننا".
وتابع ليخاتشوف أن بدء التشغيل الفعلي للوحدة 7 في محطة تيانوان النووية الصينية، التي بنيت بمشاركة روسية، مخطط له في أيار/مايو الجاري.
محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
ليخاتشوف: "روساتوم" تعتزم استئناف العمل في محطة "بوشهر" النووية بمجرد استتباب السلام
20 أبريل, 16:21 GMT

وقال ليخاتشوف للصحفيين في الكرملين: نتوقع بدء التشغيل الفعلي في مايو... كل شيء يسير وفقًا للخطة.

وبيّن ليخاتشوف أن المؤسسة تعلن وقف تعاونها مع شركة "سيمنز" الألمانية، واصفًا إياها بأنها تصرفت تصرفًا "غير لائق" كمورد.
وكشف ليخاتشوف للصحفيين في الكرملين: "الألمان، بعد أن تخلوا عن طاقتهم النووية، فقدوا أي دور لهم في السوق العالمية في المستقبل المنظور. كما أنهم "بسلوكهم غير اللائق" كموردين أفسدوا الأمر تماماً... وأعني بذلك سيمنز".
وأضاف: "لن نتعاون معهم بعد الآن. وجدنا بديلاً في بلدنا وفي الدول الصديقة، وأصبحت مجموعة الحلول الكاملة لأنظمة التحكم، وأنظمة التحكم الآلي للعمليات التكنولوجية، والمعدات الكهربائية، ونظام إخراج الطاقة، سواء في بلدنا أو في الخارج، موجهة إلى حلول لا علاقة لها بشركة سيمنز".
"روساتوم": الوضع بمحطة "بوشهر" في إيران هادئ عموما
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала