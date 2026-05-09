ليخاتشوف يرجح إجراء مشاورات بين روسيا والوكالة الذرية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، اليوم السبت، أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المشاورات بين الوفود الروسية ووفود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

وصرح ليخاتشوف للصحفيين في الكرملين: "نحن بصدد التحضير لمشاورات مشتركة بين الوكالات. آمل أن نعقد في النصف الأول من شهر يوليو، ضمن إطار مشترك بين الوكالات، وبمشاركة وزاراتنا وهيئاتنا، وبمشاركة وفد متعدد التخصصات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشاورات في روسيا حول المرحلة المقبلة من تعاوننا".وتابع ليخاتشوف أن بدء التشغيل الفعلي للوحدة 7 في محطة تيانوان النووية الصينية، التي بنيت بمشاركة روسية، مخطط له في أيار/مايو الجاري.وبيّن ليخاتشوف أن المؤسسة تعلن وقف تعاونها مع شركة "سيمنز" الألمانية، واصفًا إياها بأنها تصرفت تصرفًا "غير لائق" كمورد.وكشف ليخاتشوف للصحفيين في الكرملين: "الألمان، بعد أن تخلوا عن طاقتهم النووية، فقدوا أي دور لهم في السوق العالمية في المستقبل المنظور. كما أنهم "بسلوكهم غير اللائق" كموردين أفسدوا الأمر تماماً... وأعني بذلك سيمنز".وأضاف: "لن نتعاون معهم بعد الآن. وجدنا بديلاً في بلدنا وفي الدول الصديقة، وأصبحت مجموعة الحلول الكاملة لأنظمة التحكم، وأنظمة التحكم الآلي للعمليات التكنولوجية، والمعدات الكهربائية، ونظام إخراج الطاقة، سواء في بلدنا أو في الخارج، موجهة إلى حلول لا علاقة لها بشركة سيمنز"."روساتوم": الوضع بمحطة "بوشهر" في إيران هادئ عموما

