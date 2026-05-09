ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار

09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T16:31+0000

وانطلق السباق في قطاع غزة من جسر وادي غزة باتجاه الشمال على طول الطريق الساحلي لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة نحو 2523 متسابقا، إلى جانب حضور كبير للعائلات، وبمشاركة مميزة من ذوي الإعاقة.وأوضح محمد زيادة، مدير الماراثون في غزة لوكالة "سبوتنيك": "لقد تجاوز عدد المشاركين اليوم أكثر من ألفي مشارك، ورغم أن البنية التحتية لا تسمح بإقامة هذا المسار على النحو المطلوب، إلا أن قدراتنا أكبر من التحديات، هذه الفعاليات اليوم أدخلت نوعا من البهجة على النفوس، وأضفت لمسة من الترفيه على المتسابقين والعائلات".وأشار محمد زيادة إلى أن ماراثون غزة، يهدف إلى كسر الحصار عبر الرياضة، وإثبات أن غزة تظل حاضرة لا تنفصل عن النسيج الوطني والرياضي الفلسطيني.وأضاف زيادة لـ"سبوتنيك": "العالم يعلم أهمية غزة وأهمية الأحداث التي تجري هنا، وبناء على ذلك، يقع على عاتق العالم أجمع أن يركض من أجل غزة، لوضع حد لهذه الحرب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".وقال الشاب، محمد علاء، المشارك في الماراثون، لوكالة "سبوتنيك": "لقد حضرنا هذا السباق الذي يفيض حماسة ونشاطا وبهجة، ونأمل إن شاء الله أن نرفع رأس هذه البلد، وأن نكون من شبابها المؤثرين فيها، إنني فرح جدا بأننا نحظى بهذه اللحظات رغم الحرب والمعاناة التي نعيشها، وبأن يكون لنا صوت مسموع في العالم، وبصمة واضحة نشارك بها في سباقات العالم، ونعيش هذه الأجواء هنا، نحن والضفة الغربية نتعرض للاحتلال، فإننا نريد أن نوصل للعالم أننا شعب لنا حقوق، ونرغب في أن نعيش أبسط أنواع الحقوق التي يعيشها العالم اليوم".وقالت جيهان موسى، المشاركة في الماراثون لـ"سبوتنيك": "لقد حضرت اليوم للمشاركة في مهرجان فلسطين الدولي العاشر، في سباق غزة على أرض القطاع، وذلك للتخفيف عن أنفسنا من وطأة ما كنا فيه على مدى سنوات متتالية، بغية أدنى أبسط الحقوق وهو أن نركض، وأتمنى أن نحصل على حقوقنا وأبسطها كفتح المعبر، فهذا أقل وأدنى حقوقنا، كي نتمكن من تحقيق أحلامنا وآمالنا، كالسفر خارج قطاع غزة للعلاج، أو على الأقل لتغيير الحالة النفسية".وتخلل الحدث فعاليات ترفيهية للعائلات الذين قدموا لمشاهدة الماراثون بصحبة أطفالهم، وقالت المواطنة دينا إسماعيل، لوكالة "سبوتنيك": "نحن اليوم نشارك في الماراثون الرياضي لفلسطين، الذي يحمل شعار الركض نحو الحرية، بانطلاقه بالتزامن من غزة الحبيبة الصامدة، التي تعرضت لحرب إبادة، ومن هنا، ومن على شارع الرشيد ذي الرمزية الخاصة، نؤكد أن غزة تنهض وتحاول أن تعيش وتصنع من الألم أملاً، لنصنع الحياة والكرامة والحرية، ونتنقل أينما نكون".وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تستغل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على إيران لتشديد القيود المفروضة على إدخال المساعدات والإمدادات الأساسية إلى القطاع، وإغلاق المعابر المؤدية إلى غزة.وتعكس هذه القيود معاناة أعمق لا تقتصر على نقص الطعام والدواء، بل تمتد إلى حق الفلسطينيين في حرية التنقل، سواء كان ذلك للعلاج، أو للدراسة، أو للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية، أو حتى لشمل العائلات.

