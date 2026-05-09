ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/ماراثون-غزة-يمنح-الرياضة-فرصة-لكسر-الحصار-1113278398.html
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
سبوتنيك عربي
بعد توقف دام عامين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عاد ماراثون فلسطين الدولي إلى غزة، ليمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار، وكان الماراثون قد انطلق في نسخته... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T16:31+0000
2026-05-09T16:40+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113276078_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_5614b7cfee3d31756e877eafa0fdcbe5.jpg
وانطلق السباق في قطاع غزة من جسر وادي غزة باتجاه الشمال على طول الطريق الساحلي لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة نحو 2523 متسابقا، إلى جانب حضور كبير للعائلات، وبمشاركة مميزة من ذوي الإعاقة.وأوضح محمد زيادة، مدير الماراثون في غزة لوكالة "سبوتنيك": "لقد تجاوز عدد المشاركين اليوم أكثر من ألفي مشارك، ورغم أن البنية التحتية لا تسمح بإقامة هذا المسار على النحو المطلوب، إلا أن قدراتنا أكبر من التحديات، هذه الفعاليات اليوم أدخلت نوعا من البهجة على النفوس، وأضفت لمسة من الترفيه على المتسابقين والعائلات".وأشار محمد زيادة إلى أن ماراثون غزة، يهدف إلى كسر الحصار عبر الرياضة، وإثبات أن غزة تظل حاضرة لا تنفصل عن النسيج الوطني والرياضي الفلسطيني.وأضاف زيادة لـ"سبوتنيك": "العالم يعلم أهمية غزة وأهمية الأحداث التي تجري هنا، وبناء على ذلك، يقع على عاتق العالم أجمع أن يركض من أجل غزة، لوضع حد لهذه الحرب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".وقال الشاب، محمد علاء، المشارك في الماراثون، لوكالة "سبوتنيك": "لقد حضرنا هذا السباق الذي يفيض حماسة ونشاطا وبهجة، ونأمل إن شاء الله أن نرفع رأس هذه البلد، وأن نكون من شبابها المؤثرين فيها، إنني فرح جدا بأننا نحظى بهذه اللحظات رغم الحرب والمعاناة التي نعيشها، وبأن يكون لنا صوت مسموع في العالم، وبصمة واضحة نشارك بها في سباقات العالم، ونعيش هذه الأجواء هنا، نحن والضفة الغربية نتعرض للاحتلال، فإننا نريد أن نوصل للعالم أننا شعب لنا حقوق، ونرغب في أن نعيش أبسط أنواع الحقوق التي يعيشها العالم اليوم".وقالت جيهان موسى، المشاركة في الماراثون لـ"سبوتنيك": "لقد حضرت اليوم للمشاركة في مهرجان فلسطين الدولي العاشر، في سباق غزة على أرض القطاع، وذلك للتخفيف عن أنفسنا من وطأة ما كنا فيه على مدى سنوات متتالية، بغية أدنى أبسط الحقوق وهو أن نركض، وأتمنى أن نحصل على حقوقنا وأبسطها كفتح المعبر، فهذا أقل وأدنى حقوقنا، كي نتمكن من تحقيق أحلامنا وآمالنا، كالسفر خارج قطاع غزة للعلاج، أو على الأقل لتغيير الحالة النفسية".وتخلل الحدث فعاليات ترفيهية للعائلات الذين قدموا لمشاهدة الماراثون بصحبة أطفالهم، وقالت المواطنة دينا إسماعيل، لوكالة "سبوتنيك": "نحن اليوم نشارك في الماراثون الرياضي لفلسطين، الذي يحمل شعار الركض نحو الحرية، بانطلاقه بالتزامن من غزة الحبيبة الصامدة، التي تعرضت لحرب إبادة، ومن هنا، ومن على شارع الرشيد ذي الرمزية الخاصة، نؤكد أن غزة تنهض وتحاول أن تعيش وتصنع من الألم أملاً، لنصنع الحياة والكرامة والحرية، ونتنقل أينما نكون".وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تستغل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على إيران لتشديد القيود المفروضة على إدخال المساعدات والإمدادات الأساسية إلى القطاع، وإغلاق المعابر المؤدية إلى غزة.وتعكس هذه القيود معاناة أعمق لا تقتصر على نقص الطعام والدواء، بل تمتد إلى حق الفلسطينيين في حرية التنقل، سواء كان ذلك للعلاج، أو للدراسة، أو للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية، أو حتى لشمل العائلات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113276078_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_ece979a04fdda539fe3f2e70f487718e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار

16:31 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 16:40 GMT 09.05.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
بعد توقف دام عامين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عاد ماراثون فلسطين الدولي إلى غزة، ليمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار، وكان الماراثون قد انطلق في نسخته العاشرة من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وبالتزامن مع ذلك أقيمت فعاليات في غزة بمشاركة العديد من المتسابقين والمواطنين.
وانطلق السباق في قطاع غزة من جسر وادي غزة باتجاه الشمال على طول الطريق الساحلي لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة نحو 2523 متسابقا، إلى جانب حضور كبير للعائلات، وبمشاركة مميزة من ذوي الإعاقة.
وأوضح محمد زيادة، مدير الماراثون في غزة لوكالة "سبوتنيك": "لقد تجاوز عدد المشاركين اليوم أكثر من ألفي مشارك، ورغم أن البنية التحتية لا تسمح بإقامة هذا المسار على النحو المطلوب، إلا أن قدراتنا أكبر من التحديات، هذه الفعاليات اليوم أدخلت نوعا من البهجة على النفوس، وأضفت لمسة من الترفيه على المتسابقين والعائلات".
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشار محمد زيادة إلى أن ماراثون غزة، يهدف إلى كسر الحصار عبر الرياضة، وإثبات أن غزة تظل حاضرة لا تنفصل عن النسيج الوطني والرياضي الفلسطيني.
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف زيادة لـ"سبوتنيك": "العالم يعلم أهمية غزة وأهمية الأحداث التي تجري هنا، وبناء على ذلك، يقع على عاتق العالم أجمع أن يركض من أجل غزة، لوضع حد لهذه الحرب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال الشاب، محمد علاء، المشارك في الماراثون، لوكالة "سبوتنيك": "لقد حضرنا هذا السباق الذي يفيض حماسة ونشاطا وبهجة، ونأمل إن شاء الله أن نرفع رأس هذه البلد، وأن نكون من شبابها المؤثرين فيها، إنني فرح جدا بأننا نحظى بهذه اللحظات رغم الحرب والمعاناة التي نعيشها، وبأن يكون لنا صوت مسموع في العالم، وبصمة واضحة نشارك بها في سباقات العالم، ونعيش هذه الأجواء هنا، نحن والضفة الغربية نتعرض للاحتلال، فإننا نريد أن نوصل للعالم أننا شعب لنا حقوق، ونرغب في أن نعيش أبسط أنواع الحقوق التي يعيشها العالم اليوم".
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت جيهان موسى، المشاركة في الماراثون لـ"سبوتنيك": "لقد حضرت اليوم للمشاركة في مهرجان فلسطين الدولي العاشر، في سباق غزة على أرض القطاع، وذلك للتخفيف عن أنفسنا من وطأة ما كنا فيه على مدى سنوات متتالية، بغية أدنى أبسط الحقوق وهو أن نركض، وأتمنى أن نحصل على حقوقنا وأبسطها كفتح المعبر، فهذا أقل وأدنى حقوقنا، كي نتمكن من تحقيق أحلامنا وآمالنا، كالسفر خارج قطاع غزة للعلاج، أو على الأقل لتغيير الحالة النفسية".
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتخلل الحدث فعاليات ترفيهية للعائلات الذين قدموا لمشاهدة الماراثون بصحبة أطفالهم، وقالت المواطنة دينا إسماعيل، لوكالة "سبوتنيك": "نحن اليوم نشارك في الماراثون الرياضي لفلسطين، الذي يحمل شعار الركض نحو الحرية، بانطلاقه بالتزامن من غزة الحبيبة الصامدة، التي تعرضت لحرب إبادة، ومن هنا، ومن على شارع الرشيد ذي الرمزية الخاصة، نؤكد أن غزة تنهض وتحاول أن تعيش وتصنع من الألم أملاً، لنصنع الحياة والكرامة والحرية، ونتنقل أينما نكون".
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradat
وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تستغل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على إيران لتشديد القيود المفروضة على إدخال المساعدات والإمدادات الأساسية إلى القطاع، وإغلاق المعابر المؤدية إلى غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتعكس هذه القيود معاناة أعمق لا تقتصر على نقص الطعام والدواء، بل تمتد إلى حق الفلسطينيين في حرية التنقل، سواء كان ذلك للعلاج، أو للدراسة، أو للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية، أو حتى لشمل العائلات.
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
© Sputnik . Ajwad Jradatماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
1/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
2/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
3/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
4/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
5/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
6/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
7/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
8/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
9/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
10/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
11/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
12/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
13/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
14/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
15/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
ماراثون غزة يمنح الرياضة فرصة لكسر الحصار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала