قيادي بمنظمة التحرير: إسرائيل أعدمت "أوسلو" عمليا وتتجه لإلغائه رسميا لتكريس مشروع "إسرائيل الكبرى"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260512/قيادي-بمنظمة-التحرير-إسرائيل-أعدمت-أوسلو-عمليا-وتتجه-لإلغائه-رسميا-لتكريس-مشروع-إسرائيل-الكبرى-1113358898.html
قيادي بمنظمة التحرير: إسرائيل أعدمت "أوسلو" عمليا وتتجه لإلغائه رسميا لتكريس مشروع "إسرائيل الكبرى"
قيادي بمنظمة التحرير: إسرائيل أعدمت "أوسلو" عمليا وتتجه لإلغائه رسميا لتكريس مشروع "إسرائيل الكبرى"
سبوتنيك عربي
علق الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على مشروع القانون الذي يحاول اليمين الإسرائيلي إقراره بالكنيست الإسرائيلي، والمتعلق... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T19:03+0000
2026-05-12T19:03+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
الكنيست الإسرائيلي
اتفاقيات أوسلو
حصري
العالم العربي
كأس العالم 2026
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103655/19/1036551955_0:417:4000:2667_1920x0_80_0_0_4e83d70f3862549b37f59a952c4cd081.jpg
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن "إسرائيل ألغت اتفاق أوسلو تماما من الناحية العملية ودمرته تدميرا كاملا، وهي تمارس حاليا استعادة كاملة للوضع الذي كان سائدا قبل هذا الاتفاق، وذلك من خلال التوسع الاستيطاني وإنهاء تصنيفات المناطق التي كانت تعرف بألف وباء وجيم، بالإضافة إلى ما يجري في القدس وقطاع غزة". وأشار الصالحي إلى أن الاحتلال أبقى على الجانب الرسمي من الاتفاق لاعتبارات دبلوماسية ودولية فقط، لكنه يتجه الآن للإلغاء الرسمي بعد أن ألغى أي استعداد للتعامل مع الدولة الفلسطينية، والانسحاب من أراضي عام 1967م، وبعد أن عزل قطاع غزة كليا عن الولاية الفلسطينية للسلطة. ويعتقد المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل تهدف من هذا الإلغاء الرسمي إلى تكريس غياب حالة الولاية الفلسطينية الموحدة على الضفة والقطاع، خاصة وأن قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري استند إلى اتفاق أوسلو في اعتبار أراضي دولة فلسطين وحدة جغرافية واحدة.وأضاف أن إسرائيل تسعى لإجهاض أي إمكانية مستقبلية للتعامل مع الأراضي الفلسطينية في إطار الولاية الواحدة، وذلك لإكمال مشروع نتنياهو المتعلق بإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد الذي يبدأ بتكريس ضم الأراضي الفلسطينية عبر الاستيطان، وتصوير هذه الأراضي كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال. واعتبر الصالحي أن الخطوة الأولى في هذا المشروع هي الاستيلاء على أكبر قدر من أراضي قطاع غزة والضفة الغربية مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير، مشددا على أن إلغاء الاتفاق رسميا يحمل معنى سياسيا كبيرا رغم كونه ملغى فعليا على الأرض منذ سنوات.وطرح اليمين الإسرائيلية مشروع قانون داخل الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
https://sarabic.ae/20260414/مشروع-قانون-فرنسي-يجرم-التضامن-مع-فلسطين-ما-أسبابه-ولماذا-تسعى-باريس-لإقراره-1112564211.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103655/19/1036551955_0:0:3556:2667_1920x0_80_0_0_5eb5a766a15da269b4ca93c163ca4d75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, الكنيست الإسرائيلي, اتفاقيات أوسلو, حصري, العالم العربي, كأس العالم 2026, العالم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, الكنيست الإسرائيلي, اتفاقيات أوسلو, حصري, العالم العربي, كأس العالم 2026, العالم

قيادي بمنظمة التحرير: إسرائيل أعدمت "أوسلو" عمليا وتتجه لإلغائه رسميا لتكريس مشروع "إسرائيل الكبرى"

19:03 GMT 12.05.2026
© AP Photo / Ariel Schalitالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
علق الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على مشروع القانون الذي يحاول اليمين الإسرائيلي إقراره بالكنيست الإسرائيلي، والمتعلق بإلغاء اتفاقية أوسلو مع السلطة الفلسطينية.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن "إسرائيل ألغت اتفاق أوسلو تماما من الناحية العملية ودمرته تدميرا كاملا، وهي تمارس حاليا استعادة كاملة للوضع الذي كان سائدا قبل هذا الاتفاق، وذلك من خلال التوسع الاستيطاني وإنهاء تصنيفات المناطق التي كانت تعرف بألف وباء وجيم، بالإضافة إلى ما يجري في القدس وقطاع غزة".

وأكد أن إسرائيل تجهز بصورة منهجية على أي التزامات ترتبت عليها تجاه اتفاق أوسلو، والذي كان يفترض أن يفضي للانسحاب من الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الصالحي إلى أن الاحتلال أبقى على الجانب الرسمي من الاتفاق لاعتبارات دبلوماسية ودولية فقط، لكنه يتجه الآن للإلغاء الرسمي بعد أن ألغى أي استعداد للتعامل مع الدولة الفلسطينية، والانسحاب من أراضي عام 1967م، وبعد أن عزل قطاع غزة كليا عن الولاية الفلسطينية للسلطة.
ويعتقد المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل تهدف من هذا الإلغاء الرسمي إلى تكريس غياب حالة الولاية الفلسطينية الموحدة على الضفة والقطاع، خاصة وأن قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري استند إلى اتفاق أوسلو في اعتبار أراضي دولة فلسطين وحدة جغرافية واحدة.
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
مشروع قانون فرنسي يجرم التضامن مع فلسطين.. ما أسبابه ولماذا تسعى باريس لإقراره؟
14 أبريل, 18:55 GMT
وأضاف أن إسرائيل تسعى لإجهاض أي إمكانية مستقبلية للتعامل مع الأراضي الفلسطينية في إطار الولاية الواحدة، وذلك لإكمال مشروع نتنياهو المتعلق بإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد الذي يبدأ بتكريس ضم الأراضي الفلسطينية عبر الاستيطان، وتصوير هذه الأراضي كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال.
واعتبر الصالحي أن الخطوة الأولى في هذا المشروع هي الاستيلاء على أكبر قدر من أراضي قطاع غزة والضفة الغربية مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير، مشددا على أن إلغاء الاتفاق رسميا يحمل معنى سياسيا كبيرا رغم كونه ملغى فعليا على الأرض منذ سنوات.
وطرح اليمين الإسرائيلية مشروع قانون داخل الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала