قيادي بمنظمة التحرير: إسرائيل أعدمت "أوسلو" عمليا وتتجه لإلغائه رسميا لتكريس مشروع "إسرائيل الكبرى"

علق الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على مشروع القانون الذي يحاول اليمين الإسرائيلي إقراره بالكنيست الإسرائيلي، والمتعلق... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T19:03+0000

وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن "إسرائيل ألغت اتفاق أوسلو تماما من الناحية العملية ودمرته تدميرا كاملا، وهي تمارس حاليا استعادة كاملة للوضع الذي كان سائدا قبل هذا الاتفاق، وذلك من خلال التوسع الاستيطاني وإنهاء تصنيفات المناطق التي كانت تعرف بألف وباء وجيم، بالإضافة إلى ما يجري في القدس وقطاع غزة". وأشار الصالحي إلى أن الاحتلال أبقى على الجانب الرسمي من الاتفاق لاعتبارات دبلوماسية ودولية فقط، لكنه يتجه الآن للإلغاء الرسمي بعد أن ألغى أي استعداد للتعامل مع الدولة الفلسطينية، والانسحاب من أراضي عام 1967م، وبعد أن عزل قطاع غزة كليا عن الولاية الفلسطينية للسلطة. ويعتقد المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل تهدف من هذا الإلغاء الرسمي إلى تكريس غياب حالة الولاية الفلسطينية الموحدة على الضفة والقطاع، خاصة وأن قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري استند إلى اتفاق أوسلو في اعتبار أراضي دولة فلسطين وحدة جغرافية واحدة.وأضاف أن إسرائيل تسعى لإجهاض أي إمكانية مستقبلية للتعامل مع الأراضي الفلسطينية في إطار الولاية الواحدة، وذلك لإكمال مشروع نتنياهو المتعلق بإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد الذي يبدأ بتكريس ضم الأراضي الفلسطينية عبر الاستيطان، وتصوير هذه الأراضي كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال. واعتبر الصالحي أن الخطوة الأولى في هذا المشروع هي الاستيلاء على أكبر قدر من أراضي قطاع غزة والضفة الغربية مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير، مشددا على أن إلغاء الاتفاق رسميا يحمل معنى سياسيا كبيرا رغم كونه ملغى فعليا على الأرض منذ سنوات.وطرح اليمين الإسرائيلية مشروع قانون داخل الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

