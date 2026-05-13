إيران تهاجم أمريكا وإسرائيل وتحذر من "الفوضى"

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة، كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، من دون أن تشير إليهما بالاسم بشكل مباشر. 13.05.2026, سبوتنيك عربي

وفي بيان نشره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عبر منصة "إكس"، حذّر من أن "العالم يقترب من مرحلة خطيرة يسودها الاضطراب والخضوع"، معتبرًا أن المواجهة الحالية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، تمثل "معركة بين الخير والشر"، وفق تعبيره.وقال المتحدث الإيراني إن "واشنطن وتل أبيب بدأتا الحرب العدوانية في 28 فبراير(شباط) 2026، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من عام، رغم استمرار المسار الدبلوماسي والمفاوضات بين طهران وواشنطن آنذاك".وأضاف بقائي أن "الصراع لا يتعلق فقط بالأرض أو الموارد أو الحسابات الجيوسياسية، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد مفاهيم الخير والشر في الحاضر والمستقبل".وختم تصريحه بالتشديد على أن "الصمت في مثل هذه الظروف يعد تواطؤًا"، داعيًا من "يرفض الهيمنة والهمجية إلى اتخاذ موقف واضح والتحرك قبل أن ينزلق العالم نحو مزيد من الفوضى".وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وقالت مصادر مطّلعة لوكالة "فارس" الإيرانية، "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه من دون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة".وأوضحت مصادر الوكالة أن "المقترح الأمريكي الأخير يشمل بنودًا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن، حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

