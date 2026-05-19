هل يمهد التعاون الفضائي بين تونس والصين لتقارب استراتيجي جديد في المنطقة؟

سبوتنيك عربي

أثار توجه تونس نحو دخول مرحلة جديدة من السيادة التكنولوجية، عبر الشروع في تطوير أول قمر اصطناعي حكومي في تاريخ البلاد تحت الإشراف المباشر لجيش الطيران... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T13:29+0000

ويعتمد المشروع على قمر اصطناعي مصغر عالي الدقة مخصص لمراقبة الأرض، يهدف إلى توفير بيانات وحلول تقنية تدعم مسارات التنمية المستدامة، خاصة في مجالات تطوير القطاع الزراعي، وإدارة الموارد الطبيعية والمائية، ورصد التغيرات المناخية والبيئية.تحولات جيوسياسية وشراكة تتجاوز التكنولوجياوقال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مشروع القمر الاصطناعي الجديد يمثل خطوة تاريخية واعدة ستتيح لتونس الانتقال الفعلي من مرحلة استغلال البيانات الفضائية المستوردة إلى مرحلة التصنيع والتحليل السيادي للمعطيات الفضائية".ويرى العرفاوي أن "هذا التعاون قد يمهد لتقارب إستراتيجي أوسع بين تونس والصين، في وقت تشهد فيه علاقات تونس مع عدد من شركائها التقليديين حالة من الجمود"، وأردف: "نحن أمام مرحلة جديدة من التعاون مع الجانب الصيني".وأشار العرفاوي إلى أن "الصين لا تكتفي بتقديم التكنولوجيا، بل تعتمد أيضا مقاربة سياسية أكثر مرونة مقارنة بالدول الأوروبية والغرب"، موضحا أن "هذا التقارب قد يفتح مستقبلا الباب أمام استراتيجية تونسية جديدة تراهن على تعددية الأقطاب وتنويع الشراكات الدولية".شراكة تمهّد لتقارب استراتيجيبدوره، أكد الخبير الاقتصادي وليد الكسراوي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "التعاون الفضائي بين تونس والصين قد يمهد لمرحلة جديدة من التقارب الإستراتيجي في المنطقة"، معتبرا أن "تونس تستعد لدخول طور جديد في مسار السيادة التكنولوجية".ورأى الكسراوي أن "الشراكة الفضائية بين تونس وبكين تحمل أبعادا تتجاوز الجانب التقني، باعتبار أن هذا المشروع يندرج أيضا ضمن توجه الصين نحو توسيع مبادرة الحزام والطريق لتشمل المجال الفضائي، بما يسمح لها بتطوير أدواتها التكنولوجية وتعزيز قدراتها في مجالات التسويق وتبادل البيانات والخدمات الرقمية".هواجس جيوسياسيةو أكد الكسراوي أن "اختيار الصين لتونس كشريك في المجال الفضائي لم يكن وليد الصدفة، فهو يعكس ثقة بكين في قدرة الكفاءات التونسية على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة والتعامل معها".ويرى الكسراوي أن "تونس تقف اليوم أمام خيار إستراتيجي يتمثل إما في التوجه نحو شراكات جديدة مع الصين والقوى الصاعدة، أو مواصلة الاعتماد على الشركاء التقليديين"، مبينا أن "تنويع الشراكات الدولية يمكن أن يخلق نوعا من التنافس الاقتصادي بين المنتجات التونسية والأوروبية، وهو ما قد يسهم في تحفيز الاقتصاد التونسي ودعم قدرته على التعافي".كما أشار إلى أن "تعمق التعاون التونسي الصيني في المجال الفضائي قد يضع تونس أمام حساسيات دبلوماسية مع بعض الدول الغربية أو الإقليمية المرتبطة بتحالفات واتفاقيات إستراتيجية مع الغرب، وهو ما قد يفرض على الدولة التونسية إدارة دقيقة لتوازناتها الخارجية خلال المرحلة المقبلة".

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

