هل يمهد التعاون الفضائي بين تونس والصين لتقارب استراتيجي جديد في المنطقة؟
أثار توجه تونس نحو دخول مرحلة جديدة من السيادة التكنولوجية، عبر الشروع في تطوير أول قمر اصطناعي حكومي في تاريخ البلاد تحت الإشراف المباشر لجيش الطيران... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
هل يمهد التعاون الفضائي بين تونس والصين لتقارب استراتيجي جديد في المنطقة؟

أثار توجه تونس نحو دخول مرحلة جديدة من السيادة التكنولوجية، عبر الشروع في تطوير أول قمر اصطناعي حكومي في تاريخ البلاد تحت الإشراف المباشر لجيش الطيران وبالتعاون مع شركة صينية خاصة متخصصة في تقنيات الفضاء، جملة من التساؤلات في الأوساط الوطنية بشأن مدى قدرة هذا التعاون على إرساء تقارب إستراتيجي جديد في المنطقة.
ويعتمد المشروع على قمر اصطناعي مصغر عالي الدقة مخصص لمراقبة الأرض، يهدف إلى توفير بيانات وحلول تقنية تدعم مسارات التنمية المستدامة، خاصة في مجالات تطوير القطاع الزراعي، وإدارة الموارد الطبيعية والمائية، ورصد التغيرات المناخية والبيئية.

ويرى مراقبون أن هذا المشروع يعكس تنامي الشراكة التكنولوجية بين تونس وبكين، وهي شراكة تعززت منذ عام 2018، حين احتضنت تونس أول مركز إقليمي للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية تابع للمنظومة الصينية خارج الأراضي الصينية، ليشكل منصة لتقديم خدمات التموضع عالي الدقة لفائدة دول المنطقة العربية والأفريقية.

تحولات جيوسياسية وشراكة تتجاوز التكنولوجيا

وقال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مشروع القمر الاصطناعي الجديد يمثل خطوة تاريخية واعدة ستتيح لتونس الانتقال الفعلي من مرحلة استغلال البيانات الفضائية المستوردة إلى مرحلة التصنيع والتحليل السيادي للمعطيات الفضائية".
وأضاف: "هذه الخطوة تحمل دلالات تتجاوز مجرد صفقة تكنولوجية، لتلامس عمق التوازنات الجيوسياسية في المنطقة"، وتابع: "قد يتشكل اليوم مفهوم جديد للسيادة التكنولوجية ذات البعد الأمني، خاصة وأن جيش الطيران يشرف مباشرة على هذا المشروع".
ويرى العرفاوي أن "هذا التعاون قد يمهد لتقارب إستراتيجي أوسع بين تونس والصين، في وقت تشهد فيه علاقات تونس مع عدد من شركائها التقليديين حالة من الجمود"، وأردف: "نحن أمام مرحلة جديدة من التعاون مع الجانب الصيني".
كما أوضح أن "بكين تعمل منذ سنوات على بناء إستراتيجية شاملة لتعزيز حضورها في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط، ليس فقط عبر الاستثمار الاقتصادي، وإنما أيضا من خلال نقل التكنولوجيا وتوسيع مجالات الشراكة".

وأشار العرفاوي إلى أن "الصين لا تكتفي بتقديم التكنولوجيا، بل تعتمد أيضا مقاربة سياسية أكثر مرونة مقارنة بالدول الأوروبية والغرب"، موضحا أن "هذا التقارب قد يفتح مستقبلا الباب أمام استراتيجية تونسية جديدة تراهن على تعددية الأقطاب وتنويع الشراكات الدولية".
شراكة تمهّد لتقارب استراتيجي

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي وليد الكسراوي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "التعاون الفضائي بين تونس والصين قد يمهد لمرحلة جديدة من التقارب الإستراتيجي في المنطقة"، معتبرا أن "تونس تستعد لدخول طور جديد في مسار السيادة التكنولوجية".
وأوضح أن "العالم يشهد تحولات دولية متسارعة تعيد تشكيل موازين القوى"، مضيفا: "الصين أصبحت اليوم فاعلا دوليا رئيسيا وشريكا مؤثرا للولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من المجالات، ما يعكس حجم التحول الذي يشهده النظام الدولي".
ورأى الكسراوي أن "الشراكة الفضائية بين تونس وبكين تحمل أبعادا تتجاوز الجانب التقني، باعتبار أن هذا المشروع يندرج أيضا ضمن توجه الصين نحو توسيع مبادرة الحزام والطريق لتشمل المجال الفضائي، بما يسمح لها بتطوير أدواتها التكنولوجية وتعزيز قدراتها في مجالات التسويق وتبادل البيانات والخدمات الرقمية".
ويرى الخبير الاقتصادي أن "السياسة الخارجية التونسية، التي اتسمت تاريخيا بالحياد وعدم الانخراط في سياسة المحاور، ساهمت في تيسير هذا النوع من الشراكات مع الصين وفتحت المجال أمام تعاون أوسع في مجالات التكنولوجيا والفضاء".
هواجس جيوسياسية

و أكد الكسراوي أن "اختيار الصين لتونس كشريك في المجال الفضائي لم يكن وليد الصدفة، فهو يعكس ثقة بكين في قدرة الكفاءات التونسية على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة والتعامل معها".
وأضاف: "كما قد تمثل هذه الشراكة فرصة لتونس من أجل إعادة تنويع تحالفاتها الاقتصادية والإستراتيجية وتفادي الارتهان الكامل للشركاء الغربيين"، وتابع: "المبادلات التجارية مع الدول الغربية تجاوزت 71% إلى حدود الربع الأول من السنة الحالية، وبالتالي فإن الانفتاح على الصين قد يشكل فرصة لتونس للتخفيف من تبعيتها الاقتصادية التقليدية".
ويرى الكسراوي أن "تونس تقف اليوم أمام خيار إستراتيجي يتمثل إما في التوجه نحو شراكات جديدة مع الصين والقوى الصاعدة، أو مواصلة الاعتماد على الشركاء التقليديين"، مبينا أن "تنويع الشراكات الدولية يمكن أن يخلق نوعا من التنافس الاقتصادي بين المنتجات التونسية والأوروبية، وهو ما قد يسهم في تحفيز الاقتصاد التونسي ودعم قدرته على التعافي".
وإذ حذر من وجود مخاطر وتحديات مرتبطة بهذا التعاون، خاصة في ما يتعلق بالسيادة على البيانات والمعطيات التكنولوجية، تساءل عن "الجهة التي ستملك فعليا التحكم في البيانات الفضائية وآليات تشغيلها، لا سيما خلال فترات التوترات السياسية أو الأزمات الدولية".
كما أشار إلى أن "تعمق التعاون التونسي الصيني في المجال الفضائي قد يضع تونس أمام حساسيات دبلوماسية مع بعض الدول الغربية أو الإقليمية المرتبطة بتحالفات واتفاقيات إستراتيجية مع الغرب، وهو ما قد يفرض على الدولة التونسية إدارة دقيقة لتوازناتها الخارجية خلال المرحلة المقبلة".
