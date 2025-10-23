https://sarabic.ae/20251023/تونس-تعتمد-على-الصين-لمعالجة-أزمة-التلوث-في-قابس-خطوة-ظرفية-أم-تحول-استراتيجي-نحو-الشرق؟-1106310759.html

تونس تعتمد على الصين لمعالجة أزمة التلوث في قابس... خطوة ظرفية أم تحول استراتيجي نحو الشرق؟

أثار قرار الحكومة التونسية التعويل على الصين لإعادة تأهيل وحدات إنتاج المجمع الكيميائي المتسبّب في تلوث محافظة قابس، موجة من التساؤلات حول أبعاد هذا التعاون...

وأعلنت وزارة التجهيز والإسكان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الرئيس قيس سعيّد، كلّف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، بعقد لقاء مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس، وان لي، للتباحث حول سبل تأهيل وحدات المجمع الصناعي ومعالجة الانبعاثات الملوّثة الصادرة عنه، بعد احتجاجات واسعة وإضراب عام شهدته الجهة للمطالبة بوقف نشاط المجمع الملوّث".وقد بلغت ذروة هذا التقارب خلال زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الصين بين 28 مايو/ أيار و1 يونيو/ حزيران 2024، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث تم توقيع حزمة من اتفاقيات التعاون الثنائي، وُصفت بأنها من الأكثر أهمية في تاريخ العلاقات بين البلدين.خطوة تنسجم مع توجه الدولة التونسيةوفي حديث مع "سبوتنيك"، أفاد المتحدث الرسمي باسم "حراك 25 جويليه"، محمود بن مبروك، بأن "العلاقات التونسية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا وتقاربًا متزايدًا، خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد الزيارة الرسمية، التي قام بها الرئيس سعيَد العام الماضي إلى الصين، والتي تم خلالها إبرام جملة من الاتفاقيات التي وصفها بأنها تخدم المصلحة المشتركة للبلدين".وتابع بن مبروك: "بكين تسعى إلى تعزيز تمركزها في السوق التونسية من خلال توسيع حضورها الاقتصادي عبر الاستثمار المباشر، إلى جانب نجاحها في الفوز بصفقات كبرى في قطاعات حيوية مثل الصحة والصناعة والبنى التحتية، وهو ما يكرّس توجهًا استراتيجيًا جديدًا لتونس نحو الشرق".كما شملت الاتفاقات أيضا اقتناء تونس 300 حافلة صينية لتعزيز أسطول النقل العمومي، فضلًا عن إسناد صفقة أشغال الجسر الرئيسي الرابط بين الطريق "أي 4" ومدينة بنزرت إلى شركة "سيشوان" الصينية، بكلفة تقدَّر بأكثر من 200 مليون دولار، وهو المشروع الذي يعد واحدًا من أبرز مشاريع البنية التحتية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.تنويع قاعدة الشركاءمن جانبها، قالت الخبيرة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله، في حديث لـ"سبوتنيك": "الانفتاح المتزايد لتونس على الصين، يدخل في إطار استراتيجية أوسع لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز العلاقات الثنائية، في ظل محدودية النتائج التي حققتها الشراكة التونسية الأوروبية الممتدة منذ مرحلة ما بعد الاستقلال".وأضافت: "التعاون الصيني التونسي يأتي في سياق مسعى مشترك لبناء علاقات اقتصادية أكثر توازنًا واستقلالًا، خاصة في ظل الضغوط الغربية المستمرة التي تمارس على تونس للحفاظ على تبعيتها التقليدية"، معتبرة أن "الدول الغربية تسعى إلى إبقاء تونس ضمن دائرة نفوذها الاقتصادي والسياسي".وأوضحت جنات بن عبد الله أن "النظام الحالي في تونس يرفع شعار تغيير النظام الاقتصادي العالمي نحو نموذج أكثر عدالة وإنصافا للدول النامية والفقيرة، وهو ما يتقاطع مع الرؤية الصينية القائمة على تعزيز التعاون جنوب–جنوب وتوسيع الحضور الصيني في القارة الإفريقية من شمالها إلى جنوبها".وترى الخبيرة الاقتصادية أن "الصين عززت حضورها في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة عبر عقد شراكات استراتيجية وتقديم مساعدات مالية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية كبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة، وهو ما يجعلها شريكا جذابا لتونس في المرحلة الراهنة".وختمت بالقول: "القطاعات الأكثر استقطابا للاهتمام الصيني في تونس حتى الآن تتمثل في قطاع المناجم والطاقات المتجددة والمشاريع ذات البعد البيئي والتنمية المستدامة"، معتبرة أن هذه المجالات "تمثل بوابة استراتيجية لتوسيع التعاون الثنائي وترسيخ الشراكة التونسية الصينية في المستقبل القريب".توجه لافت نحو الشرقمن جانبه، اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في حديث مع "سبوتنيك"، أن "الصين نجحت في كسب ثقة تونس من خلال إبداء استعدادها للمساهمة في معالجة الأزمة البيئية الحادة التي تعاني منها محافظة قابس".وأضاف الجورشي: "هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي بكين لاستقطاب تونس نحو الشرق، خاصة في ظل ابتعاد الحكومة التونسية عن صندوق النقد الدولي ورفضها الانصياع لإملاءاته"، مشيرا إلى أن" التوجه الجديد يعكس إرادة سياسية في كسر التبعية الاقتصادية الغربية وفتح قنوات تعاون بديلة".وأوضح أن "ملامح هذا التوجه برزت بوضوح خلال السنوات الأخيرة، مع تكثيف الدبلوماسية الاقتصادية التونسية اتصالاتها مع روسيا والصين، لا سيما عقب أزمة "كوفيد-19" وما تبعها من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما دفع تونس إلى إعادة ترتيب أولوياتها وشركائها الدوليين".وأشار إلى أنه "من بين العوامل التي دفعت تونس إلى مراجعة خياراتها الاقتصادية أيضا الرسوم الجمركية، التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب بنسبة 28 بالمائة على الواردات من مختلف دول العالم، بما في ذلك تونس، وهو ما شكل حافزا إضافيا للدولة التونسية نحو تنويع أسواقها وشركائها التجاريين في محاولة لتعزيز حضورها وضمان موقعها في الأسواق العالمية".

