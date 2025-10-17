https://sarabic.ae/20251017/هل-تمكنت-تونس-فعلا-من-سداد-كامل-ديونها-الخارجية-لسنة-2025---1106126905.html

هل تمكنت تونس فعلا من سداد كامل ديونها الخارجية لسنة 2025؟

أثار الإعلان عن نجاح تونس في سداد كامل ديونها الخارجية لسنة 2025، بنسبة 125% حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، إذ... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

تونس

الديون

اقتصاد

تقارير سبوتنيك

حصري

وفي المقابل، اعتبر بعض الملاحظين أن طريقة تقديم الخبر اتسمت بمبالغة ترويجية لواقع مالي لا يزال هشًا، على اعتبار أن البلاد لا تزال تواجه صعوبات في تمويل ميزانيتها وتغطية التزاماتها الداخلية.وأرجعت الوكالة هذا الأداء إلى "رصيد العملة الأجنبية" الذي مكن من تكوينه القطاع الخارجي، مدعوما بعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.وعلى إيقاع هذا الإعلان، برزت تساؤلات حادة حول صحة هذه الأرقام ودلالتها الاقتصادية، إذ يؤكد خبراء أن تونس لا تزال مطالبة بسداد أقساط لم يحن آجالها بعد، كما أشار بعض المختصين إلى أن هذه القراءة، قد تعكس رغبة في إظهار أداء مالي إيجابي وسط ضغوط اجتماعية متزايدة.فهم مغلوط للأرقاموفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قدّم الخبير الاقتصادي بسام النيفر، قراءة تحليلية مفصلة لما وصفه بـ"الالتباس الحسابي" الذي رافق الإعلان عن سداد تونس لكامل ديونها الخارجية لسنة 2025.وأضاف: "تونس سددت فعلا جزءا مهما جدا من ديونها الخارجية، إلا أنها مازالت مطالبة بخلاص أقساط أخرى لم يحن أجلها بعد"، مشيرا إلى أن "الحديث عن سداد كامل الديون ينطوي على خطأ جوهري في قراءة المؤشرات".وأوضح أن "المبلغ الذي اعتمدته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، والمقدر بـ 8469 مليون دينار، لا يمثل إجمالي الديون الخارجية المستوجبة السداد خلال سنة 2025، بل يخص فقط أصل الدين، دون احتساب الفوائد المالية المبرمجة".وأكد أن "القول بسداد تونس لجميع ديونها الخارجية لا يستقيم محاسبيا ولا زمنيا"، موضحا أن "هناك أقساطا كبيرة لم يحن موعد خلاصها بعد، من بينها قرض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لسنتي 2021 و2022، وكذلك قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق لسنوات من 2016 إلى 2019".وبيّن النيفر أن "ما تحقق فعليا هو سداد نسبة هامة من الديون الخارجية في آجالها المحددة، وهو تطور إيجابي نسبيا، لكنه لا يرقى إلى مستوى الخلاص الكامل كما وقع تداوله".تونس لم تتخلف يوما عن سداد ديونهابدوره، قال الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، آرام بالحاج، في حديث لـ"سبوتنيك": "إعلان تونس سداد كامل ديونها الخارجية لسنة 2025 ، مبالغ فيه وغير دقيق، رغم أن البلاد نجحت فعلا في الوفاء بجزء مهم من التزاماتها تجاه دائنيها الدوليين".وأضاف: "رغم الصعوبات التي مرت بها في السنوات الأخيرة، لم يسبق لتونس أن تخلفت يوما عن سداد ديونها، حتى في الفترات التي شهدت فيها البلاد انكماشا اقتصاديا حادا بسبب جائحة كوفيد-19 أو بسبب الضربات الإرهابية التي أثرت على السياحة عام 2015".وبيّن بالحاج أن "تونس تمكنت فعلا من سداد الجزء الأكبر من ديونها الخارجية المستوجبة إلى سبتمبر 2025، لكن الأقساط المتبقية والبالغة نحو 516 مليون دينار لم يحن موعد خلاصها بعد، وهي تتوزع على 61 مليون دينار و111 مليون دينار و140 مليون دينار لفائدة صندوق النقد الدولي، و204 ملايين دينار لفائدة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد".وأجاب مستندا إلى قانون المالية لسنة 2025، بأن "الجزء الأكبر من القروض يذهب للأسف إلى خلاص الأجور والدعم وأصل الدين، وليس إلى مشاريع تنموية قادرة على خلق القيمة المضافة".الوضع المالي لا يزال حرجاوأكد بالحاج أن "الوضع المالي العام لتونس لا يزال حرجا للغاية"، لافتا إلى أن "إجمالي الدين العمومي لتونس بلغ نحو 80.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 33.6 بالمائة ديون خارجية و46.9 بالمائة ديون داخلية"، وأضاف: "هذه النسب تعكس هشاشة الهيكل المالي للدولة وتراجع قدرتها على تعبئة موارد ذاتية كافية"، على حد قوله.وختم بالحاج حديثه بالتأكيد أن "تونس ما زالت في مرحلة إدارة الأزمات المالية لا تجاوزها، معتبرا أن "الرهان اليوم هو تحقيق نجاعة في إدارة الدين وتوجيهه نحو التنمية الفعلية".

تونس

