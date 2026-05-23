https://sarabic.ae/20260523/تحالف-خليجي-يلوح-بالقوة-هل-تدخل-بغداد-مواجهة-كبح-الفصائل؟-1113680287.html

تحالف خليجي يلوح بالقوة.. هل تدخل بغداد مواجهة كبح الفصائل؟

تحالف خليجي يلوح بالقوة.. هل تدخل بغداد مواجهة كبح الفصائل؟

سبوتنيك عربي

تواجه الحكومة العراقية اختبارا سياسيا وأمنيا بالغ الحساسية، بعد تصاعد التحذيرات الخليجية من استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة التي انطلقت من الأراضي العراقية... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T15:25+0000

2026-05-23T15:25+0000

2026-05-23T15:25+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

العراق

أخبار الخليج

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113680125_64:0:1001:527_1920x0_80_0_0_ef895faf8d5a9040e0b05d6baff2a75b.jpg

وتضع هذه التطورات العراق أمام معادلة معقدة، وفقا للمراقبين، فمن جهة تسعى الحكومة إلى تجنب أي مواجهة داخلية قد تفجر المشهد الأمني والسياسي، ومن جهة أخرى تواجه ضغوطا إقليمية ودولية متزايدة لفرض سيطرة الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية منصة لتهديد دول الجوار.كما تحدثت التقارير عن رسالة سعودية نُقلت إلى بغداد تضمنت تحذيرا من احتمال تشكيل تحالف عربي يضم السعودية والكويت والأردن والإمارات والبحرين، لتنفيذ ضربات جوية تستهدف مقرات ومعسكرات وقيادات الفصائل العراقية، في حال استمرار الهجمات العابرة للحدود.بغداد تسعى لاحتواء التوتر مع الخليجوأكد المحلل الأمني العراقي قاسم الغراوي، أن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي، تواجه تحديات معقدة على المستويين الأمني والسياسي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بنشاط بعض الفصائل المسلحة والهجمات التي استهدفت دولا خليجية انطلاقا من الأراضي العراقية.وأضاف الغراوي أن الموقف الرسمي العراقي يقوم على رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، انسجاماً مع الدستور الذي يمنع تهديد أمن الدول المجاورة أو الانطلاق من العراق لتنفيذ أعمال عدائية ضدها.وأوضح الغراوي، أن العراق حريص على الحفاظ على توازن علاقاته مع مختلف دول المنطقة، خصوصاً الخليج وإيران وتركيا والأردن وسوريا، نظراً لحجم المصالح الاقتصادية والطاقة والتبادل التجاري المشترك، مؤكداً أن بغداد لا تستطيع أن تكون بمعزل عن محيطها الإقليمي.وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، الأسبوع الماضي، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة قالت إنها دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي العراقية، مؤكدة احتفاظها بحق الرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات عسكرية "في الزمان والمكان المناسبين".كما دان المجلس الهجوم الذي استهدف مولداً كهربائياً قرب محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، معتبراً أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.وفي بغداد، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أنها تتابع التقارير المتعلقة باستهداف منشآت داخل السعودية بثلاث طائرات مسيّرة، مشددة على رفض العراق استخدام أراضيه أو أجوائه في أي أعمال تهدد أمن الدول المجاورة.وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة شرعت بإجراءات فنية وأمنية للتحقق من تفاصيل الحادث، مبينة أن أنظمة الدفاع الجوي ووسائل الرصد العراقية لم تسجل أي مؤشرات تتعلق بتحليق المسيّرات المشار إليها.اتفاق أمني بين العراق والخليج يلوح بالأفقبدوره، رأى المحلل السياسي العراقي عباس كامل، أن التوترات الحالية بين العراق وبعض دول الخليج تستدعي التوصل إلى تفاهمات أمنية واضحة تمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد، مشيراً إلى أن أي اتفاق مشترك لحفظ الأمن الإقليمي سيكون خطوة إيجابية للطرفين.ووفقاً للمحلل السياسي، فإن بغداد قد تتجه نحو اتفاقات استراتيجية أو تفاهمات أمنية موثقة مع دول الخليج، بهدف منع تكرار الهجمات وضمان استقرار المنطقة، لافتًا إلى أن أمن الخليج يمثل مصلحة مشتركة للعراقيين وللمنطقة العربية بشكل عام.كما بيّن أن فكرة تشكيل تحالف خليجي أو تطوير أطر أمنية مشابهة لـ"درع الجزيرة" تبقى شأنًا خاصاً بدول الخليج، إلا أن العراق يواجه في المقابل تحديات أمنية داخلية معقدة، بينها خطر التنظيمات المتطرفة والصراعات الإقليمية المتداخلة.ويأتي ذلك بعد أسابيع من استدعاء الرياض للسفير العراقي احتجاجًا على هجمات مماثلة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية منذ إعلان فصائل عراقية مسلحة انخراطها في المواجهة إلى جانب إيران أواخر شباط/فبراير الماضي.وبعد نيله ثقة مجلس النواب العراقي قبل أسابيع قليلة، وضع رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، ملف الأمن في صدارة أولويات حكومته الجديدة، متعهدًا بتنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف إعادة بناء المنظومة الأمنية وترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح، بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في البلاد.كما تضمن البرنامج الحكومي، بحسب الزيدي، معالجة ملف التشكيلات المسلحة، من خلال تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والدستورية النافذة، مع تحديد مهام هيئة الحشد الشعبي بما ينسجم مع المنظومة الأمنية الرسمية.

https://sarabic.ae/20260522/الجيش-العراقي-نتائج-التحقيقات-في-الهجمات-على-السعودية-والإمارات-ستعلن-بشفافية-1113663620.html

https://sarabic.ae/20260521/موانئ-العراق-نتابع-فقدان-سفينتين-تحملان-علم-بوليفيا-ونؤكد-عدم-دخولهما-المياه-العراقية-1113633460.html

https://sarabic.ae/20260521/رئيس-الوزراء-العراقي-تحقيق-مشترك-مع-السعودية-والإمارات-لكشف-تفاصيل-الهجمات-الأخيرة-1113625334.html

https://sarabic.ae/20260521/بعد-إغلاق-هرمز-هل-يطرق-العراق-أبواب-صندوق-النقد-الدولي؟-1113620544.html

https://sarabic.ae/20260521/الأمن-القومي-العراقي-دستورنا-لا-يسمح-باستخدام-أراضينا-للاعتداء-على-دول-أخرى-1113614485.html

https://sarabic.ae/20260519/الكهرباء-العراقية-تدق-ناقوس-الخطر-شح-الغاز-يهدد-بصيف-ملتهب--1113540250.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

تقارير سبوتنيك, حصري, العراق, أخبار الخليج