تقدم كبير في المفاوضات بين إيران وأمريكا... ومقتل 5 فلسطينيين من عناصر الشرطة في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
تقدم كبير في المفاوضات بين إيران وأمريكا... ومقتل 5 فلسطينيين من عناصر الشرطة في غزة
أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مباحثات هاتفية مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، تناولت تطورات متعلقة بـ"مذكرة تفاهم للسلام" مع إيران، ومساعي التوصل... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
صبري سراج
صبري سراج
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مباحثات هاتفية مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، تناولت تطورات متعلقة بـ"مذكرة تفاهم للسلام" مع إيران، ومساعي التوصل إلى اتفاق.
وأشار ترامب إلى أن المباحثات أسفرت عن "تقدم كبير" في مسار الاتفاق، مبينا أن التفاهم النهائي سيتم استكماله بين الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى المشاركة في المحادثات.

ويرى الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور خالد فواز، أن "الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطا سياسية وعسكرية على إيران بهدف فرض شروط الاتفاق النووي من طرف واحد".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الخلاف الرئيسي ما زال يتمحور حول ملف تخصيب اليورانيوم وإصرار طهران على عدم نقل أي كمية منه إلى خارج البلاد".
وقال فواز، إن "المهلة الموضوعة لإنهاء المفاوضات قد تنتهي إما باتفاق يوقف التصعيد الحالي، أو بتمديد جديد يسمح باستمرار التفاوض".
روسيا تؤكد أن عدم التوصل إلى بيان ختامي في مؤتمر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يُشكك في أهمية المعاهدة
أكدت روسيا على أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية كانت ولا تزال حجر الأساس للأمن الدولي ونظام عدم الانتشار النووي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن روسيا ستواصل تعزيز جهودها لضمان سلامتها وسيادتها بما يخدم مصالح السلام والأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن عدم التوصل إلى بيان ختامي في مؤتمر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يُشكك في أهمية المعاهدة نفسها.

وأرجع الأستاذ بالأكاديمية الروسية، الدكتور محمود الأفندي، إن "عدم التوصل إلى بيان ختامي في مؤتمر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إلى الأزمات الدولية، وانتشار الصراعات في كل مكان بسبب السلاح النووي".

وأضاف أن "روسيا تشدد دائما على أنه لا بد من صيغة لمنع انتشار السلاح النووي، لأن عدم التوصل لهذه الصيغة سيفتح الباب لسباق لا نعلم مداه"، مشيرا إلى أن "الدول الغربية تضع قيودا على امتلاك السلاح النووي حتى تظل محتكرة لهذه التقنية وتحرمها على الدول الأخرى".
بعد انتهاكات ضد نشطاء "أسطول الصمود"... فرنسا تمنع دخول بن غفير إلى أراضيها
قررت فرنسا منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى أراضيها، بعد انتهاكات بحق المشاركين في أسطول الصمود الذي كان متجها ⁠إلى ‌غزة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن القرار "‌يعكس الغضب ‌إزاء ⁠معاملة نشطاء الأسطول"، منددا بما وصفته بـ"تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.

وقال المحامي الدولي، الدكتور خالد الشولي، إن "الحكومة الفرنسية تحاول أن تسلك سياسة معتدلة في منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية"، لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى "رسالة تبعثها بمنعها دخول بن غفير أراضيها، أنه لا مكان في فرنسا لمن يرتكب مثل هذه الجرائم".

وأشار إلى أن "الموقف الفرنسي يسانده موقف مماثل لمجموعة من دول الاتحاد الأوربي مثل إسبانيا"، مضيفا أن "ما حدث مع الاعتداء على أفراد "أسطول الصمود" دليل على ذلك".
مقتل 5 فلسطينيين من عناصر الشرطة في غزة خلال قصف إسرائيلي.. والصحة العالمية تحذر من نقص حاد بالمعدات الطبية
قُتل 5 فلسطينيين من عناصر الشرطة وأصيب آخرون، جراء قصف نفذته طائرات إسرائيلية استهدف نقطة أمنية وموقعا للشرطة في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.
من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية، من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية.

أكد الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور عماد عمر، أن "إسرائيل لم تلتزم فعليا باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ اليوم الأول"، مشيرا إلى "استمرار عمليات الاستهداف والاغتيالات بحق الفلسطينيين، سواء عناصر الشرطة أو المدنيين والنازحين".

وأوضح عمر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل لم تلتزم كذلك بالبروتوكول الإنساني الخاص بإدخال المساعدات إلى غزة"، لافتا إلى أن "الاتفاق نصّ على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا، بينما لا يدخل فعليا سوى ما بين 80 و150 شاحنة".
نقل مباراة روسيا ومصر إلى ملعب ستاد القاهرة تحضيرا لنهائيات كأس العالم
يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره المصري، يوم الخميس المقبل، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في إطار برنامج الإعداد لمونديال كأس العالم.
وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن نقل مواجهة روسيا الودية من ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى ستاد القاهرة.
وتعد المباراة مواجهة قوية بين منتخبين عريقين، إذ التقى الفريقان 7 مباريات سابقة، حقق خلالها المنتخب الروسي 6 انتصارات مقابل فوز وحيد لمصر.
وكان آخر لقاء بينهما في دور المجموعات بكأس العالم 2018 وانتهى بفوز روسيا بنتيجة 3-1.
ويشارك "الفراعنة" في نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
وقال الناقد الرياضي، محمد حسني، إن "المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام روسيا والبرازيل تمثلان اختبارا قويا ومهما لـ"الفراعنة" قبل المشاركة في كأس العالم"، مشددا على أن "الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يملك رؤية فنية واضحة يسعى لتطبيقها خلال المرحلة الحالية".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مواجهة روسيا ستكون فرصة مهمة للجهاز الفني لاختبار العديد من الأمور الفنية، خاصة أن المنتخب الروسي يعتمد بصورة كبيرة على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، وهو ما يمنح حسام حسن فرصة لتقييم القدرات الهجومية والدفاعية للاعبيه قبل كأس العالم".
