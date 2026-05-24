تقدم كبير في المفاوضات بين إيران وأمريكا... ومقتل 5 فلسطينيين من عناصر الشرطة في غزة

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مباحثات هاتفية مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، تناولت تطورات متعلقة بـ"مذكرة تفاهم للسلام" مع إيران، ومساعي التوصل... 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T13:30+0000

2026-05-24T13:30+0000

2026-05-24T13:30+0000

وأشار ترامب إلى أن المباحثات أسفرت عن "تقدم كبير" في مسار الاتفاق، مبينا أن التفاهم النهائي سيتم استكماله بين الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى المشاركة في المحادثات.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الخلاف الرئيسي ما زال يتمحور حول ملف تخصيب اليورانيوم وإصرار طهران على عدم نقل أي كمية منه إلى خارج البلاد".وقال فواز، إن "المهلة الموضوعة لإنهاء المفاوضات قد تنتهي إما باتفاق يوقف التصعيد الحالي، أو بتمديد جديد يسمح باستمرار التفاوض".روسيا تؤكد أن عدم التوصل إلى بيان ختامي في مؤتمر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يُشكك في أهمية المعاهدةأكدت روسيا على أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية كانت ولا تزال حجر الأساس للأمن الدولي ونظام عدم الانتشار النووي.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن روسيا ستواصل تعزيز جهودها لضمان سلامتها وسيادتها بما يخدم مصالح السلام والأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن عدم التوصل إلى بيان ختامي في مؤتمر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يُشكك في أهمية المعاهدة نفسها.وأضاف أن "روسيا تشدد دائما على أنه لا بد من صيغة لمنع انتشار السلاح النووي، لأن عدم التوصل لهذه الصيغة سيفتح الباب لسباق لا نعلم مداه"، مشيرا إلى أن "الدول الغربية تضع قيودا على امتلاك السلاح النووي حتى تظل محتكرة لهذه التقنية وتحرمها على الدول الأخرى".بعد انتهاكات ضد نشطاء "أسطول الصمود"... فرنسا تمنع دخول بن غفير إلى أراضيهاقررت فرنسا منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى أراضيها، بعد انتهاكات بحق المشاركين في أسطول الصمود الذي كان متجها ⁠إلى ‌غزة.وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن القرار "‌يعكس الغضب ‌إزاء ⁠معاملة نشطاء الأسطول"، منددا بما وصفته بـ"تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.وأشار إلى أن "الموقف الفرنسي يسانده موقف مماثل لمجموعة من دول الاتحاد الأوربي مثل إسبانيا"، مضيفا أن "ما حدث مع الاعتداء على أفراد "أسطول الصمود" دليل على ذلك".مقتل 5 فلسطينيين من عناصر الشرطة في غزة خلال قصف إسرائيلي.. والصحة العالمية تحذر من نقص حاد بالمعدات الطبيةقُتل 5 فلسطينيين من عناصر الشرطة وأصيب آخرون، جراء قصف نفذته طائرات إسرائيلية استهدف نقطة أمنية وموقعا للشرطة في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية، من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية.وأوضح عمر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل لم تلتزم كذلك بالبروتوكول الإنساني الخاص بإدخال المساعدات إلى غزة"، لافتا إلى أن "الاتفاق نصّ على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا، بينما لا يدخل فعليا سوى ما بين 80 و150 شاحنة".نقل مباراة روسيا ومصر إلى ملعب ستاد القاهرة تحضيرا لنهائيات كأس العالميلتقي المنتخب الروسي مع نظيره المصري، يوم الخميس المقبل، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في إطار برنامج الإعداد لمونديال كأس العالم.وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن نقل مواجهة روسيا الودية من ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى ستاد القاهرة.وتعد المباراة مواجهة قوية بين منتخبين عريقين، إذ التقى الفريقان 7 مباريات سابقة، حقق خلالها المنتخب الروسي 6 انتصارات مقابل فوز وحيد لمصر.وكان آخر لقاء بينهما في دور المجموعات بكأس العالم 2018 وانتهى بفوز روسيا بنتيجة 3-1.ويشارك "الفراعنة" في نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مواجهة روسيا ستكون فرصة مهمة للجهاز الفني لاختبار العديد من الأمور الفنية، خاصة أن المنتخب الروسي يعتمد بصورة كبيرة على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، وهو ما يمنح حسام حسن فرصة لتقييم القدرات الهجومية والدفاعية للاعبيه قبل كأس العالم".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

